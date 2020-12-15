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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5929593059315932>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 58
1. Зросли більш, як на 30%
34%
20
2. Зросли на 20 - 30%
5%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
21%
12
6. Впали менш ніж на 10%
3%
2
7. Впали на 10 - 20%
5%
3
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
24%
14
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 10:48

  BIGor написав:Тут згадую Дарницьку ТЕЦ яка працює на вуглі та мазуті, 60-хх років побудови.

Для любителів чистого повітря і "єкологічних продуктів" - є незаймані поля і ліси за 200 км від Києва, є села і хутори з мінімумом людей і машин. Своя корова, свині, кури, своя лопіта в руках - і гайда дихати свіжим повітрям!! Нафіг треба той мурашник Київ???
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 10:52

  sequence написав:
  BIGor написав:..
На 100 куе в Мариуполе человек может купить очень приличный частный дом-дворец.
..

чего именно Мариуполь? Вечный чемпион по загрязнению атмосферы выбросами металлургии с хреновой розой ветров, даже Кривой Рог не такой суровый, как наш азовский Челябинск

Второй Донецк отстраивают. Реально, город заливают деньгами. Американские, канадские, европейские инвестфонды дают гранты, гранты. За три года из дыры сделали конфетку и дальше продолжают делать. Темпы бешенные. Все, кто приезжают в город - не узнают. Такие инфраструктурные проекты реализуются, что мама не горюй. На ближайшие три года всё расписано, что будут делать. Плюс, город у моря.
Часто бываю в Киеве. По-моему, в Киеве, вообще ничего не делается, кроме дорог.
Востаннє редагувалось promyshlennik в Сер 16 гру, 2020 11:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 10:57

hume мне нравится его локация https://nerukhomi.ua/n-zhk-symbol-kiev/
ну сдача запланирована на 2023 год, за 2 года в нашей стране может очень многое поменяться. Мне все еще помнится просадка цен на недвижимость в 2015-2017. :shock:
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 11:02

  Помещик написав:hume мне нравится его локация https://nerukhomi.ua/n-zhk-symbol-kiev/
ну сдача запланирована на 2023 год, за 2 года в нашей стране может очень многое поменяться. Мне все еще помнится просадка цен на недвижимость в 2015-2017. :shock:

Сама локация хорошая, но тесновато.
Окрестности Лукьяновки, и количество промки, мне напоминает кромку на сер миле. Только там фактический центр, а здесь прицентралье. Может в ближайшее время дождемся реконструкции площади, а проект уже давно есть, и постройки трц

1,5 куе на котловане это очень дорого
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 11:07

  promyshlennik написав:Второй Донецк отстраивают. Реально, город заливают деньгами. Американские, канадские, европейские инвестфонды дают гранты, гранты. За три года из дыры сделали конфетку и дальше продолжают делать.

Я був в Маріуполі в лютому 2014. Великий промосковський смітник, філіал Уралу.

Таке питання - як ситуація з цінами на нерухость в Маріуполі за останні 6 років? Чи є хоч якийсь ріст? Хоча би на нерухомість в центрі??
Востаннє редагувалось Frant в Сер 16 гру, 2020 11:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 11:07

  BIGor написав:
  airmax78 написав:Это же все про Киев. Просто про разные его части.

Так будет ответ на вопрос? И что там со сравнением с 3-хой напротив ЦУМа в Киеве с аналогичной в Мариуполе? :D

Сложно сказать. Я всерьез никогда бы не додумался рассматривать переезд в Мариуполь из Киева. Раньше людям их Киева за такие мрачные релокации платили серьезную надбавку к киевской зп. И все равно желающих мало было.
Но вообще, думаю, за 100К можно что-то найти и в окрестностях киевского ЦУМа.
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 11:08

hume да, это очень дорого если учесть срок сдачи, я не знаю на что они вообще рассчитывают. И какой опытный инвестор станет в это вкладываться - на данном этапе, и при учете что власть сейчас живет по принципу: "После нас хоть трава не расти..."
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 11:11

  hume написав:ЖК symbol на баггавутовский. 18 квартир на этаже на 5 лифтов. Уровень котлован, цена на данном этапе от 39-40 кгрн за квадрат на этажах с видом на горизонт.

Там должен быть отличный вид на промку вдоль Новоконстантиновской. Цена - шок. Багговутовский, куда я заманивал Сержа, в стадии готовности коробка и половина окон, по-моему, 18К за метр стоил.
Востаннє редагувалось airmax78 в Сер 16 гру, 2020 11:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 11:13

  promyshlennik написав:
  sequence написав:
  BIGor написав:..
На 100 куе в Мариуполе человек может купить очень приличный частный дом-дворец.
..

чего именно Мариуполь? Вечный чемпион по загрязнению атмосферы выбросами металлургии с хреновой розой ветров, даже Кривой Рог не такой суровый, как наш азовский Челябинск

Второй Донецк отстраивают. Реально, город заливают деньгами. Американские, канадские, европейские инвестфонды дают гранты, гранты. За три года из дыры сделали конфетку и дальше продолжают делать. Темпы бешенные. Все, кто приезжают в город - не узнают. Такие инфраструктурные проекты реализуются, что мама не горюй. На ближайшие три года всё расписано, что будут делать. Плюс, город у моря.
Часто бываю в Киеве. По-моему, в Киеве, вообще ничего не делается, кроме дорог.


може метро на Вєнік дороблять, а може нє, може ще який міст підіпруть палками..
https://news.finance.ua/ua/news/-/484126/na-rozvytok-metro-u-kyyevi-vytratyat-milyard-gryven-nastupnogo-roku
https://fi202x.blogspot.com/
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 11:18

  hume написав:
  Помещик написав:hume мне нравится его локация https://nerukhomi.ua/n-zhk-symbol-kiev/
ну сдача запланирована на 2023 год, за 2 года в нашей стране может очень многое поменяться. Мне все еще помнится просадка цен на недвижимость в 2015-2017. :shock:

Сама локация хорошая, но тесновато.
Окрестности Лукьяновки, и количество промки, мне напоминает кромку на сер миле. Только там фактический центр, а здесь прицентралье. Может в ближайшее время дождемся реконструкции площади, а проект уже давно есть, и постройки трц

1,5 куе на котловане это очень дорого

Так нет там котлована. Там еще дом не снесли, на месте которого эта стройка планируется.
airmax78
 
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