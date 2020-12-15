Додано: Вів 15 гру, 2020 22:10

Diman написав: pesikot написав: Когда в первый раз, начало 2000-х, я попал на Шулявку, в качестве пешехода, у меня была средняя степень очпуения - как ? как вообще такое можно было построить ? Зародилась мысль, что наркота в СССР среди проектировщиков таки была



Когда проехал там же, уже на авто, в качестве водителя. Степень очпуения повысилась до максимальной. Самая нелогичная, самая запутанная развязка путепровода Когда в первый раз, начало 2000-х, я попал на Шулявку, в качестве пешехода, у меня была средняя степень очпуения - как ? как вообще такое можно было построить ? Зародилась мысль, что наркота в СССР среди проектировщиков таки былаКогда проехал там же, уже на авто, в качестве водителя. Степень очпуения повысилась до максимальной. Самая нелогичная, самая запутанная развязка путепровода Вроде ходит городская легенда что в послевоенные годы когда строили развязку, рядом были жилые дома которые по указу усатого грузина нельзя было сносить, так что знайте кого благодарить Вроде ходит городская легенда что в послевоенные годы когда строили развязку, рядом были жилые дома которые по указу усатого грузина нельзя было сносить, так что знайте кого благодарить

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