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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5926592759285929

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 58
1. Зросли більш, як на 30%
34%
20
2. Зросли на 20 - 30%
5%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
21%
12
6. Впали менш ніж на 10%
3%
2
7. Впали на 10 - 20%
5%
3
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
24%
14
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 19:54

  Diman написав:
  pesikot написав:Когда в первый раз, начало 2000-х, я попал на Шулявку, в качестве пешехода, у меня была средняя степень очпуения - как ? как вообще такое можно было построить ? Зародилась мысль, что наркота в СССР среди проектировщиков таки была

Когда проехал там же, уже на авто, в качестве водителя. Степень очпуения повысилась до максимальной. Самая нелогичная, самая запутанная развязка путепровода
Вроде ходит городская легенда что в послевоенные годы когда строили развязку, рядом были жилые дома которые по указу усатого грузина нельзя было сносить, так что знайте кого благодарить


А на выдубичах какой усатый проектировал развязку?
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 19:57

  Diman написав:
  pesikot написав:Когда в первый раз, начало 2000-х, я попал на Шулявку, в качестве пешехода, у меня была средняя степень очпуения - как ? как вообще такое можно было построить ? Зародилась мысль, что наркота в СССР среди проектировщиков таки была

Когда проехал там же, уже на авто, в качестве водителя. Степень очпуения повысилась до максимальной. Самая нелогичная, самая запутанная развязка путепровода
Вроде ходит городская легенда что в послевоенные годы когда строили развязку, рядом были жилые дома которые по указу усатого грузина нельзя было сносить, так что знайте кого благодарить

в промці воєнний завод Більшовик, які ще дома?
Востаннє редагувалось flyman в Вів 15 гру, 2020 19:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 19:57

  vladimir07 написав:
  zРадио написав:Курс доллара падает - к дорожаю (без лишних пояснений).
Курс доллара растет - к дорожаю (заначки все равно у всех в долларах)


Курс доллара падает - укрепляется нацвалюта, повышаются доходы в долларе и цена недвижимости.

Курс доллара растет - если это ситуация когда упали застройщики, предложение сократилось и нет дестабилизирующих факторов - рост цен несмотря на девальвацию.


Тут кстати еще одна новость по фактору дорожая

https://lb.ua/economics/2020/12/15/4730 ... uhu_i.html

т.е. фермеры вынужденно бросают опыстылевшее и в этом году гораздо менее прибыльное дело и бегут на оставшие гроши диверсифицироваться на КРЖН
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 19:59

  artlife написав:
  airmax78 написав:Блд. Из-за бастующих в центре доляреков-нелохов ко мне в дом не может проехать аварийная бригада! Разгонять водометами!


А что сломалось?


Мож прокладку в смесителе поменять надо. Что еще может сломаться в квартире за безлич бабла. 8)
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 20:49

  vano80 написав:
  artlife написав:
  airmax78 написав:Блд. Из-за бастующих в центре доляреков-нелохов ко мне в дом не может проехать аварийная бригада! Разгонять водометами!


А что сломалось?


Мож прокладку в смесителе поменять надо. Что еще может сломаться в квартире за безлич бабла. 8)

Сральнік забило
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 22:10

  Diman написав:
  pesikot написав:Когда в первый раз, начало 2000-х, я попал на Шулявку, в качестве пешехода, у меня была средняя степень очпуения - как ? как вообще такое можно было построить ? Зародилась мысль, что наркота в СССР среди проектировщиков таки была

Когда проехал там же, уже на авто, в качестве водителя. Степень очпуения повысилась до максимальной. Самая нелогичная, самая запутанная развязка путепровода
Вроде ходит городская легенда что в послевоенные годы когда строили развязку, рядом были жилые дома которые по указу усатого грузина нельзя было сносить, так что знайте кого благодарить

А можно фото этой порнографии, как организационной единицы движения, и этих домов,за которые вступился сам виссарионыч.
А то не столичный я и даже не понимаю какие координаты в Гугл-Мапс забивать.
А что это в семь вечера страниц пять с обеда наклёпано было и моим идейным соратником на велике полно постов написано, а тут решил почитать,а не полистать - одна страница только осталась?
Были словесные баталии с нашим львовским лендлордом и сегодняшним бунтовщиком на Банковой, в которых его сторонники(честно говоря это и я) безбожно продули?
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