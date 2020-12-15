Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
pesikot написав:Когда в первый раз, начало 2000-х, я попал на Шулявку, в качестве пешехода, у меня была средняя степень очпуения - как ? как вообще такое можно было построить ? Зародилась мысль, что наркота в СССР среди проектировщиков таки была
Когда проехал там же, уже на авто, в качестве водителя. Степень очпуения повысилась до максимальной. Самая нелогичная, самая запутанная развязка путепровода
Вроде ходит городская легенда что в послевоенные годы когда строили развязку, рядом были жилые дома которые по указу усатого грузина нельзя было сносить, так что знайте кого благодарить
А на выдубичах какой усатый проектировал развязку?
pesikot написав:Когда в первый раз, начало 2000-х, я попал на Шулявку, в качестве пешехода, у меня была средняя степень очпуения - как ? как вообще такое можно было построить ? Зародилась мысль, что наркота в СССР среди проектировщиков таки была
Когда проехал там же, уже на авто, в качестве водителя. Степень очпуения повысилась до максимальной. Самая нелогичная, самая запутанная развязка путепровода
Вроде ходит городская легенда что в послевоенные годы когда строили развязку, рядом были жилые дома которые по указу усатого грузина нельзя было сносить, так что знайте кого благодарить
в промці воєнний завод Більшовик, які ще дома?
Востаннє редагувалось flyman в Вів 15 гру, 2020 19:57, всього редагувалось 1 раз.
pesikot написав:Когда в первый раз, начало 2000-х, я попал на Шулявку, в качестве пешехода, у меня была средняя степень очпуения - как ? как вообще такое можно было построить ? Зародилась мысль, что наркота в СССР среди проектировщиков таки была
Когда проехал там же, уже на авто, в качестве водителя. Степень очпуения повысилась до максимальной. Самая нелогичная, самая запутанная развязка путепровода
Вроде ходит городская легенда что в послевоенные годы когда строили развязку, рядом были жилые дома которые по указу усатого грузина нельзя было сносить, так что знайте кого благодарить
А можно фото этой порнографии, как организационной единицы движения, и этих домов,за которые вступился сам виссарионыч. А то не столичный я и даже не понимаю какие координаты в Гугл-Мапс забивать. А что это в семь вечера страниц пять с обеда наклёпано было и моим идейным соратником на велике полно постов написано, а тут решил почитать,а не полистать - одна страница только осталась? Были словесные баталии с нашим львовским лендлордом и сегодняшним бунтовщиком на Банковой, в которых его сторонники(честно говоря это и я) безбожно продули?
Який зміст сидіти в дорогій СА чи NY та працювати віддалено, якщо можна робити те саме із локоації подевше. Тобто замість Києва чи Львова з Черкас або Вінниці.
Да, именно так. У меня так пару человек вернулись из Киева в Мариуполь, работают на удалёнке и не хотят совсем возвращаться в Киев. Мол, город хорошо развивается и нафига нам каменные джунгли Киева с их пробками.
flyman написав:Який зміст сидіти в дорогій СА чи NY та працювати віддалено, якщо можна робити те саме із локоації подевше. Тобто замість Києва чи Львова з Черкас або Вінниці.
Да, именно так. У меня так пару человек вернулись из Киева в Мариуполь, работают на удалёнке и не хотят совсем возвращаться в Киев. Мол, город хорошо развивается и нафига нам каменные джунгли Киева с их пробками.
flyman написав:Який зміст сидіти в дорогій СА чи NY та працювати віддалено, якщо можна робити те саме із локоації подевше. Тобто замість Києва чи Львова з Черкас або Вінниці.
Да, именно так. У меня так пару человек вернулись из Киева в Мариуполь, работают на удалёнке и не хотят совсем возвращаться в Киев. Мол, город хорошо развивается и нафига нам каменные джунгли Киева с их пробками.
Киев поменять на Мариуполь - гуд чоис.
Ну сравните: на 100 куе в Киеве человек может купить однушку с ремонтом в посредственном новострое-человейнике на 30 этажей с постоянными очередями на лифт. На 100 куе в Мариуполе человек может купить очень приличный частный дом-дворец. Как видите выигрыш в качестве жизни и самомнении - налицо (это про то что в Киеве человек с 100 куе - всего лишь обычный неудачник). То же самое по затратам на всякие услуги итд. При этом город развивается, ремонтируются дороги, закупается новый общественный транспорт. Недавно они закупили троллейбусы с автономным ходом 20 км. Диковинка для города Киева.
airmax78 написав:Киев поменять на Мариуполь - гуд чоис.
Ну сравните: на 100 куе в Киеве человек может купить однушку с ремонтом в посредственном новострое-человейнике на 30 этажей с постоянными очередями на лифт. На 100 куе в Мариуполе человек может купить очень приличный частный дом-дворец. Как видите выигрыш в качестве жизни и самомнении - налицо (это про то что в Киеве человек с 100 куе - всего лишь обычный неудачник). То же самое по затратам на всякие услуги итд. При этом город развивается, ремонтируются дороги, закупается новый общественный транспорт. Недавно они закупили троллейбусы с автономным ходом 20 км. Диковинка для города Киева.
promyshlennik написав:Да, именно так. У меня так пару человек вернулись из Киева в Мариуполь, работают на удалёнке и не хотят совсем возвращаться в Киев. Мол, город хорошо развивается и нафига нам каменные джунгли Киева с их пробками.
Киев поменять на Мариуполь - гуд чоис.
Ну сравните: на 100 куе в Киеве человек может купить однушку с ремонтом в посредственном новострое-человейнике на 30 этажей с постоянными очередями на лифт. На 100 куе в Мариуполе человек может купить очень приличный частный дом-дворец. Как видите выигрыш в качестве жизни и самомнении - налицо (это про то что в Киеве человек с 100 куе - всего лишь обычный неудачник). То же самое по затратам на всякие услуги итд. При этом город развивается, ремонтируются дороги, закупается новый общественный транспорт. Недавно они закупили троллейбусы с автономным ходом 20 км. Диковинка для города Киева.
В Киеве со 100куе уже далеко не неудачник, а в Мариуполе - дурачок, выбросивший деньги на ветер в городе, где под боком боевики и некислые шансы получить по своему "дворцу" из миномёта, града, или заиметь "гостей" с автоматами. Зато троллейбусы.
airmax78 написав:Киев поменять на Мариуполь - гуд чоис.
Ну сравните: на 100 куе в Киеве человек может купить однушку с ремонтом в посредственном новострое-человейнике на 30 этажей с постоянными очередями на лифт. На 100 куе в Мариуполе человек может купить очень приличный частный дом-дворец. Как видите выигрыш в качестве жизни и самомнении - налицо (это про то что в Киеве человек с 100 куе - всего лишь обычный неудачник). То же самое по затратам на всякие услуги итд. При этом город развивается, ремонтируются дороги, закупается новый общественный транспорт. Недавно они закупили троллейбусы с автономным ходом 20 км. Диковинка для города Киева.
Классную Вы локацию выбрали, около ЦУМа, тогда сравнивайте с трехой напротив ЦУМа в Киеве Многие люди не понимают, как инфрастуктура улучшает качество жизни и коррелирует со стоимостью жилья. Хорошо, где будет больше стоить нежвижимость при равных доходах населения - в городе пробок с разбитыми тротуарами и дорогами, общественным транспортом в виде трамваев из 70-х, или городе с парками, пешеходным центром, велосипедной инфрастуктурой и развитым общественным транспортом?