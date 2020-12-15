Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Классную Вы локацию выбрали, около ЦУМа, тогда сравнивайте с трехой напротив ЦУМа в Киеве Многие люди не понимают, как инфрастуктура улучшает качество жизни и коррелирует со стоимостью жилья. Хорошо, где будет больше стоить нежвижимость при равных доходах населения - в городе пробок с разбитыми тротуарами и дорогами, общественным транспортом в виде трамваев из 70-х, или городе с парками, пешеходным центром, велосипедной инфрастуктурой и развитым общественным транспортом?
Faceless написав:В Киеве со 100куе уже далеко не неудачник, а в Мариуполе - дурачок, выбросивший деньги на ветер в городе, где под боком боевики и некислые шансы получить по своему "дворцу" из миномёта, града, или заиметь "гостей" с автоматами. Зато троллейбусы.
Поменяйте Мариуполь например на Винницу. Со 100 куе в Киеве делать нечего, зато в Виннице итд - человек может себе позволить очень качественный уровень жизни.
airmax78 написав:Классную Вы локацию выбрали, около ЦУМа, тогда сравнивайте с трехой напротив ЦУМа в Киеве Многие люди не понимают, как инфрастуктура улучшает качество жизни и коррелирует со стоимостью жилья. Хорошо, где будет больше стоить нежвижимость при равных доходах населения - в городе пробок с разбитыми тротуарами и дорогами, общественным транспортом в виде трамваев из 70-х, или городе с парками, пешеходным центром, велосипедной инфрастуктурой и развитым общественным транспортом?
Это же все про Киев. Просто про разные его части.
Так будет ответ на вопрос? И что там со сравнением с 3-хой напротив ЦУМа в Киеве с аналогичной в Мариуполе?
Faceless написав:В Киеве со 100куе уже далеко не неудачник, а в Мариуполе - дурачок, выбросивший деньги на ветер в городе, где под боком боевики и некислые шансы получить по своему "дворцу" из миномёта, града, или заиметь "гостей" с автоматами. Зато троллейбусы.
Поменяйте Мариуполь например на Винницу. Со 100 куе в Киеве делать нечего, зато в Виннице итд - человек может себе позволить очень качественный уровень жизни.
Большая ошибка считать, что лохдауны и удаленка теперь на долгие годы и не придётся рано или поздно возвращаться к прежнему режиму работы в той или иной степени. И будете сидеть в Виннице, не в джунглях но без работы
airmax78 написав:Ну сравните: на 100 куе в Киеве человек может купить однушку с ремонтом в посредственном новострое-человейнике на 30 этажей с постоянными очередями на лифт. На 100 куе в Мариуполе человек может купить очень приличный частный дом-дворец. Как видите выигрыш в качестве жизни и самомнении - налицо (это про то что в Киеве человек с 100 куе - всего лишь обычный неудачник). То же самое по затратам на всякие услуги итд. При этом город развивается, ремонтируются дороги, закупается новый общественный транспорт. Недавно они закупили троллейбусы с автономным ходом 20 км. Диковинка для города Киева.
Розвиток регіонів то супер. Чим краще в Маріуполі, Вінниці, задрипінську чи жовтих водах - тим краще в Києві. А у Маріуполі МОРЕ Є!!!
Faceless написав: В Киеве со 100куе уже далеко не неудачник, а в Мариуполе - дурачок, выбросивший деньги на ветер в городе, где под боком боевики и некислые шансы получить по своему "дворцу" из миномёта, града, или заиметь "гостей" с автоматами. Зато троллейбусы.
Що прилетить в Черкаси, Вінницю, Хмельницький, Тернопіль, Житомир і ще з 100 міст з населенням від 40 тис. чол.