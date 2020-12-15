flyman
Ты бункер свой и собачьи будки свои на территории товариществ выставил на ЛОХе шоб пощупать так сказать свой профит?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 16 гру, 2020 13:14
flyman
Ты бункер свой и собачьи будки свои на территории товариществ выставил на ЛОХе шоб пощупать так сказать свой профит?
Додано: Сер 16 гру, 2020 13:17
2,3Х профіт від 2015
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Додано: Сер 16 гру, 2020 13:23
Ну, справедливости ради, как раз с 2009 года уже колеблется ты коридоре 2-3.
Но, вообще, корреляция интересная. Неудержимый рост кагбэ не предвещает.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Додано: Сер 16 гру, 2020 13:26
Суми луччє всєх, Київ – подорожчання нижче середнього
https://news.finance.ua/ua/news/-/484163/yak-zminylysya-tsiny-2-kimnatnyh-kvartyr-na-vtorynnomu-rynku-infografika
Найменший приріст зафіксували у Львові. Тут 2-кімнатні квартири подорожчали менш ніж на 0,5%.
Максимальне збільшення цін зареєстрували в Чернівцях – подорожчання перевищило 10%.
Статистика по півночі України. Максимальне подорожчання констатуємо в Сумах. Тут ціна виросла на 9,34%. Це другий результат по країні. У березні в Сумах можна було придбати 2-кімнатну квартиру за $35 574. Зараз така нерухомість коштує вже $38 898.
На другому місці за подорожчанням у регіоні – Житомир. У березні 2020 двокімнатні квартири тут коштували $32 374. За 8 місяців карантину вартість піднялася на 8,56%. З цим показником Житомир займає 4 місце за рівнем подорожчання в країні.
На 5,25% зросла вартість 2-кімнатної нерухомості в столиці.
Для Києва – подорожчання нижче середнього, але при цьому рівень цін максимальний у країні. У березні двокімнатні квартири в столиці в середньому коштували $124 338. До листопада вартість зросла до $130 861.
Мінімальне подорожчання в північному регіоні зафіксували в Чернігові. Тут ціновий приріст за карантинний період дорівнює 3,74%.
Захід України. Найсерйозніше подорожчання в Чернівцях, де вартість піднялася на 10,34%. У березні 2-кімнатна нерухомість тут продавалася за $39 372. У листопаді ціна перевищила 40-тисячну позначку, склавши $43 444. Другий результат по регіону і третій по країні зареєстрований в Луцьку.
Центр. Найбільше зростання цін зареєстрували в Черкасах. Тут квартири подорожчали на 8,54%: з $34 009 до $36 915. У Дніпрі приріст впритул підійшов до 8%. Тут житло подорожчало на 7,95%: з $44 729 до $48 285.
У 4 містах з 21 ціна двокімнатної нерухомості виросла на 8%. Стільки ж випадків подорожчання на 9%. Лише раз за вибірку вартість опускалася нижче 1% і підіймалася вище за 10%.
Востаннє редагувалось flyman в Сер 16 гру, 2020 13:33, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 16 гру, 2020 13:28
Так продавай!
Селёдки хоть к картофану ежедневнему досыта поешь!
Додано: Сер 16 гру, 2020 13:29
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Неудержимый рост недвиги в отстутствие ипотеки чреват социальными потрясениями. Все-таки квартира - это не новый айфон или даже четырехколесный друг. Если вчера она стоила 50куе, сегодня 70куе, а завтра 100куе - то за неимением источника финансирования такой покупки у широких слоев населения, возникает социальная напряженность. Поэтому откладываем безудержный рост на момент начала массовой доступной ипотеки.
BudCapital - чекаємо на доступну іпотеку!(с)
Додано: Сер 16 гру, 2020 13:31
А в реалі тільки ріст
https://news.finance.ua/ua/news/-/48416 ... nfografika
Двуха в Києві 130 куе. Це при тому, що моніторю в Варшаві - двухи по 140 куе.
Додано: Сер 16 гру, 2020 13:35
ще дядя СЕМ надрукує 1,4 трульона нікому непотрібних, тоді продам
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Сер 16 гру, 2020 13:37
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Сер 16 гру, 2020 13:41
Печерский район. Там живу. Приходится ездить и на левый берег и в сторону окружной. На правом берегу абсолютно в разных районах бываю
Востаннє редагувалось promyshlennik в Сер 16 гру, 2020 13:42, всього редагувалось 1 раз.
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