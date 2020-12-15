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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 16 гру, 2020 15:29
Damien написав: BIGor написав:
.....Со 100 куе в Киеве делать нечего
....
Сумасшедший миллионер
Ну раз так не понимаете, обьясню на примере.
На что может рассчитывать в Киеве средняя семья понаехов, которая продала спадщину и "батькивську хату" на родине и наскирдовала 100 куе?
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Додано: Сер 16 гру, 2020 15:31
airmax78 написав:
Застройщику государственные деньги не нужны. Они нужны Сержу, чтобы свои деньги использовать на первый взнос и ремонт квартиры, которую, в противном случае, он никогда не сможет себе позволить. Ведь даже ты не оставляешь Сержу шансов - "(-)20% может быть когда-нибудь в будущем, но это не точно", для трехи с правильными комнатами - это ни о чем. А так Серж уже весной начнет делать ремонт.
Как раз только застройщику они и нужны, надо менять весь рынок первички и делать его цивилизованным: застройщик берет кредит в банке и строит дом, потом продает уже жилье с ДОКУМЕНТАМИ, которое любой Серж может купить либо за свои, либо в ипотеку - это его дело.
А то, что сейчас - очень скоро схлопнется, Укрбуд и Аркада далеко не последние громкие падения, увы...
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Додано: Сер 16 гру, 2020 15:35
zРадио написав: airmax78 написав:
Застройщику государственные деньги не нужны. Они нужны Сержу, чтобы свои деньги использовать на первый взнос и ремонт квартиры, которую, в противном случае, он никогда не сможет себе позволить. Ведь даже ты не оставляешь Сержу шансов - "(-)20% может быть когда-нибудь в будущем, но это не точно", для трехи с правильными комнатами - это ни о чем. А так Серж уже весной начнет делать ремонт.
Максим, весьма неуважительно с твоей стороны считать собеседника за идиота - у Сержика денег не на первый взнос, а почти на всю квартиру с ремонтом. Можешь не прикатывать. Нет ему смысла радовать застройщика кратным увеличением бюджета за счет кредитного плеча только потому, что ситуативно на первичном рынке плохой выбор и иллюзия дефицита
Не дезориентируй Сержа, он и так дезориентирован. Счиатешь, что у него денег на треху в нормальном доме с ремонтом - так продай ему свою квартиру за полтос. При условии, конечно, что у тебя комнаты правильной формы и площади.
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Додано: Сер 16 гру, 2020 15:42
Sidus написав: airmax78 написав:
Застройщику государственные деньги не нужны. Они нужны Сержу, чтобы свои деньги использовать на первый взнос и ремонт квартиры, которую, в противном случае, он никогда не сможет себе позволить. Ведь даже ты не оставляешь Сержу шансов - "(-)20% может быть когда-нибудь в будущем, но это не точно", для трехи с правильными комнатами - это ни о чем. А так Серж уже весной начнет делать ремонт.
Как раз только застройщику они и нужны, надо менять весь рынок первички и делать его цивилизованным: застройщик берет кредит в банке и строит дом, потом продает уже жилье с ДОКУМЕНТАМИ, которое любой Серж может купить либо за свои, либо в ипотеку - это его дело.
А то, что сейчас - очень скоро схлопнется, Укрбуд и Аркада далеко не последние громкие падения, увы...
Так что будет с ценами на готовый(почти) новострой, если так лягут половина к примеру девелоперов? А если две трети?
Оставшиеся будут строить за свои и продавать на 10% выше себестоимости?
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барабашов
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Додано: Сер 16 гру, 2020 15:49
Serg-ik написав: airmax78 написав:
Серж, все, я за вас решил. ЖК Багговутовский. 28000 грн.
а ведь было 16500 грн на котловане. Правда там котлован копали и первый этаж делали очень долго, год. Фирма была новая для Киева. Кстати, их ЖК Бережанский на 2 года уже просрочен по сдаче.
Потом как то продвинулись. Трёха была на этом этапе 65000 у.е. а потом еще и ремонт, как говорили знатоки, 300-500 у.е за метр. Как то так...дороговато было...а стало еще дороже.[/guote]
Если Вам в том месте даже при долларе 21 в конце июня 15го метр/16.5кгрн было дорого - тогда вам надо в Жданов. Или Черкассы. Ну или на родину перЗЕдента. Там и па500 с дирным ремонтом начала века полно правильных трёх.
