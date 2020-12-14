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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 15 гру, 2020 17:56
столько воплей будто бы не три столба упали, а колокольня в лавре
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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Додано: Вів 15 гру, 2020 18:06
airmax78 написав:
Блд. Из-за бастующих в центре доляреков-нелохов ко мне в дом не может проехать аварийная бригада! Разгонять водометами!
Маск, не сцати! Це початок нового Майдану! Час якраз зимовий ))))
Будеш долярчику чай носити? Чи бабки будеш знову відмивати? )))
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Додано: Вів 15 гру, 2020 18:07
trololo написав:
столько воплей будто бы не три столба упали, а колокольня в лавре
Сюдячи з коменту ці стовби тобі придавили мізки ))) признавайся, так?
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Додано: Вів 15 гру, 2020 18:19
airmax78 написав:
Блд. Из-за бастующих в центре доляреков-нелохов ко мне в дом не может проехать аварийная бригада! Разгонять водометами!
Вот он, звериный оскал капитализма.
А нефик было в самый центр лезть, 2 майдана ничему не научили?
Кстати, поздравляю. Ваша ставка сыграла. Подробности в ЛС.
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Додано: Вів 15 гру, 2020 18:33
change_pm написав:
Маск
airmax78 написав:
Блд. Из-за бастующих в центре доляреков-нелохов ко мне в дом не может проехать аварийная бригада! Разгонять водометами!
, не сцати! Це початок нового Майдану! Час якраз зимовий ))))
Будеш долярчику чай носити? Чи бабки будеш знову відмивати? )))
Какая нелепая опечатка. В жизни не встречал более дурного тона
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zРадио
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