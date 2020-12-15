Додано: Сер 16 гру, 2020 15:49

Serg-ik написав: airmax78 написав: Серж, все, я за вас решил. ЖК Багговутовский. 28000 грн. Серж, все, я за вас решил. ЖК Багговутовский. 28000 грн.

а ведь было 16500 грн на котловане. Правда там котлован копали и первый этаж делали очень долго, год. Фирма была новая для Киева. Кстати, их ЖК Бережанский на 2 года уже просрочен по сдаче.Потом как то продвинулись. Трёха была на этом этапе 65000 у.е. а потом еще и ремонт, как говорили знатоки, 300-500 у.е за метр. Как то так...дороговато было...а стало еще дороже.[/guote]Если Вам в том месте даже при долларе 21 в конце июня 15го метр/16.5кгрн было дорого - тогда вам надо в Жданов. Или Черкассы. Ну или на родину перЗЕдента. Там и па500 с дирным ремонтом начала века полно правильных трёх.Ремонт кстати необязательно делать по 300-500 уе/метр. Флай, Трибека и Влад Вам подтвердят.