Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
pesikot написав:Когда в первый раз, начало 2000-х, я попал на Шулявку, в качестве пешехода, у меня была средняя степень очпуения - как ? как вообще такое можно было построить ? Зародилась мысль, что наркота в СССР среди проектировщиков таки была
Когда проехал там же, уже на авто, в качестве водителя. Степень очпуения повысилась до максимальной. Самая нелогичная, самая запутанная развязка путепровода
Вроде ходит городская легенда что в послевоенные годы когда строили развязку, рядом были жилые дома которые по указу усатого грузина нельзя было сносить, так что знайте кого благодарить
А на выдубичах какой усатый проектировал развязку?
pesikot написав:Когда в первый раз, начало 2000-х, я попал на Шулявку, в качестве пешехода, у меня была средняя степень очпуения - как ? как вообще такое можно было построить ? Зародилась мысль, что наркота в СССР среди проектировщиков таки была
Когда проехал там же, уже на авто, в качестве водителя. Степень очпуения повысилась до максимальной. Самая нелогичная, самая запутанная развязка путепровода
Вроде ходит городская легенда что в послевоенные годы когда строили развязку, рядом были жилые дома которые по указу усатого грузина нельзя было сносить, так что знайте кого благодарить
в промці воєнний завод Більшовик, які ще дома?
Востаннє редагувалось flyman в Вів 15 гру, 2020 19:57, всього редагувалось 1 раз.