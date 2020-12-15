Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
promyshlennik написав:Второй Донецк отстраивают. Реально, город заливают деньгами. Американские, канадские, европейские инвестфонды дают гранты, гранты. За три года из дыры сделали конфетку и дальше продолжают делать.
Я був в Маріуполі в лютому 2014. Великий промосковський смітник, філіал Уралу. Де завод, а де місто - хрєн розбереш.
Таке питання - як ситуація з цінами на нерухость в Маріуполі за останні 6 років? Чи є хоч якийсь ріст? Хоча би на нерухомість в центрі??
Самые низкие цены были до 2017 года (с 2014 по 2017 годы полный обвал рынка в связи с событиями на востоке). Потом выросли на 30-50%. Ха.Сравнили с 2014 годом. 2014 и 2020 года - абсолютно две большие разницы. Полностью команда Ахметова в управлении города. Все проекты курируются французскими специалистами (не знаю почему так, но все отдаётся французам) и часть америкосам.
Востаннє редагувалось promyshlennik в Сер 16 гру, 2020 13:50, всього редагувалось 1 раз.
promyshlennik написав:Второй Донецк отстраивают. Реально, город заливают деньгами. Американские, канадские, европейские инвестфонды дают гранты, гранты. За три года из дыры сделали конфетку и дальше продолжают делать. Темпы бешенные. Все, кто приезжают в город - не узнают. Такие инфраструктурные проекты реализуются, что мама не горюй. На ближайшие три года всё расписано, что будут делать. Плюс, город у моря. Часто бываю в Киеве. По-моему, в Киеве, вообще ничего не делается, кроме дорог.
А где в Киеве часто бываете, если не секрет?
Печерский район. Там живу. Приходится ездить и на левый берег и в сторону окружной. На правом берегу абсолютно в разных районах бываю
И что, вы не видите как реконструируются целые улицы и становятся похожими на то, что мы привыкли видеть только за нашей западной границей? Как преображаются огромные парки и общественные зоны? Как постепенно создается велоинфраструктура? И это все, включая инфраструктурные проекты, пока без грантов и кредитов всяких ЕБРРов и Мировых банков. Но, надеюсь, и они скоро подключатся.
airmax78 написав:И что, вы не видите как реконструируются целые улицы и становятся похожими на то, что мы привыкли видеть только за нашей западной границей? Как преображаются огромные парки и общественные зоны? Как постепенно создается велоинфраструктура? И это все, включая инфраструктурные проекты, пока без грантов и кредитов всяких ЕБРРов и Мировых банков. Но, надеюсь, и они скоро подключатся.
Зима, а пурги на улице нет Но если очень хочется......
airmax78 написав:И что, вы не видите как реконструируются целые улицы и становятся похожими на то, что мы привыкли видеть только за нашей западной границей? Как преображаются огромные парки и общественные зоны? Как постепенно создается велоинфраструктура? И это все, включая инфраструктурные проекты, пока без грантов и кредитов всяких ЕБРРов и Мировых банков. Но, надеюсь, и они скоро подключатся.
Зима, а пурги на улице нет Но если очень хочется......
Серж, все, я за вас решил. ЖК Багговутовский. 28000 грн. за метр в двухе. Комнаты - такие как надо. Как только стартует ипотека "3-5-9", ноги в руки и в ОП.
airmax78 написав:И что, вы не видите как реконструируются целые улицы и становятся похожими на то, что мы привыкли видеть только за нашей западной границей? Как преображаются огромные парки и общественные зоны? Как постепенно создается велоинфраструктура? И это все, включая инфраструктурные проекты, пока без грантов и кредитов всяких ЕБРРов и Мировых банков. Но, надеюсь, и они скоро подключатся.
Зима, а пурги на улице нет Но если очень хочется......
Серж, все, я за вас решил. ЖК Багговутовский. 28000 грн. за метр в двухе. Комнаты - такие как надо. Как только стартует ипотека "3-5-9", ноги в руки и в ОП.
Какая ипотека на первичном рынке? Вы ж облигации покупаете в ОП, а не квартиру...проще говоря, обещания дать вам квартиру через Х лет. Какой банк на это пойдет?