Ремонт кстати необязательно делать по 300-500 уе/метр. Флай, Трибека и Влад Вам подтвердят.
Востаннє редагувалось барабашов
в Сер 16 гру, 2020 15:50, всього редагувалось 1 раз.
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барабашов
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Додано: Сер 16 гру, 2020 15:50
airmax78 написав:
Застройщику государственные деньги не нужны. Они нужны Сержу, чтобы свои деньги использовать на первый взнос и ремонт квартиры, которую, в противном случае, он никогда не сможет себе позволить. Ведь даже ты не оставляешь Сержу шансов - "(-)20% может быть когда-нибудь в будущем, но это не точно", для трехи с правильными комнатами - это ни о чем. А так Серж уже весной начнет делать ремонт.
стоп, а за що Сержику державні гроші, тобто мої податки.
Я от сидів в підвалі, економив, і тут бац, подарок жизні Долярчику або Сержику.
Ще інше питання, що потім попробуй їх висели із заставного майна, якщо перестануть обслуговувати іпотеку. А далі креш банків, і знову мають страдати "економні", через "транжир".
Ти починаєш соціал-комуністичну лабуду пропихати.
Може ще влошенців в Аркаду і Укрбуд проспонсорувати з бюджету.
А що, можна.
Он Долярчики мауйданять далі.
Їм що погано живеться?
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Додано: Сер 16 гру, 2020 15:54
барабашов написав: Serg-ik написав: airmax78 написав:
Серж, все, я за вас решил. ЖК Багговутовский. 28000 грн.
а ведь было 16500 грн на котловане. Правда там котлован копали и первый этаж делали очень долго, год. Фирма была новая для Киева. Кстати, их ЖК Бережанский на 2 года уже просрочен по сдаче.
Потом как то продвинулись. Трёха была на этом этапе 65000 у.е. а потом еще и ремонт, как говорили знатоки, 300-500 у.е за метр. Как то так...дороговато было...а стало еще дороже.[/guote]
Если Вам в том месте даже при долларе 21 в конце июня 15го метр/16.5кгрн было дорого - тогда вам надо в Жданов. Или Черкассы. Ну или на родину перЗЕдента. Там и па500 с дирным ремонтом начала века полно правильных трёх.
Ремонт кстати необязательно делать по 300-500 уе/метр. Флай, Трибека и Влад Вам подтвердят.
В мене ремонт в кавалірці уже 300 у.е. м2, але там за рахунок малої площі виходить трохи переплата,так як санвузол вийде чи не на 40% від всієї суми ремонту.
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Додано: Сер 16 гру, 2020 15:59
airmax78 написав:
Государство будет стимулировать только ту ипотеку, которая стимулирует экономику. Экономику стимулирует новое строительство.
Этот вопрос изучен: жилое строительство как и сельское хозяйство не делает в целом существенного влияние на развитие страны
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Додано: Сер 16 гру, 2020 16:04
Serg-ik написав: airmax78 написав:
Государство будет стимулировать только ту ипотеку, которая стимулирует экономику. Экономику стимулирует новое строительство.
Этот вопрос изучен: жилое строительство как и сельское хозяйство не делает в целом существенного влияние на развитие страны
Максиму просто впадлу заглянуть в межотраслевой баланс. Пытается выехать на знаниях, которые когда-то имел и не успел забыть. Правда, те успели безнадежно устареть
Востаннє редагувалось zРадио
в Сер 16 гру, 2020 16:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 16 гру, 2020 16:04
flyman написав:
стоп, а за що Сержику державні гроші, тобто мої податки.
Я от сидів в підвалі, економив, і тут бац, подарок жизні Долярчику або Сержику.
Стоп. Рефинанс НБУ для комерческих банокв на покупку облигаций Укравтодоа, который строит дороги-это "державні гроші-твої податки?"
Вот оттуда и ипотека. Другое дело, что кредиты надо давать ТОЛЬКО НА ГОТОВЫЙ НОВОСТРОЙ с небольшой нормой прибыльности для застройщика.
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