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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 59325933593459355936>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 58
1. Зросли більш, як на 30%
34%
20
2. Зросли на 20 - 30%
5%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
21%
12
6. Впали менш ніж на 10%
3%
2
7. Впали на 10 - 20%
5%
3
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
24%
14
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 13:41

  Рыба-сом написав:Ну, справедливости ради, как раз с 2009 года уже колеблется ты коридоре 2-3.
Но, вообще, корреляция интересная. Неудержимый рост кагбэ не предвещает.


Убрал 2006-2008 гг - угол наклона ниже, но направление то же. С трендом не поспоришь. Демографическая и общеэкономическая ситуация дают о себе знать. И просвета этому не видно...

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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 13:45

  Frant написав:
  promyshlennik написав:Второй Донецк отстраивают. Реально, город заливают деньгами. Американские, канадские, европейские инвестфонды дают гранты, гранты. За три года из дыры сделали конфетку и дальше продолжают делать.

Я був в Маріуполі в лютому 2014. Великий промосковський смітник, філіал Уралу. Де завод, а де місто - хрєн розбереш.

Таке питання - як ситуація з цінами на нерухость в Маріуполі за останні 6 років? Чи є хоч якийсь ріст? Хоча би на нерухомість в центрі??


Самые низкие цены были до 2017 года (с 2014 по 2017 годы полный обвал рынка в связи с событиями на востоке). Потом выросли на 30-50%.
Ха.Сравнили с 2014 годом. 2014 и 2020 года - абсолютно две большие разницы. Полностью команда Ахметова в управлении города. Все проекты курируются французскими специалистами (не знаю почему так, но все отдаётся французам) и часть америкосам.
Востаннє редагувалось promyshlennik в Сер 16 гру, 2020 13:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 13:47

  airmax78 написав:Если вчера она стоила 50куе, сегодня 70куе, а завтра 100куе -

Поки що - навпаки.
В 2008 пересічна куйовська квартира коштувала 100 000 дол (мінімум)
в 2012 - 70 000 дол,
в 2020 - 45 000 дол.
2022 - 35 000 дол ?
Востаннє редагувалось Frant в Сер 16 гру, 2020 15:04, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 14:09

  BIGor написав:.....Со 100 куе в Киеве делать нечего....

Сумасшедший миллионер
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 14:18

  promyshlennik написав:
  airmax78 написав:
  promyshlennik написав:Второй Донецк отстраивают. Реально, город заливают деньгами. Американские, канадские, европейские инвестфонды дают гранты, гранты. За три года из дыры сделали конфетку и дальше продолжают делать. Темпы бешенные. Все, кто приезжают в город - не узнают. Такие инфраструктурные проекты реализуются, что мама не горюй. На ближайшие три года всё расписано, что будут делать. Плюс, город у моря.
Часто бываю в Киеве. По-моему, в Киеве, вообще ничего не делается, кроме дорог.

А где в Киеве часто бываете, если не секрет?

Печерский район. Там живу. Приходится ездить и на левый берег и в сторону окружной. На правом берегу абсолютно в разных районах бываю

И что, вы не видите как реконструируются целые улицы и становятся похожими на то, что мы привыкли видеть только за нашей западной границей? Как преображаются огромные парки и общественные зоны? Как постепенно создается велоинфраструктура? И это все, включая инфраструктурные проекты, пока без грантов и кредитов всяких ЕБРРов и Мировых банков. Но, надеюсь, и они скоро подключатся.
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 14:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:И что, вы не видите как реконструируются целые улицы и становятся похожими на то, что мы привыкли видеть только за нашей западной границей? Как преображаются огромные парки и общественные зоны? Как постепенно создается велоинфраструктура? И это все, включая инфраструктурные проекты, пока без грантов и кредитов всяких ЕБРРов и Мировых банков. Но, надеюсь, и они скоро подключатся.

Зима, а пурги на улице нет
Но если очень хочется......
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 14:26

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:И что, вы не видите как реконструируются целые улицы и становятся похожими на то, что мы привыкли видеть только за нашей западной границей? Как преображаются огромные парки и общественные зоны? Как постепенно создается велоинфраструктура? И это все, включая инфраструктурные проекты, пока без грантов и кредитов всяких ЕБРРов и Мировых банков. Но, надеюсь, и они скоро подключатся.

Зима, а пурги на улице нет
Но если очень хочется......

Серж, все, я за вас решил. ЖК Багговутовский. 28000 грн. за метр в двухе. Комнаты - такие как надо.
Как только стартует ипотека "3-5-9", ноги в руки и в ОП.
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 15:01

  change_pm написав:
  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:Зима, а пурги на улице нет
Но если очень хочется......

Серж, все, я за вас решил. ЖК Багговутовский. 28000 грн. за метр в двухе. Комнаты - такие как надо.
Как только стартует ипотека "3-5-9", ноги в руки и в ОП.

Ne vymnichay, groshi davay ))))

Владимир Александрович поможет! А на первый взнос и ремонт у Сержа есть.
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 15:02

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:BudCapital - чекаємо на доступну іпотеку!(с)

Вы не подскажете, какая связь , официальная, между BudCapital и Киевгорстрой?
У BudCapital на сайте-сплаошные объекты КГС: Миракс, Манхеттен, Отрада, Урловский?

они что-то вроде бест френдов=) ну это не точно. Если честно мне кажется что будкепитал скоро прикроют, есть у меня такое предчувствие.
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 15:03

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:И что, вы не видите как реконструируются целые улицы и становятся похожими на то, что мы привыкли видеть только за нашей западной границей? Как преображаются огромные парки и общественные зоны? Как постепенно создается велоинфраструктура? И это все, включая инфраструктурные проекты, пока без грантов и кредитов всяких ЕБРРов и Мировых банков. Но, надеюсь, и они скоро подключатся.

Зима, а пурги на улице нет
Но если очень хочется......

Серж, все, я за вас решил. ЖК Багговутовский. 28000 грн. за метр в двухе. Комнаты - такие как надо.
Как только стартует ипотека "3-5-9", ноги в руки и в ОП.


Какая ипотека на первичном рынке? Вы ж облигации покупаете в ОП, а не квартиру...проще говоря, обещания дать вам квартиру через Х лет. Какой банк на это пойдет?
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