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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5933593459355936

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 58
1. Зросли більш, як на 30%
34%
20
2. Зросли на 20 - 30%
5%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
21%
12
6. Впали менш ніж на 10%
3%
2
7. Впали на 10 - 20%
5%
3
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
24%
14
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 15:29

  Damien написав:
  BIGor написав:.....Со 100 куе в Киеве делать нечего....

Сумасшедший миллионер

Ну раз так не понимаете, обьясню на примере.
На что может рассчитывать в Киеве средняя семья понаехов, которая продала спадщину и "батькивську хату" на родине и наскирдовала 100 куе?
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 15:31

  airmax78 написав:Застройщику государственные деньги не нужны. Они нужны Сержу, чтобы свои деньги использовать на первый взнос и ремонт квартиры, которую, в противном случае, он никогда не сможет себе позволить. Ведь даже ты не оставляешь Сержу шансов - "(-)20% может быть когда-нибудь в будущем, но это не точно", для трехи с правильными комнатами - это ни о чем. А так Серж уже весной начнет делать ремонт.


Как раз только застройщику они и нужны, надо менять весь рынок первички и делать его цивилизованным: застройщик берет кредит в банке и строит дом, потом продает уже жилье с ДОКУМЕНТАМИ, которое любой Серж может купить либо за свои, либо в ипотеку - это его дело.
А то, что сейчас - очень скоро схлопнется, Укрбуд и Аркада далеко не последние громкие падения, увы...
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 15:35

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Застройщику государственные деньги не нужны. Они нужны Сержу, чтобы свои деньги использовать на первый взнос и ремонт квартиры, которую, в противном случае, он никогда не сможет себе позволить. Ведь даже ты не оставляешь Сержу шансов - "(-)20% может быть когда-нибудь в будущем, но это не точно", для трехи с правильными комнатами - это ни о чем. А так Серж уже весной начнет делать ремонт.


Максим, весьма неуважительно с твоей стороны считать собеседника за идиота - у Сержика денег не на первый взнос, а почти на всю квартиру с ремонтом. Можешь не прикатывать. Нет ему смысла радовать застройщика кратным увеличением бюджета за счет кредитного плеча только потому, что ситуативно на первичном рынке плохой выбор и иллюзия дефицита

Не дезориентируй Сержа, он и так дезориентирован. Счиатешь, что у него денег на треху в нормальном доме с ремонтом - так продай ему свою квартиру за полтос. При условии, конечно, что у тебя комнаты правильной формы и площади.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 15:42

  Sidus написав:
  airmax78 написав:Застройщику государственные деньги не нужны. Они нужны Сержу, чтобы свои деньги использовать на первый взнос и ремонт квартиры, которую, в противном случае, он никогда не сможет себе позволить. Ведь даже ты не оставляешь Сержу шансов - "(-)20% может быть когда-нибудь в будущем, но это не точно", для трехи с правильными комнатами - это ни о чем. А так Серж уже весной начнет делать ремонт.


Как раз только застройщику они и нужны, надо менять весь рынок первички и делать его цивилизованным: застройщик берет кредит в банке и строит дом, потом продает уже жилье с ДОКУМЕНТАМИ, которое любой Серж может купить либо за свои, либо в ипотеку - это его дело.
А то, что сейчас - очень скоро схлопнется, Укрбуд и Аркада далеко не последние громкие падения, увы...


Так что будет с ценами на готовый(почти) новострой, если так лягут половина к примеру девелоперов? А если две трети?
Оставшиеся будут строить за свои и продавать на 10% выше себестоимости?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 15:49

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Серж, все, я за вас решил. ЖК Багговутовский. 28000 грн.

