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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5927592859295930>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 58
1. Зросли більш, як на 30%
34%
20
2. Зросли на 20 - 30%
5%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
21%
12
6. Впали менш ніж на 10%
3%
2
7. Впали на 10 - 20%
5%
3
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
24%
14
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 19:54

  Diman написав:
  pesikot написав:Когда в первый раз, начало 2000-х, я попал на Шулявку, в качестве пешехода, у меня была средняя степень очпуения - как ? как вообще такое можно было построить ? Зародилась мысль, что наркота в СССР среди проектировщиков таки была

Когда проехал там же, уже на авто, в качестве водителя. Степень очпуения повысилась до максимальной. Самая нелогичная, самая запутанная развязка путепровода
Вроде ходит городская легенда что в послевоенные годы когда строили развязку, рядом были жилые дома которые по указу усатого грузина нельзя было сносить, так что знайте кого благодарить


А на выдубичах какой усатый проектировал развязку?
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 19:57

  Diman написав:
  pesikot написав:Когда в первый раз, начало 2000-х, я попал на Шулявку, в качестве пешехода, у меня была средняя степень очпуения - как ? как вообще такое можно было построить ? Зародилась мысль, что наркота в СССР среди проектировщиков таки была

Когда проехал там же, уже на авто, в качестве водителя. Степень очпуения повысилась до максимальной. Самая нелогичная, самая запутанная развязка путепровода
Вроде ходит городская легенда что в послевоенные годы когда строили развязку, рядом были жилые дома которые по указу усатого грузина нельзя было сносить, так что знайте кого благодарить

в промці воєнний завод Більшовик, які ще дома?
Востаннє редагувалось flyman в Вів 15 гру, 2020 19:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 19:57

  vladimir07 написав:
  zРадио написав:Курс доллара падает - к дорожаю (без лишних пояснений).
Курс доллара растет - к дорожаю (заначки все равно у всех в долларах)


Курс доллара падает - укрепляется нацвалюта, повышаются доходы в долларе и цена недвижимости.

Курс доллара растет - если это ситуация когда упали застройщики, предложение сократилось и нет дестабилизирующих факторов - рост цен несмотря на девальвацию.


Тут кстати еще одна новость по фактору дорожая

https://lb.ua/economics/2020/12/15/4730 ... uhu_i.html

т.е. фермеры вынужденно бросают опыстылевшее и в этом году гораздо менее прибыльное дело и бегут на оставшие гроши диверсифицироваться на КРЖН
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 22:10

  Diman написав:
  pesikot написав:Когда в первый раз, начало 2000-х, я попал на Шулявку, в качестве пешехода, у меня была средняя степень очпуения - как ? как вообще такое можно было построить ? Зародилась мысль, что наркота в СССР среди проектировщиков таки была

Когда проехал там же, уже на авто, в качестве водителя. Степень очпуения повысилась до максимальной. Самая нелогичная, самая запутанная развязка путепровода
Вроде ходит городская легенда что в послевоенные годы когда строили развязку, рядом были жилые дома которые по указу усатого грузина нельзя было сносить, так что знайте кого благодарить

А можно фото этой порнографии, как организационной единицы движения, и этих домов,за которые вступился сам виссарионыч.
А то не столичный я и даже не понимаю какие координаты в Гугл-Мапс забивать.
А что это в семь вечера страниц пять с обеда наклёпано было и моим идейным соратником на велике полно постов написано, а тут решил почитать,а не полистать - одна страница только осталась?
Были словесные баталии с нашим львовским лендлордом и сегодняшним бунтовщиком на Банковой, в которых его сторонники(честно говоря это и я) безбожно продули?
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 00:18

  flyman написав:
  zРадио написав:Ковид ускоряет релокацию из Нью-Йорка и Калифорнии в более дешевые места в США

Covid Is Accelerating the Exodus From New York and California to Cheaper States
https://www.bloomberg.com/news/articles ... relocating

Який зміст сидіти в дорогій СА чи NY та працювати віддалено, якщо можна робити те саме із локоації подевше.
Тобто замість Києва чи Львова з Черкас або Вінниці.

Да, именно так. У меня так пару человек вернулись из Киева в Мариуполь, работают на удалёнке и не хотят совсем возвращаться в Киев. Мол, город хорошо развивается и нафига нам каменные джунгли Киева с их пробками.
promyshlennik
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 08:01

  promyshlennik написав:
  flyman написав:Який зміст сидіти в дорогій СА чи NY та працювати віддалено, якщо можна робити те саме із локоації подевше.
Тобто замість Києва чи Львова з Черкас або Вінниці.

Да, именно так. У меня так пару человек вернулись из Киева в Мариуполь, работают на удалёнке и не хотят совсем возвращаться в Киев. Мол, город хорошо развивается и нафига нам каменные джунгли Киева с их пробками.

