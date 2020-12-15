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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 16 гру, 2020 09:42
BIGor написав: airmax78 написав:
Классную Вы локацию выбрали, около ЦУМ
а, тогда сравнивайте с трехой напротив ЦУМа в Киеве
Многие люди не понимают, как инфрастуктура улучшает качество жизни и коррелирует со стоимостью жилья.
Хорошо, где будет больше стоить нежвижимость при равных доходах населения - в городе пробок с разбитыми тротуарами и дорогами, общественным транспортом в виде трамваев из 70-х,
или городе с парками, пешеходным центром, велосипедной инфрастуктурой и развитым общественным транспортом?
Это же все про Киев. Просто про разные его части.
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Додано: Сер 16 гру, 2020 09:44
Faceless написав:
В Киеве со 100куе уже далеко не неудачник, а в Мариуполе - дурачок, выбросивший деньги на ветер в городе, где под боком боевики и некислые шансы получить по своему "дворцу" из миномёта, града, или заиметь "гостей" с автоматами. Зато троллейбусы.
Поменяйте Мариуполь например на Винницу. Со 100 куе в Киеве делать нечего, зато в Виннице итд - человек может себе позволить очень качественный уровень жизни.
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Додано: Сер 16 гру, 2020 09:46
airmax78 написав: BIGor написав: airmax78 написав:
Классную Вы локацию выбрали, около ЦУМ
а, тогда сравнивайте с трехой напротив ЦУМа в Киеве
Многие люди не понимают, как инфрастуктура улучшает качество жизни и коррелирует со стоимостью жилья.
Хорошо, где будет больше стоить нежвижимость при равных доходах населения - в городе пробок с разбитыми тротуарами и дорогами, общественным транспортом в виде трамваев из 70-х,
или городе с парками, пешеходным центром, велосипедной инфрастуктурой и развитым общественным транспортом?
Это же все про Киев. Просто про разные его части.
Так будет ответ на вопрос? И что там со сравнением с 3-хой напротив ЦУМа в Киеве с аналогичной в Мариуполе?
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Додано: Сер 16 гру, 2020 09:47
BIGor написав: Faceless написав:
В Киеве со 100куе уже далеко не неудачник, а в Мариуполе - дурачок, выбросивший деньги на ветер в городе, где под боком боевики и некислые шансы получить по своему "дворцу" из миномёта, града, или заиметь "гостей" с автоматами. Зато троллейбусы.
Поменяйте Мариуполь например на Винницу. Со 100 куе в Киеве делать нечего, зато в Виннице итд - человек может себе позволить очень качественный уровень жизни.
Большая ошибка считать, что лохдауны и удаленка теперь на долгие годы и не придётся рано или поздно возвращаться к прежнему режиму работы в той или иной степени. И будете сидеть в Виннице, не в джунглях но без работы
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