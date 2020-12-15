Додано: Сер 16 гру, 2020 15:15

airmax78 написав: Sidus Именно на первичном рынке она и появится в первую очередь. Более того, я думаю что вторичка вообще не будет финансироваться, по крайней мере на первом этапе.

ЖК Багговутовский - ждем Сержа!(с) Именно на первичном рынке она и появится в первую очередь. Более того, я думаю что вторичка вообще не будет финансироваться, по крайней мере на первом этапе.ЖК Багговутовский - ждем Сержа!(с)

airmax78 написав: Серж, ипотека 3-5-9 вам поможет! Серж, ипотека 3-5-9 вам поможет!

Смотрю, риторика сэйлзов не меняется. Зачем якобы цветущим застройщикам государственные деньги? Ведь коммерческих денег в ипотеке по понятным причинам не будет - в силу того, что не будет длинной гривны дешевле 10% годовых (а скорее даже ниже 12%).И не нужно прикрываться благими целями, Сержику ипотека ничем не поможет - заберет на первый взнос то, за что он планировал купить всю квартиру, а его самого отдаст в 20 лет кредитного рабства, за которые он 10 раз может захотеть переехать в пределах Киева и 5 раз - из Киева...Бюджет 2021-го вчера принят. Поищи там это. И с нами поделись. Удачи!