Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Застройщику государственные деньги не нужны. Они нужны Сержу, чтобы свои деньги использовать на первый взнос и ремонт квартиры, которую, в противном случае, он никогда не сможет себе позволить. Ведь даже ты не оставляешь Сержу шансов - "(-)20% может быть когда-нибудь в будущем, но это не точно", для трехи с правильными комнатами - это ни о чем. А так Серж уже весной начнет делать ремонт.
Как раз только застройщику они и нужны, надо менять весь рынок первички и делать его цивилизованным: застройщик берет кредит в банке и строит дом, потом продает уже жилье с ДОКУМЕНТАМИ, которое любой Серж может купить либо за свои, либо в ипотеку - это его дело. А то, что сейчас - очень скоро схлопнется, Укрбуд и Аркада далеко не последние громкие падения, увы...
airmax78 написав:Застройщику государственные деньги не нужны. Они нужны Сержу, чтобы свои деньги использовать на первый взнос и ремонт квартиры, которую, в противном случае, он никогда не сможет себе позволить. Ведь даже ты не оставляешь Сержу шансов - "(-)20% может быть когда-нибудь в будущем, но это не точно", для трехи с правильными комнатами - это ни о чем. А так Серж уже весной начнет делать ремонт.
Максим, весьма неуважительно с твоей стороны считать собеседника за идиота - у Сержика денег не на первый взнос, а почти на всю квартиру с ремонтом. Можешь не прикатывать. Нет ему смысла радовать застройщика кратным увеличением бюджета за счет кредитного плеча только потому, что ситуативно на первичном рынке плохой выбор и иллюзия дефицита
Не дезориентируй Сержа, он и так дезориентирован. Счиатешь, что у него денег на треху в нормальном доме с ремонтом - так продай ему свою квартиру за полтос. При условии, конечно, что у тебя комнаты правильной формы и площади.
airmax78 написав:Застройщику государственные деньги не нужны. Они нужны Сержу, чтобы свои деньги использовать на первый взнос и ремонт квартиры, которую, в противном случае, он никогда не сможет себе позволить. Ведь даже ты не оставляешь Сержу шансов - "(-)20% может быть когда-нибудь в будущем, но это не точно", для трехи с правильными комнатами - это ни о чем. А так Серж уже весной начнет делать ремонт.
Как раз только застройщику они и нужны, надо менять весь рынок первички и делать его цивилизованным: застройщик берет кредит в банке и строит дом, потом продает уже жилье с ДОКУМЕНТАМИ, которое любой Серж может купить либо за свои, либо в ипотеку - это его дело. А то, что сейчас - очень скоро схлопнется, Укрбуд и Аркада далеко не последние громкие падения, увы...
Так что будет с ценами на готовый(почти) новострой, если так лягут половина к примеру девелоперов? А если две трети? Оставшиеся будут строить за свои и продавать на 10% выше себестоимости?
airmax78 написав:Серж, все, я за вас решил. ЖК Багговутовский. 28000 грн.
а ведь было 16500 грн на котловане. Правда там котлован копали и первый этаж делали очень долго, год. Фирма была новая для Киева. Кстати, их ЖК Бережанский на 2 года уже просрочен по сдаче. Потом как то продвинулись. Трёха была на этом этапе 65000 у.е. а потом еще и ремонт, как говорили знатоки, 300-500 у.е за метр. Как то так...дороговато было...а стало еще дороже.[/guote] Если Вам в том месте даже при долларе 21 в конце июня 15го метр/16.5кгрн было дорого - тогда вам надо в Жданов. Или Черкассы. Ну или на родину перЗЕдента. Там и па500 с дирным ремонтом начала века полно правильных трёх. Ремонт кстати необязательно делать по 300-500 уе/метр. Флай, Трибека и Влад Вам подтвердят.
Востаннє редагувалось барабашов в Сер 16 гру, 2020 15:50, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав:Застройщику государственные деньги не нужны. Они нужны Сержу, чтобы свои деньги использовать на первый взнос и ремонт квартиры, которую, в противном случае, он никогда не сможет себе позволить. Ведь даже ты не оставляешь Сержу шансов - "(-)20% может быть когда-нибудь в будущем, но это не точно", для трехи с правильными комнатами - это ни о чем. А так Серж уже весной начнет делать ремонт.
стоп, а за що Сержику державні гроші, тобто мої податки. Я от сидів в підвалі, економив, і тут бац, подарок жизні Долярчику або Сержику. Ще інше питання, що потім попробуй їх висели із заставного майна, якщо перестануть обслуговувати іпотеку. А далі креш банків, і знову мають страдати "економні", через "транжир". Ти починаєш соціал-комуністичну лабуду пропихати. Може ще влошенців в Аркаду і Укрбуд проспонсорувати з бюджету. А що, можна. Он Долярчики мауйданять далі. Їм що погано живеться?
airmax78 написав:Серж, все, я за вас решил. ЖК Багговутовский. 28000 грн.
а ведь было 16500 грн на котловане. Правда там котлован копали и первый этаж делали очень долго, год. Фирма была новая для Киева. Кстати, их ЖК Бережанский на 2 года уже просрочен по сдаче. Потом как то продвинулись. Трёха была на этом этапе 65000 у.е. а потом еще и ремонт, как говорили знатоки, 300-500 у.е за метр. Как то так...дороговато было...а стало еще дороже.[/guote] Если Вам в том месте даже при долларе 21 в конце июня 15го метр/16.5кгрн было дорого - тогда вам надо в Жданов. Или Черкассы. Ну или на родину перЗЕдента. Там и па500 с дирным ремонтом начала века полно правильных трёх. Ремонт кстати необязательно делать по 300-500 уе/метр. Флай, Трибека и Влад Вам подтвердят.
В мене ремонт в кавалірці уже 300 у.е. м2, але там за рахунок малої площі виходить трохи переплата,так як санвузол вийде чи не на 40% від всієї суми ремонту.
airmax78 написав:Застройщику государственные деньги не нужны. Они нужны Сержу, чтобы свои деньги использовать на первый взнос и ремонт квартиры, которую, в противном случае, он никогда не сможет себе позволить. Ведь даже ты не оставляешь Сержу шансов - "(-)20% может быть когда-нибудь в будущем, но это не точно", для трехи с правильными комнатами - это ни о чем. А так Серж уже весной начнет делать ремонт.
Максим, весьма неуважительно с твоей стороны считать собеседника за идиота - у Сержика денег не на первый взнос, а почти на всю квартиру с ремонтом. Можешь не прикатывать. Нет ему смысла радовать застройщика кратным увеличением бюджета за счет кредитного плеча только потому, что ситуативно на первичном рынке плохой выбор и иллюзия дефицита
Не дезориентируй Сержа, он и так дезориентирован. Счиатешь, что у него денег на треху в нормальном доме с ремонтом - так продай ему свою квартиру за полтос. При условии, конечно, что у тебя комнаты правильной формы и площади.
Если он платить не сможет, банк не сможет забрать хату по нашим законам.
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.