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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 58
1. Зросли більш, як на 30%
34%
20
2. Зросли на 20 - 30%
5%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
21%
12
6. Впали менш ніж на 10%
3%
2
7. Впали на 10 - 20%
5%
3
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
24%
14
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 09:42

  BIGor написав:
  airmax78 написав:Классную Вы локацию выбрали, около ЦУМа, тогда сравнивайте с трехой напротив ЦУМа в Киеве :D
Многие люди не понимают, как инфрастуктура улучшает качество жизни и коррелирует со стоимостью жилья.
Хорошо, где будет больше стоить нежвижимость при равных доходах населения - в городе пробок с разбитыми тротуарами и дорогами, общественным транспортом в виде трамваев из 70-х,
или городе с парками, пешеходным центром, велосипедной инфрастуктурой и развитым общественным транспортом?

Это же все про Киев. Просто про разные его части.
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 09:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:В Киеве со 100куе уже далеко не неудачник, а в Мариуполе - дурачок, выбросивший деньги на ветер в городе, где под боком боевики и некислые шансы получить по своему "дворцу" из миномёта, града, или заиметь "гостей" с автоматами. Зато троллейбусы.

Поменяйте Мариуполь например на Винницу. Со 100 куе в Киеве делать нечего, зато в Виннице итд - человек может себе позволить очень качественный уровень жизни.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 09:46

  airmax78 написав:
  BIGor написав:
  airmax78 написав:Классную Вы локацию выбрали, около ЦУМа, тогда сравнивайте с трехой напротив ЦУМа в Киеве :D
Многие люди не понимают, как инфрастуктура улучшает качество жизни и коррелирует со стоимостью жилья.
Хорошо, где будет больше стоить нежвижимость при равных доходах населения - в городе пробок с разбитыми тротуарами и дорогами, общественным транспортом в виде трамваев из 70-х,
или городе с парками, пешеходным центром, велосипедной инфрастуктурой и развитым общественным транспортом?

Это же все про Киев. Просто про разные его части.

Так будет ответ на вопрос? И что там со сравнением с 3-хой напротив ЦУМа в Киеве с аналогичной в Мариуполе? :D
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 09:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

BIGor написав:
  Faceless написав:В Киеве со 100куе уже далеко не неудачник, а в Мариуполе - дурачок, выбросивший деньги на ветер в городе, где под боком боевики и некислые шансы получить по своему "дворцу" из миномёта, града, или заиметь "гостей" с автоматами. Зато троллейбусы.

Поменяйте Мариуполь например на Винницу. Со 100 куе в Киеве делать нечего, зато в Виннице итд - человек может себе позволить очень качественный уровень жизни.
Большая ошибка считать, что лохдауны и удаленка теперь на долгие годы и не придётся рано или поздно возвращаться к прежнему режиму работы в той или иной степени. И будете сидеть в Виннице, не в джунглях но без работы
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 09:52

  BIGor написав:
  airmax78 написав:Ну сравните:
на 100 куе в Киеве человек может купить однушку с ремонтом в посредственном новострое-человейнике на 30 этажей с постоянными очередями на лифт.
На 100 куе в Мариуполе человек может купить очень приличный частный дом-дворец.
Как видите выигрыш в качестве жизни и самомнении - налицо (это про то что в Киеве человек с 100 куе - всего лишь обычный неудачник). То же самое по затратам на всякие услуги итд. При этом город развивается, ремонтируются дороги, закупается новый общественный транспорт. Недавно они закупили троллейбусы с автономным ходом 20 км. Диковинка для города Киева.


Розвиток регіонів то супер. Чим краще в Маріуполі, Вінниці, задрипінську чи жовтих водах - тим краще в Києві.
А у Маріуполі МОРЕ Є!!!



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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 10:00

  Faceless написав:
В Киеве со 100куе уже далеко не неудачник, а в Мариуполе - дурачок, выбросивший деньги на ветер в городе, где под боком боевики и некислые шансы получить по своему "дворцу" из миномёта, града, или заиметь "гостей" с автоматами. Зато троллейбусы.

Що прилетить в Черкаси, Вінницю, Хмельницький, Тернопіль, Житомир і ще з 100 міст з населенням від 40 тис. чол.
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 10:06

ЖК symbol на баггавутовский. 18 квартир на этаже на 5 лифтов. Уровень котлован, цена на данном этапе от 39-40 кгрн за квадрат на этажах с видом на горизонт.
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 10:14

  BIGor написав:..
На 100 куе в Мариуполе человек может купить очень приличный частный дом-дворец.
..

чего именно Мариуполь? Вечный чемпион по загрязнению атмосферы выбросами металлургии с хреновой розой ветров, даже Кривой Рог не такой суровый, как наш азовский Челябинск
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 10:19

  sequence написав:
  BIGor написав:..
На 100 куе в Мариуполе человек может купить очень приличный частный дом-дворец.
..

чего именно Мариуполь? Вечный чемпион по загрязнению атмосферы выбросами металлургии с хреновой розой ветров, даже Кривой Рог не такой суровый, как наш азовский Челябинск

блRхи на дорогах Києва не коптять, одні лиш Тесли
https://fi202x.blogspot.com/
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 10:44

  flyman написав:
  sequence написав:
  BIGor написав:..
На 100 куе в Мариуполе человек может купить очень приличный частный дом-дворец.
..

чего именно Мариуполь? Вечный чемпион по загрязнению атмосферы выбросами металлургии с хреновой розой ветров, даже Кривой Рог не такой суровый, как наш азовский Челябинск

блRхи на дорогах Києва не коптять, одні лиш Тесли

Тут згадую Дарницьку ТЕЦ яка працює на вуглі та мазуті, 60-хх років побудови...
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