а ведь было 16500 грн на котловане. Правда там котлован копали и первый этаж делали очень долго, год. Фирма была новая для Киева. Кстати, их ЖК Бережанский на 2 года уже просрочен по сдаче.
Потом как то продвинулись. Трёха была на этом этапе 65000 у.е. а потом еще и ремонт, как говорили знатоки, 300-500 у.е за метр. Как то так...дороговато было...а стало еще дороже.[/guote]
Если Вам в том месте даже при долларе 21 в конце июня 15го метр/16.5кгрн было дорого - тогда вам надо в Жданов. Или Черкассы. Ну или на родину перЗЕдента. Там и па500 с дирным ремонтом начала века полно правильных трёх.
Ремонт кстати необязательно делать по 300-500 уе/метр. Флай, Трибека и Влад Вам подтвердят.
Востаннє редагувалось барабашов в Сер 16 гру, 2020 15:50, всього редагувалось 1 раз.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 15:50

  airmax78 написав:Застройщику государственные деньги не нужны. Они нужны Сержу, чтобы свои деньги использовать на первый взнос и ремонт квартиры, которую, в противном случае, он никогда не сможет себе позволить. Ведь даже ты не оставляешь Сержу шансов - "(-)20% может быть когда-нибудь в будущем, но это не точно", для трехи с правильными комнатами - это ни о чем. А так Серж уже весной начнет делать ремонт.

стоп, а за що Сержику державні гроші, тобто мої податки.
Я от сидів в підвалі, економив, і тут бац, подарок жизні Долярчику або Сержику.
Ще інше питання, що потім попробуй їх висели із заставного майна, якщо перестануть обслуговувати іпотеку. А далі креш банків, і знову мають страдати "економні", через "транжир".
Ти починаєш соціал-комуністичну лабуду пропихати.
Може ще влошенців в Аркаду і Укрбуд проспонсорувати з бюджету.
А що, можна.
Он Долярчики мауйданять далі.
Їм що погано живеться?
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 15:54

  барабашов написав:
  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Серж, все, я за вас решил. ЖК Багговутовский. 28000 грн.

а ведь было 16500 грн на котловане. Правда там котлован копали и первый этаж делали очень долго, год. Фирма была новая для Киева. Кстати, их ЖК Бережанский на 2 года уже просрочен по сдаче.
Потом как то продвинулись. Трёха была на этом этапе 65000 у.е. а потом еще и ремонт, как говорили знатоки, 300-500 у.е за метр. Как то так...дороговато было...а стало еще дороже.[/guote]
Если Вам в том месте даже при долларе 21 в конце июня 15го метр/16.5кгрн было дорого - тогда вам надо в Жданов. Или Черкассы. Ну или на родину перЗЕдента. Там и па500 с дирным ремонтом начала века полно правильных трёх.
Ремонт кстати необязательно делать по 300-500 уе/метр. Флай, Трибека и Влад Вам подтвердят.

В мене ремонт в кавалірці уже 300 у.е. м2, але там за рахунок малої площі виходить трохи переплата,так як санвузол вийде чи не на 40% від всієї суми ремонту.
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 15:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Государство будет стимулировать только ту ипотеку, которая стимулирует экономику. Экономику стимулирует новое строительство.

Этот вопрос изучен: жилое строительство как и сельское хозяйство не делает в целом существенного влияние на развитие страны
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 16:03

  airmax78 написав:
  zРадио написав:
  airmax78 написав:Застройщику государственные деньги не нужны. Они нужны Сержу, чтобы свои деньги использовать на первый взнос и ремонт квартиры, которую, в противном случае, он никогда не сможет себе позволить. Ведь даже ты не оставляешь Сержу шансов - "(-)20% может быть когда-нибудь в будущем, но это не точно", для трехи с правильными комнатами - это ни о чем. А так Серж уже весной начнет делать ремонт.


Максим, весьма неуважительно с твоей стороны считать собеседника за идиота - у Сержика денег не на первый взнос, а почти на всю квартиру с ремонтом. Можешь не прикатывать. Нет ему смысла радовать застройщика кратным увеличением бюджета за счет кредитного плеча только потому, что ситуативно на первичном рынке плохой выбор и иллюзия дефицита

Не дезориентируй Сержа, он и так дезориентирован. Счиатешь, что у него денег на треху в нормальном доме с ремонтом - так продай ему свою квартиру за полтос. При условии, конечно, что у тебя комнаты правильной формы и площади.


Если он платить не сможет, банк не сможет забрать хату по нашим законам.



Зображення
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
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