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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 59355936593759385939>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 58
1. Зросли більш, як на 30%
34%
20
2. Зросли на 20 - 30%
5%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
21%
12
6. Впали менш ніж на 10%
3%
2
7. Впали на 10 - 20%
5%
3
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
24%
14
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 16:06

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Государство будет стимулировать только ту ипотеку, которая стимулирует экономику. Экономику стимулирует новое строительство.

Этот вопрос изучен: жилое строительство как и сельское хозяйство не делает в целом существенного влияние на развитие страны

Ну, как знаете.
В смысле я к вам вернусь когда ипотека запустится. Это будет ваш последний шанс. Готовьтесь.
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 16:09

  flyman написав:
  барабашов написав:
  Serg-ik написав:а ведь было 16500 грн на котловане. Правда там котлован копали и первый этаж делали очень долго, год. Фирма была новая для Киева. Кстати, их ЖК Бережанский на 2 года уже просрочен по сдаче.
Потом как то продвинулись. Трёха была на этом этапе 65000 у.е. а потом еще и ремонт, как говорили знатоки, 300-500 у.е за метр. Как то так...дороговато было...а стало еще дороже.[/guote]
Если Вам в том месте даже при долларе 21 в конце июня 15го метр/16.5кгрн было дорого - тогда вам надо в Жданов. Или Черкассы. Ну или на родину перЗЕдента. Там и па500 с дирным ремонтом начала века полно правильных трёх.
Ремонт кстати необязательно делать по 300-500 уе/метр. Флай, Трибека и Влад Вам подтвердят.

В мене ремонт в кавалірці уже 300 у.е. м2, але там за рахунок малої площі виходить трохи переплата,так як санвузол вийде чи не на 40% від всієї суми ремонту.

Тааак... Никто не хочет рассказать Флаю, как его имеет прораб? И где нужно искать мастеров?
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 16:09

  Serg-ik написав:
  flyman написав:стоп, а за що Сержику державні гроші, тобто мої податки.
Я от сидів в підвалі, економив, і тут бац, подарок жизні Долярчику або Сержику.

Стоп. Рефинанс НБУ для комерческих банокв на покупку облигаций Укравтодоа, который строит дороги-это "державні гроші-твої податки?"
Вот оттуда и ипотека. Другое дело, что кредиты надо давать ТОЛЬКО НА ГОТОВЫЙ НОВОСТРОЙ с небольшой нормой прибыльности для застройщика.

поки нема захисту прав кредитора, розмови про дешеву іпотеку марні.
Спробуй висели дорярчиків, якщо чахлий бізнес не зможе заробляти і на життя і на іпотеку. Побіжать палити шини на Майдані.
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 16:11

  airmax78 написав:
  Sidus написав:
  airmax78 написав:Sidus Именно на первичном рынке она и появится в первую очередь. Более того, я думаю что вторичка вообще не будет финансироваться, по крайней мере на первом этапе.


Почитайте определение слова "ипотека" для начала, тут нет предмета для ипотеки, есть воздух и обещания, которым многие верят (их право, никто не запрещает)

Спасибо, кэп! Мы говорим об ипотеке, стимулируемой государством. Государство будет стимулировать только ту ипотеку, которая стимулирует экономику. Экономику стимулирует новое строительство. Поэтому льготной ипотеки на вторичку не будет. По крайней мере не за счет бюджета.


почему последние 3-5 лет не стимулирует? по 10% иоптеку, где рокета?
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 16:11

  airmax78 написав:Тааак... Никто не хочет рассказать Флаю, как его имеет прораб? И где нужно искать мастеров?

майстри всі зайняті до Нового Року.
хіба на Привокзальної площі
По кошторису ремонту, сімейни совєт каже, що в Тернополі не дешевше.
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 16:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:я к вам вернусь когда ипотека запустится. Это будет ваш последний шанс. Готовьтесь.

на 3-5% я согласен. с напрягом. Даже считал, что 18% годовых платить на 9-10 лет можно с 400 000 грн, что будет равно нынешней арендной плате. Но 400 000-это на неполный ремонт
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 16:29

  flyman написав:
  airmax78 написав:Тааак... Никто не хочет рассказать Флаю, как его имеет прораб? И где нужно искать мастеров?

майстри всі зайняті до Нового Року.
хіба на Привокзальної площі
По кошторису ремонту, сімейни совєт каже, що в Тернополі не дешевше.

Не может такого быть! Электрики за 3 копейки на кабанчике, там же сантехники, на ОЛХ вообще поле непаханное.
PS В теории все легко и просто, как многоуровневая система контроля качества (с). На практике оказывается, что каждый пук стоит денег. Ну или готовься к сюрпризам ("пожелтеет и отвалится"(с))
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 16:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:Ну раз так не понимаете, обьясню на примере.
На что может рассчитывать в Киеве средняя семья понаехов, которая продала спадщину и "батькивську хату" на родине и наскирдовала 100 куе?

Покопался в Избранном.

https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/kvarti ... JMeIZ.html
5000 хватит на ремонт в одном санузле и минимальную мебель. В апреле аналогичную можно было взять за 87.
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 16:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Тааак... Никто не хочет рассказать Флаю, как его имеет прораб? И где нужно искать мастеров?

Никто не смог поверить, что Флай обратился к прорабу.
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 16:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:На практике оказывается, что каждый пук стоит денег.

Разделяй и властвуй и здесь работает.
Как то хозяева прислали своего электрика в ответ на мою жалобу с неполадками в электрощите. Через три минуты отсутствия он взял 400 грн ( деньги хозяев).
Это никак не значит, что человек рубит по 133 грн за минуту работы в течение 8 час, Ничего нового: надо нанимать не на точечные работы, а на комплекс.
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