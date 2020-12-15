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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 16 гру, 2020 15:05
Sidus Именно на первичном рынке она и появится в первую очередь. Более того, я думаю что вторичка вообще не будет финансироваться, по крайней мере на первом этапе.
ЖК Багговутовский - ждем Сержа!(с)
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Додано: Сер 16 гру, 2020 15:07
flyman написав:
Ірпінь, низькоповерхова забудова в центрі міста, динаміка ціни:
липень 2020, 1й поверх $750 м2
серпень 2020, половина будинку $800 м2
вересень 2020, криють дах $850 м2
жовтень 2020, готова коробка $730 м2
листопад 2020, оздоблювальні роботи $770 м2
грудень 2020, готове $770 м2
Ріст 2,7% за півроку від повітря котлована до готового.
#будеттокадаражать
#какгарячиепиражки
Депо і то краща дохідність, про євро взагалі мовчу.
Да кому те Ипеня сдались. Всё, время ух ушло.
Ликвид в Киеве. Бизнес. Разница в цене в дол +18 процентов июль-декабрь. До сдачи-год.
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Bezzhenets
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Додано: Сер 16 гру, 2020 15:08
airmax78 написав:Sidus
Именно на первичном рынке она и появится в первую очередь. Более того, я думаю что вторичка вообще не будет финансироваться, по крайней мере на первом этапе.
Почитайте определение слова "ипотека" для начала, тут нет предмета для ипотеки, есть воздух и обещания, которым многие верят (их право, никто не запрещает)
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Sidus
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Додано: Сер 16 гру, 2020 15:10
airmax78 написав:
Серж, все, я за вас решил. ЖК Багговутовский. 28000 грн.
а ведь было 16500 грн на котловане. Правда там котлован копали и первый этаж делали очень долго, год. Фирма была новая для Киева. Кстати, их ЖК Бережанский на 2 года уже просрочен по сдаче.
Потом как то продвинулись. Трёха была на этом этапе 65000 у.е. а потом еще и ремонт, как говорили знатоки, 300-500 у.е за метр. Как то так...дороговато было...а стало еще дороже.
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Додано: Сер 16 гру, 2020 15:11
Sidus написав: airmax78 написав:Sidus
Именно на первичном рынке она и появится в первую очередь. Более того, я думаю что вторичка вообще не будет финансироваться, по крайней мере на первом этапе.
Почитайте определение слова "ипотека" для начала, тут нет предмета для ипотеки, есть воздух и обещания, которым многие верят (их право, никто не запрещает)
Спасибо, кэп! Мы говорим об ипотеке, стимулируемой государством. Государство будет стимулировать только ту ипотеку, которая стимулирует экономику. Экономику стимулирует новое строительство. Поэтому льготной ипотеки на вторичку не будет. По крайней мере не за счет бюджета.
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Додано: Сер 16 гру, 2020 15:13
Serg-ik написав: airmax78 написав:
Серж, все, я за вас решил. ЖК Багговутовский. 28000 грн.
а ведь было 16500 грн на котловане. Правда там котлован копали и первый этаж делали очень долго, год. Фирма была новая для Киева. Кстати, их ЖК Бережанский на 2 года уже просрочен по сдаче.
Потом как то продвинулись. Трёха была на этом этапе 65000 у.е. а потом еще и ремонт, как говорили знатоки, 300-500 у.е за метр. Как то так...дороговато было...а стало еще дороже.
Серж, ипотека 3-5-9 вам поможет! У Застройщика еще есть квартиры. ЖК УНО-СИТИ-ХАОС опять же. Вы же не еврей? Вам - можно.
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Додано: Сер 16 гру, 2020 15:15
airmax78 написав:Sidus
Именно на первичном рынке она и появится в первую очередь. Более того, я думаю что вторичка вообще не будет финансироваться, по крайней мере на первом этапе.
ЖК Багговутовский - ждем Сержа!(с)
Смотрю, риторика сэйлзов не меняется. Зачем якобы цветущим застройщикам государственные деньги? Ведь коммерческих денег в ипотеке по понятным причинам не будет - в силу того, что не будет длинной гривны дешевле 10% годовых (а скорее даже ниже 12%).
И не нужно прикрываться благими целями, Сержику ипотека ничем не поможет - заберет на первый взнос то, за что он планировал купить всю квартиру, а его самого отдаст в 20 лет кредитного рабства, за которые он 10 раз может захотеть переехать в пределах Киева и 5 раз - из Киева...
airmax78 написав:
Серж, ипотека 3-5-9 вам поможет!
Бюджет 2021-го вчера принят. Поищи там это. И с нами поделись. Удачи!
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Додано: Сер 16 гру, 2020 15:19
zРадио написав: airmax78 написав:Sidus
Именно на первичном рынке она и появится в первую очередь. Более того, я думаю что вторичка вообще не будет финансироваться, по крайней мере на первом этапе.
ЖК Багговутовский - ждем Сержа!(с)
Смотрю, риторика сэйлзов не меняется. Зачем якобы цветущим застройщикам государственные деньги? Ведь коммерческих денег в ипотеке по понятным причинам не будет - в силу того, что не будет длинной гривны дешевле 10% годовых (а скорее даже ниже 12%).
И не нужно прикрываться благими целями, Сержику ипотека ничем не поможет - заберет на первый взнос то, за что он планировал купить всю квартиру, а его самого отдаст в 20 лет кредитного рабства, за которые он 10 раз может захотеть переехать в пределах Киева и 5 раз - из Киева...
Застройщику государственные деньги не нужны. Они нужны Сержу, чтобы свои деньги использовать на первый взнос и ремонт квартиры, которую, в противном случае, он никогда не сможет себе позволить. Ведь даже ты не оставляешь Сержу шансов - "(-)20% может быть когда-нибудь в будущем, но это не точно", для трехи с правильными комнатами - это ни о чем. А так Серж уже весной начнет делать ремонт.
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Додано: Сер 16 гру, 2020 15:20
Bezzhenets написав: flyman написав:
Ірпінь, низькоповерхова забудова в центрі міста, динаміка ціни:
липень 2020, 1й поверх $750 м2
серпень 2020, половина будинку $800 м2
вересень 2020, криють дах $850 м2
жовтень 2020, готова коробка $730 м2
листопад 2020, оздоблювальні роботи $770 м2
грудень 2020, готове $770 м2
Ріст 2,7% за півроку від повітря котлована до готового.
#будеттокадаражать
#какгарячиепиражки
Депо і то краща дохідність, про євро взагалі мовчу.
Да кому те Ипеня сдались. Всё, время ух ушло.
Ликвид в Киеве. Бизнес. Разница в цене в дол +18 процентов июль-декабрь. До сдачи-год.
прівєт ріспєкт
https://fi202x.blogspot.com/
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Додано: Сер 16 гру, 2020 15:25
airmax78 написав:
Застройщику государственные деньги не нужны. Они нужны Сержу, чтобы свои деньги использовать на первый взнос и ремонт квартиры, которую, в противном случае, он никогда не сможет себе позволить. Ведь даже ты не оставляешь Сержу шансов - "(-)20% может быть когда-нибудь в будущем, но это не точно", для трехи с правильными комнатами - это ни о чем. А так Серж уже весной начнет делать ремонт.
Максим, весьма неуважительно с твоей стороны считать собеседника за идиота - у Сержика денег не на первый взнос, а почти на всю квартиру с ремонтом. Можешь не прикатывать. Нет ему смысла радовать застройщика кратным увеличением бюджета за счет кредитного плеча только потому, что ситуативно на первичном рынке плохой выбор и иллюзия дефицита
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