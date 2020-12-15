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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5931593259335934>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 58
1. Зросли більш, як на 30%
34%
20
2. Зросли на 20 - 30%
5%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
21%
12
6. Впали менш ніж на 10%
3%
2
7. Впали на 10 - 20%
5%
3
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
24%
14
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 13:14

flyman
Ты бункер свой и собачьи будки свои на территории товариществ выставил на ЛОХе шоб пощупать так сказать свой профит?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 13:17

  барабашов написав:flyman
Ты бункер свой и собачьи будки свои на территории товариществ выставил на ЛОХе шоб пощупать так сказать свой профит?


2,3Х профіт від 2015
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/tsokol-v-bucha-kvartal-bez-remonta-IDJx4eI.html
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 13:23

  zРадио написав:
  adeges написав:
Тут кстати еще одна новость по фактору дорожая

https://lb.ua/economics/2020/12/15/4730 ... uhu_i.html

т.е. фермеры вынужденно бросают опыстылевшее и в этом году гораздо менее прибыльное дело и бегут на оставшие гроши диверсифицироваться на КРЖН


Шутки ради решил посмотреть еще и корреляцию ценовых динамик КРЖН и пшеницы. А получилась нифига не шутка - и тут КРЖН слился. 10-15 лет назад м2 покупался в среднем за 4 тонны пшеницы, последние годы - за 2 с небольшим.

Итак, имеем нисходящий тренд КРЖН в отношении доллара, евро, золота, фондового рынка США и фьючерсов на пшеницу. Кто-нибудь может вообще предложить актив, который киевское жилье смогло бы обыграть в средне-срочном периоде? Гривну и другие слабые валюты не предлагать - инвестиционным потенциалом они не обладают...

Зображення

Ну, справедливости ради, как раз с 2009 года уже колеблется ты коридоре 2-3.
Но, вообще, корреляция интересная. Неудержимый рост кагбэ не предвещает.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 13:26

Суми луччє всєх, Київ – подорожчання нижче середнього

https://news.finance.ua/ua/news/-/484163/yak-zminylysya-tsiny-2-kimnatnyh-kvartyr-na-vtorynnomu-rynku-infografika
Найменший приріст зафіксували у Львові. Тут 2-кімнатні квартири подорожчали менш ніж на 0,5%.

Максимальне збільшення цін зареєстрували в Чернівцях – подорожчання перевищило 10%.

Статистика по півночі України. Максимальне подорожчання констатуємо в Сумах. Тут ціна виросла на 9,34%. Це другий результат по країні. У березні в Сумах можна було придбати 2-кімнатну квартиру за $35 574. Зараз така нерухомість коштує вже $38 898.

На другому місці за подорожчанням у регіоні – Житомир. У березні 2020 двокімнатні квартири тут коштували $32 374. За 8 місяців карантину вартість піднялася на 8,56%. З цим показником Житомир займає 4 місце за рівнем подорожчання в країні.

На 5,25% зросла вартість 2-кімнатної нерухомості в столиці.

Для Києва – подорожчання нижче середнього, але при цьому рівень цін максимальний у країні. У березні двокімнатні квартири в столиці в середньому коштували $124 338. До листопада вартість зросла до $130 861.

Мінімальне подорожчання в північному регіоні зафіксували в Чернігові. Тут ціновий приріст за карантинний період дорівнює 3,74%.

Захід України. Найсерйозніше подорожчання в Чернівцях, де вартість піднялася на 10,34%. У березні 2-кімнатна нерухомість тут продавалася за $39 372. У листопаді ціна перевищила 40-тисячну позначку, склавши $43 444. Другий результат по регіону і третій по країні зареєстрований в Луцьку.

Центр. Найбільше зростання цін зареєстрували в Черкасах. Тут квартири подорожчали на 8,54%: з $34 009 до $36 915. У Дніпрі приріст впритул підійшов до 8%. Тут житло подорожчало на 7,95%: з $44 729 до $48 285.

