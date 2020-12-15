airmax78 написав:

Ну сравните:на 100 куе в Киеве человек может купить однушку с ремонтом в посредственном новострое-человейнике на 30 этажей с постоянными очередями на лифт.На 100 куе в Мариуполе человек может купить очень приличный частный дом-дворец.Как видите выигрыш в качестве жизни и самомнении - налицо (это про то что в Киеве человек с 100 куе - всего лишь обычный неудачник). То же самое по затратам на всякие услуги итд. При этом город развивается, ремонтируются дороги, закупается новый общественный транспорт. Недавно они закупили троллейбусы с автономным ходом 20 км. Диковинка для города Киева.