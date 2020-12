Додано: Вів 15 гру, 2020 19:57

vladimir07 написав: zРадио написав: Курс доллара падает - к дорожаю (без лишних пояснений).

Курс доллара растет - к дорожаю (заначки все равно у всех в долларах)





Курс доллара падает - укрепляется нацвалюта, повышаются доходы в долларе и цена недвижимости.



Курс доллара растет - если это ситуация когда упали застройщики, предложение сократилось и нет дестабилизирующих факторов - рост цен несмотря на девальвацию.



Тут кстати еще одна новость по фактору дорожая



https://lb.ua/economics/2020/12/15/4730 ... uhu_i.html



т.е. фермеры вынужденно бросают опыстылевшее и в этом году гораздо менее прибыльное дело и бегут на оставшие гроши диверсифицироваться на КРЖН Тут кстати еще одна новость по фактору дорожаят.е. фермеры вынужденно бросают опыстылевшее и в этом году гораздо менее прибыльное дело и бегут на оставшие гроши диверсифицироваться на КРЖН