Киев поменять на Мариуполь - гуд чоис.
Кто там жалуется на зп в Украине? https://arstechnica.com/gadgets/2020/12 ... ges/?amp=1
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 08:30

  airmax78 написав:
  promyshlennik написав:
  flyman написав:Який зміст сидіти в дорогій СА чи NY та працювати віддалено, якщо можна робити те саме із локоації подевше.
Тобто замість Києва чи Львова з Черкас або Вінниці.

Да, именно так. У меня так пару человек вернулись из Киева в Мариуполь, работают на удалёнке и не хотят совсем возвращаться в Киев. Мол, город хорошо развивается и нафига нам каменные джунгли Киева с их пробками.

Киев поменять на Мариуполь - гуд чоис.

Ну сравните:
на 100 куе в Киеве человек может купить однушку с ремонтом в посредственном новострое-человейнике на 30 этажей с постоянными очередями на лифт.
На 100 куе в Мариуполе человек может купить очень приличный частный дом-дворец.
Как видите выигрыш в качестве жизни и самомнении - налицо (это про то что в Киеве человек с 100 куе - всего лишь обычный неудачник). То же самое по затратам на всякие услуги итд. При этом город развивается, ремонтируются дороги, закупается новый общественный транспорт. Недавно они закупили троллейбусы с автономным ходом 20 км. Диковинка для города Киева.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 09:29

  BIGor написав:
  airmax78 написав:Киев поменять на Мариуполь - гуд чоис.

Ну сравните:
на 100 куе в Киеве человек может купить однушку с ремонтом в посредственном новострое-человейнике на 30 этажей с постоянными очередями на лифт.
На 100 куе в Мариуполе человек может купить очень приличный частный дом-дворец.
Как видите выигрыш в качестве жизни и самомнении - налицо (это про то что в Киеве человек с 100 куе - всего лишь обычный неудачник). То же самое по затратам на всякие услуги итд. При этом город развивается, ремонтируются дороги, закупается новый общественный транспорт. Недавно они закупили троллейбусы с автономным ходом 20 км. Диковинка для города Киева.

Ну не так чтобы уж прямо дворец: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/v-prod ... IMQdm.html
Но, да, 3К вместо 1К + ремонт можно купить.
Но оно и понятно, все-таки троллейбусы с запасом хода в 20км создают дополнительную стоимость квартирам в городе.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 09:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

BIGor написав:
  airmax78 написав:
  promyshlennik написав:Да, именно так. У меня так пару человек вернулись из Киева в Мариуполь, работают на удалёнке и не хотят совсем возвращаться в Киев. Мол, город хорошо развивается и нафига нам каменные джунгли Киева с их пробками.

Киев поменять на Мариуполь - гуд чоис.

Ну сравните:
на 100 куе в Киеве человек может купить однушку с ремонтом в посредственном новострое-человейнике на 30 этажей с постоянными очередями на лифт.
На 100 куе в Мариуполе человек может купить очень приличный частный дом-дворец.
Как видите выигрыш в качестве жизни и самомнении - налицо (это про то что в Киеве человек с 100 куе - всего лишь обычный неудачник). То же самое по затратам на всякие услуги итд. При этом город развивается, ремонтируются дороги, закупается новый общественный транспорт. Недавно они закупили троллейбусы с автономным ходом 20 км. Диковинка для города Киева.


В Киеве со 100куе уже далеко не неудачник, а в Мариуполе - дурачок, выбросивший деньги на ветер в городе, где под боком боевики и некислые шансы получить по своему "дворцу" из миномёта, града, или заиметь "гостей" с автоматами. Зато троллейбусы.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 09:38

  airmax78 написав:
  BIGor написав:
  airmax78 написав:Киев поменять на Мариуполь - гуд чоис.

Ну сравните:
на 100 куе в Киеве человек может купить однушку с ремонтом в посредственном новострое-человейнике на 30 этажей с постоянными очередями на лифт.
На 100 куе в Мариуполе человек может купить очень приличный частный дом-дворец.
Как видите выигрыш в качестве жизни и самомнении - налицо (это про то что в Киеве человек с 100 куе - всего лишь обычный неудачник). То же самое по затратам на всякие услуги итд. При этом город развивается, ремонтируются дороги, закупается новый общественный транспорт. Недавно они закупили троллейбусы с автономным ходом 20 км. Диковинка для города Киева.

Ну не так чтобы уж прямо дворец: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/v-prod ... IMQdm.html
Но, да, 3К вместо 1К + ремонт можно купить.
Но оно и понятно, все-таки троллейбусы с запасом хода в 20км создают дополнительную стоимость квартирам в городе.

Классную Вы локацию выбрали, около ЦУМа, тогда сравнивайте с трехой напротив ЦУМа в Киеве :D
Многие люди не понимают, как инфрастуктура улучшает качество жизни и коррелирует со стоимостью жилья.
Хорошо, где будет больше стоить нежвижимость при равных доходах населения - в городе пробок с разбитыми тротуарами и дорогами, общественным транспортом в виде трамваев из 70-х,
или городе с парками, пешеходным центром, велосипедной инфрастуктурой и развитым общественным транспортом?
BIGor
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