Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
promyshlennik написав:Второй Донецк отстраивают. Реально, город заливают деньгами. Американские, канадские, европейские инвестфонды дают гранты, гранты. За три года из дыры сделали конфетку и дальше продолжают делать. Темпы бешенные. Все, кто приезжают в город - не узнают. Такие инфраструктурные проекты реализуются, что мама не горюй. На ближайшие три года всё расписано, что будут делать. Плюс, город у моря. Часто бываю в Киеве. По-моему, в Киеве, вообще ничего не делается, кроме дорог.
Помещик написав:hume мне нравится его локация https://nerukhomi.ua/n-zhk-symbol-kiev/ ну сдача запланирована на 2023 год, за 2 года в нашей стране может очень многое поменяться. Мне все еще помнится просадка цен на недвижимость в 2015-2017.
Сама локация хорошая, но тесновато. Окрестности Лукьяновки, и количество промки, мне напоминает кромку на сер миле. Только там фактический центр, а здесь прицентралье. Может в ближайшее время дождемся реконструкции площади, а проект уже давно есть, и постройки трц
1,5 куе на котловане это очень дорого
Так нет там котлована. Там еще дом не снесли, на месте которого эта стройка планируется.
вот это поворот Я просто давно не был в Киеве, с марта живу в пригороде, ну это меня поразило.
Помещик не ну дом-то одноэтажный, снести его несложно. Но тем не менее. Там долго стоял забор КГС, дом даже светился у КГС в перспективных. Но потом что-то пошло не так или наоборот. В итоге, уже там BudCapital строит очередную секцию Славутича.
airmax78 написав:Помещик не ну дом-то одноэтажный, снести его несложно. Но тем не менее. Там долго стоял забор КГС, дом даже светился у КГС в перспективных. Но потом что-то пошло не так или наоборот. В итоге, уже там BudCapital строит очередную секцию Славутича.
BudCapital - это совсем страшно, была у меня как-то с ними беседа на счет жк Вежа https://nerukhomi.ua/n-zhk-lomonosova-kiev/, я думаю многие знают на сколько это стремный проект. Ну продажники у них хорошие, я бы их к себе нанял, клиента удерживают всеми способами.
hume написав:ЖК symbol на баггавутовский. 18 квартир на этаже на 5 лифтов. Уровень котлован, цена на данном этапе от 39-40 кгрн за квадрат на этажах с видом на горизонт.
Обязательно берите, продадите потом за 50-60 за квадрат. Место-бомба. Рядом -ПАГ и поликлиника МВД, Билла и Променада, налоговая.Хорошие соседи из ЖК Багговутовский. Школа. До всего можно буквально доплюнуть. Не беда, что там узенькая улочка и перекрёсток с потоком авто с Виноградаря. Скоро все на дроны пересядем.
airmax78 написав:1,5 куе на котловане это очень дорого
Так нет там котлована. Там еще дом не снесли, на месте которого эта стройка планируется.[/quote]
Эйр, я вам вчера два сообщения здесь написал, но их снесли, вместе с разгоревшейся склокой. И в личку не идёт письмо, у вас что, отключена эта фича? Вопрос относительно расчёта по пари. Напишите в личку мне или откройте таки свою.
hume написав:ЖК symbol на баггавутовский. 18 квартир на этаже на 5 лифтов. Уровень котлован, цена на данном этапе от 39-40 кгрн за квадрат на этажах с видом на горизонт.
Обязательно берите, продадите потом за 50-60 за квадрат. Место-бомба. Рядом -ПАГ и поликлиника МВД, Билла и Променада, налоговая.Хорошие соседи из ЖК Багговутовский. Школа. До всего можно буквально доплюнуть. Не беда, что там узенькая улочка и перекрёсток с потоком авто с Виноградаря. Скоро все на дроны пересядем.
Обидно, Серж, что Вы не забетонировались в ЖК Красавец-Багговутовский. Очень обидно.