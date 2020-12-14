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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5926592759285929>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 58
1. Зросли більш, як на 30%
34%
20
2. Зросли на 20 - 30%
5%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
21%
12
6. Впали менш ніж на 10%
3%
2
7. Впали на 10 - 20%
5%
3
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
24%
14
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 14:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Блд. Из-за бастующих в центре доляреков-нелохов ко мне в дом не может проехать аварийная бригада! Разгонять водометами!
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 14:28

  airmax78 написав:Блд. Из-за бастующих в центре доляреков-нелохов ко мне в дом не может проехать аварийная бригада! Разгонять водометами!
не расстраивайтесь
https://www.youtube.com/watch?v=w8F5d1eOA_s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 14:30

  airmax78 написав:Блд. Из-за бастующих в центре доляреков-нелохов ко мне в дом не может проехать аварийная бригада! Разгонять водометами!


А что сломалось?
artlife
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 15:04

  zРадио написав:Курс доллара падает - к дорожаю (без лишних пояснений).
Курс доллара растет - к дорожаю (заначки все равно у всех в долларах)


Курс доллара падает - укрепляется нацвалюта, повышаются доходы в долларе и цена недвижимости.

Курс доллара растет - если это ситуация когда упали застройщики, предложение сократилось и нет дестабилизирующих факторов - рост цен несмотря на девальвацию.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 15:05

  zРадио написав:
  vladimir07 написав:
  zРадио написав:Вы с остальными растишками согласуйтесь - то владельцы бетона не интересуются финансовым рынком (поэтому и являются владельцами бетона, потому что якобы вкладывать больше не во что :mrgreen: ), то интересуются...

Месяц назад, когда гривна падала до 28,5, продавцы тоже падали духом и снижали цены - я правильно понял посыл?


Нет, не снижали.
А увидев курс 27.хх или ниже - еще повысят (думаю, почти уверен) свои хотелки.


Ясно :mrgreen: Добавляю в список риторики загонял:

Меньше строят - к дорожаю (спрос превышает предложение).
Больше строят - к дорожаю (удовлетворяют ажиотажный спрос).
Растут доходы - к дорожаю (без лишних пояснений).
Падают доходы - к дорожаю (чтобы не платить аренду, потому что не из чего).
Строят быстро - к дорожаю (потому что быстрый прирост инвестиций).
Строят медленно - к дорожаю (за счет уменьшения объемов ввода).
Население растет - к дорожаю (без лишних пояснений).
Население падает - к дорожаю (падает в регионах - все едут в Киев)
Курс доллара падает - к дорожаю (без лишних пояснений).
Курс доллара растет - к дорожаю (заначки все равно у всех в долларах)

Вы еще забыли
Курс доллара падает к евро - к дорожаю (заначки в евро растут в долларах)
Курс доллара растет к евро - к дорожаю (заначки в долларах растут в евро)
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 15:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:добавил в коллекцию

Биткоин растёт - к дорожаю
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 16:42

  BIGor написав:
  artlife написав:На дорогах не протолкнуться от дорогих иномарок. Не зря мы голосовали за Зеленского и Слуг народа.

Тут Вы мимо https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_c ... per_capita
Мы после Киргизстана.


Машин на душу может и меньше, но на дорогах не протолкнуться. И в ресторанах был бы аншлаг: если бы не карантин. Все традиционные признаки покращень налицо. :D
artlife
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 17:10

  airmax78 написав:Блд. Из-за бастующих в центре доляреков-нелохов ко мне в дом не может проехать аварийная бригада! Разгонять водометами!

Могу предложить переносить подобные акции протеста куда-то на Борщаговку.
В принципе, это стоило делать начиная с 2004
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 17:42

  sequence написав:
  airmax78 написав:Блд. Из-за бастующих в центре доляреков-нелохов ко мне в дом не может проехать аварийная бригада! Разгонять водометами!

Могу предложить переносить подобные акции протеста куда-то на Борщаговку.
В принципе, это стоило делать начиная с 2004

так чому купляли в центрі, а не на Борщагівці?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 19:42

  pesikot написав:Когда в первый раз, начало 2000-х, я попал на Шулявку, в качестве пешехода, у меня была средняя степень очпуения - как ? как вообще такое можно было построить ? Зародилась мысль, что наркота в СССР среди проектировщиков таки была

Когда проехал там же, уже на авто, в качестве водителя. Степень очпуения повысилась до максимальной. Самая нелогичная, самая запутанная развязка путепровода
Вроде ходит городская легенда что в послевоенные годы когда строили развязку, рядом были жилые дома которые по указу усатого грузина нельзя было сносить, так что знайте кого благодарить
Diman
 
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