У 4 містах з 21 ціна двокімнатної нерухомості виросла на 8%. Стільки ж випадків подорожчання на 9%. Лише раз за вибірку вартість опускалася нижче 1% і підіймалася вище за 10%.
Востаннє редагувалось flyman в Сер 16 гру, 2020 13:33, всього редагувалось 2 разів.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 13:28

  flyman написав:
  барабашов написав:flyman
Ты бункер свой и собачьи будки свои на территории товариществ выставил на ЛОХе шоб пощупать так сказать свой профит?


2,3Х профіт від 2015
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/tsokol-v-bucha-kvartal-bez-remonta-IDJx4eI.html

Так продавай!
Селёдки хоть к картофану ежедневнему досыта поешь!
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 13:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Неудержимый рост недвиги в отстутствие ипотеки чреват социальными потрясениями. Все-таки квартира - это не новый айфон или даже четырехколесный друг. Если вчера она стоила 50куе, сегодня 70куе, а завтра 100куе - то за неимением источника финансирования такой покупки у широких слоев населения, возникает социальная напряженность. Поэтому откладываем безудержный рост на момент начала массовой доступной ипотеки.
BudCapital - чекаємо на доступну іпотеку!(с)
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 13:31

  flyman написав:Ірпінь, низькоповерхова забудова в центрі міста, динаміка ціни:

липень 2020, 1й поверх $750 м2
серпень 2020, половина будинку $800 м2
вересень 2020, криють дах $850 м2
жовтень 2020, готова коробка $730 м2
листопад 2020, оздоблювальні роботи $770 м2
грудень 2020, готове $770 м2

Ріст 2,7% за півроку від повітря котлована до готового.
#будеттокадаражать
#какгарячиепиражки

Депо і то краща дохідність, про євро взагалі мовчу.

А в реалі тільки ріст
https://news.finance.ua/ua/news/-/48416 ... nfografika
Для Києва – подорожчання нижче середнього, але при цьому рівень цін максимальний у країні. У березні двокімнатні квартири в столиці в середньому коштували $124 338. До листопада вартість зросла до $130 861.

Двуха в Києві 130 куе. Це при тому, що моніторю в Варшаві - двухи по 140 куе.
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 13:35

  барабашов написав:
  flyman написав:
  барабашов написав:flyman
Ты бункер свой и собачьи будки свои на территории товариществ выставил на ЛОХе шоб пощупать так сказать свой профит?


2,3Х профіт від 2015
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/tsokol-v-bucha-kvartal-bez-remonta-IDJx4eI.html

Так продавай!
Селёдки хоть к картофану ежедневнему досыта поешь!

ще дядя СЕМ надрукує 1,4 трульона нікому непотрібних, тоді продам
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 13:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:BudCapital - чекаємо на доступну іпотеку!(с)

Вы не подскажете, какая связь , официальная, между BudCapital и Киевгорстрой?
У BudCapital на сайте-сплаошные объекты КГС: Миракс, Манхеттен, Отрада, Урловский?
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 13:41

  airmax78 написав:
  promyshlennik написав:Второй Донецк отстраивают. Реально, город заливают деньгами. Американские, канадские, европейские инвестфонды дают гранты, гранты. За три года из дыры сделали конфетку и дальше продолжают делать. Темпы бешенные. Все, кто приезжают в город - не узнают. Такие инфраструктурные проекты реализуются, что мама не горюй. На ближайшие три года всё расписано, что будут делать. Плюс, город у моря.
Часто бываю в Киеве. По-моему, в Киеве, вообще ничего не делается, кроме дорог.

А где в Киеве часто бываете, если не секрет?

Печерский район. Там живу. Приходится ездить и на левый берег и в сторону окружной. На правом берегу абсолютно в разных районах бываю
Востаннє редагувалось promyshlennik в Сер 16 гру, 2020 13:42, всього редагувалось 1 раз.
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