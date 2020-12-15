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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5927592859295930

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 58
1. Зросли більш, як на 30%
34%
20
2. Зросли на 20 - 30%
5%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
21%
12
6. Впали менш ніж на 10%
3%
2
7. Впали на 10 - 20%
5%
3
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
24%
14
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 09:42

  BIGor написав:
  airmax78 написав:Классную Вы локацию выбрали, около ЦУМа, тогда сравнивайте с трехой напротив ЦУМа в Киеве :D
Многие люди не понимают, как инфрастуктура улучшает качество жизни и коррелирует со стоимостью жилья.
Хорошо, где будет больше стоить нежвижимость при равных доходах населения - в городе пробок с разбитыми тротуарами и дорогами, общественным транспортом в виде трамваев из 70-х,
или городе с парками, пешеходным центром, велосипедной инфрастуктурой и развитым общественным транспортом?

Это же все про Киев. Просто про разные его части.
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 09:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:В Киеве со 100куе уже далеко не неудачник, а в Мариуполе - дурачок, выбросивший деньги на ветер в городе, где под боком боевики и некислые шансы получить по своему "дворцу" из миномёта, града, или заиметь "гостей" с автоматами. Зато троллейбусы.

Поменяйте Мариуполь например на Винницу. Со 100 куе в Киеве делать нечего, зато в Виннице итд - человек может себе позволить очень качественный уровень жизни.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 09:46

  airmax78 написав:
  BIGor написав:
  airmax78 написав:Классную Вы локацию выбрали, около ЦУМа, тогда сравнивайте с трехой напротив ЦУМа в Киеве :D
Многие люди не понимают, как инфрастуктура улучшает качество жизни и коррелирует со стоимостью жилья.
Хорошо, где будет больше стоить нежвижимость при равных доходах населения - в городе пробок с разбитыми тротуарами и дорогами, общественным транспортом в виде трамваев из 70-х,
или городе с парками, пешеходным центром, велосипедной инфрастуктурой и развитым общественным транспортом?

Это же все про Киев. Просто про разные его части.

Так будет ответ на вопрос? И что там со сравнением с 3-хой напротив ЦУМа в Киеве с аналогичной в Мариуполе? :D
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 09:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

BIGor написав:
  Faceless написав:В Киеве со 100куе уже далеко не неудачник, а в Мариуполе - дурачок, выбросивший деньги на ветер в городе, где под боком боевики и некислые шансы получить по своему "дворцу" из миномёта, града, или заиметь "гостей" с автоматами. Зато троллейбусы.

Поменяйте Мариуполь например на Винницу. Со 100 куе в Киеве делать нечего, зато в Виннице итд - человек может себе позволить очень качественный уровень жизни.
Большая ошибка считать, что лохдауны и удаленка теперь на долгие годы и не придётся рано или поздно возвращаться к прежнему режиму работы в той или иной степени. И будете сидеть в Виннице, не в джунглях но без работы
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 09:52

  BIGor написав:
  airmax78 написав:Ну сравните:
на 100 куе в Киеве человек может купить однушку с ремонтом в посредственном новострое-человейнике на 30 этажей с постоянными очередями на лифт.
На 100 куе в Мариуполе человек может купить очень приличный частный дом-дворец.
Как видите выигрыш в качестве жизни и самомнении - налицо (это про то что в Киеве человек с 100 куе - всего лишь обычный неудачник). То же самое по затратам на всякие услуги итд. При этом город развивается, ремонтируются дороги, закупается новый общественный транспорт. Недавно они закупили троллейбусы с автономным ходом 20 км. Диковинка для города Киева.


Розвиток регіонів то супер. Чим краще в Маріуполі, Вінниці, задрипінську чи жовтих водах - тим краще в Києві.
А у Маріуполі МОРЕ Є!!!



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