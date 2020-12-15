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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5929593059315932

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 58
1. Зросли більш, як на 30%
34%
20
2. Зросли на 20 - 30%
5%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
21%
12
6. Впали менш ніж на 10%
3%
2
7. Впали на 10 - 20%
5%
3
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
24%
14
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 11:22

  promyshlennik написав:Второй Донецк отстраивают. Реально, город заливают деньгами. Американские, канадские, европейские инвестфонды дают гранты, гранты. За три года из дыры сделали конфетку и дальше продолжают делать. Темпы бешенные. Все, кто приезжают в город - не узнают. Такие инфраструктурные проекты реализуются, что мама не горюй. На ближайшие три года всё расписано, что будут делать. Плюс, город у моря.
Часто бываю в Киеве. По-моему, в Киеве, вообще ничего не делается, кроме дорог.

А где в Киеве часто бываете, если не секрет?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 11:22

  airmax78 написав:
  hume написав:
  Помещик написав:hume мне нравится его локация https://nerukhomi.ua/n-zhk-symbol-kiev/
ну сдача запланирована на 2023 год, за 2 года в нашей стране может очень многое поменяться. Мне все еще помнится просадка цен на недвижимость в 2015-2017. :shock:

Сама локация хорошая, но тесновато.
Окрестности Лукьяновки, и количество промки, мне напоминает кромку на сер миле. Только там фактический центр, а здесь прицентралье. Может в ближайшее время дождемся реконструкции площади, а проект уже давно есть, и постройки трц

1,5 куе на котловане это очень дорого

Так нет там котлована. Там еще дом не снесли, на месте которого эта стройка планируется.

вот это поворот :shock:
Я просто давно не был в Киеве, с марта живу в пригороде, ну это меня поразило.
Помещик
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 11:28

Помещик не ну дом-то одноэтажный, снести его несложно. Но тем не менее. Там долго стоял забор КГС, дом даже светился у КГС в перспективных. Но потом что-то пошло не так или наоборот. В итоге, уже там BudCapital строит очередную секцию Славутича.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 11:33

  airmax78 написав:Помещик не ну дом-то одноэтажный, снести его несложно. Но тем не менее. Там долго стоял забор КГС, дом даже светился у КГС в перспективных. Но потом что-то пошло не так или наоборот. В итоге, уже там BudCapital строит очередную секцию Славутича.

BudCapital - это совсем страшно, была у меня как-то с ними беседа на счет жк Вежа https://nerukhomi.ua/n-zhk-lomonosova-kiev/, я думаю многие знают на сколько это стремный проект. Ну продажники у них хорошие, я бы их к себе нанял, клиента удерживают всеми способами.
Помещик
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 12:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:ЖК symbol на баггавутовский. 18 квартир на этаже на 5 лифтов. Уровень котлован, цена на данном этапе от 39-40 кгрн за квадрат на этажах с видом на горизонт.

Обязательно берите, продадите потом за 50-60 за квадрат. Место-бомба. Рядом -ПАГ и поликлиника МВД, Билла и Променада, налоговая.Хорошие соседи из ЖК Багговутовский. Школа. До всего можно буквально доплюнуть.
Не беда, что там узенькая улочка и перекрёсток с потоком авто с Виноградаря. Скоро все на дроны пересядем.
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 12:21

  airmax78 написав:1,5 куе на котловане это очень дорого

Так нет там котлована. Там еще дом не снесли, на месте которого эта стройка планируется.[/quote]

Эйр, я вам вчера два сообщения здесь написал, но их снесли, вместе с разгоревшейся склокой.
И в личку не идёт письмо, у вас что, отключена эта фича?
Вопрос относительно расчёта по пари. Напишите в личку мне или откройте таки свою.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 12:56

  Serg-ik написав:
  hume написав:ЖК symbol на баггавутовский. 18 квартир на этаже на 5 лифтов. Уровень котлован, цена на данном этапе от 39-40 кгрн за квадрат на этажах с видом на горизонт.

Обязательно берите, продадите потом за 50-60 за квадрат. Место-бомба. Рядом -ПАГ и поликлиника МВД, Билла и Променада, налоговая.Хорошие соседи из ЖК Багговутовский. Школа. До всего можно буквально доплюнуть.
Не беда, что там узенькая улочка и перекрёсток с потоком авто с Виноградаря. Скоро все на дроны пересядем.

Обидно, Серж, что Вы не забетонировались в ЖК Красавец-Багговутовский. Очень обидно.
airmax78
 
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