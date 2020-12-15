Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Serg-ik написав:а ведь было 16500 грн на котловане. Правда там котлован копали и первый этаж делали очень долго, год. Фирма была новая для Киева. Кстати, их ЖК Бережанский на 2 года уже просрочен по сдаче. Потом как то продвинулись. Трёха была на этом этапе 65000 у.е. а потом еще и ремонт, как говорили знатоки, 300-500 у.е за метр. Как то так...дороговато было...а стало еще дороже.[/guote] Если Вам в том месте даже при долларе 21 в конце июня 15го метр/16.5кгрн было дорого - тогда вам надо в Жданов. Или Черкассы. Ну или на родину перЗЕдента. Там и па500 с дирным ремонтом начала века полно правильных трёх. Ремонт кстати необязательно делать по 300-500 уе/метр. Флай, Трибека и Влад Вам подтвердят.
В мене ремонт в кавалірці уже 300 у.е. м2, але там за рахунок малої площі виходить трохи переплата,так як санвузол вийде чи не на 40% від всієї суми ремонту.
Тааак... Никто не хочет рассказать Флаю, как его имеет прораб? И где нужно искать мастеров?
flyman написав:стоп, а за що Сержику державні гроші, тобто мої податки. Я от сидів в підвалі, економив, і тут бац, подарок жизні Долярчику або Сержику.
Стоп. Рефинанс НБУ для комерческих банокв на покупку облигаций Укравтодоа, который строит дороги-это "державні гроші-твої податки?" Вот оттуда и ипотека. Другое дело, что кредиты надо давать ТОЛЬКО НА ГОТОВЫЙ НОВОСТРОЙ с небольшой нормой прибыльности для застройщика.
поки нема захисту прав кредитора, розмови про дешеву іпотеку марні. Спробуй висели дорярчиків, якщо чахлий бізнес не зможе заробляти і на життя і на іпотеку. Побіжать палити шини на Майдані.
airmax78 написав:Sidus Именно на первичном рынке она и появится в первую очередь. Более того, я думаю что вторичка вообще не будет финансироваться, по крайней мере на первом этапе.
Почитайте определение слова "ипотека" для начала, тут нет предмета для ипотеки, есть воздух и обещания, которым многие верят (их право, никто не запрещает)
Спасибо, кэп! Мы говорим об ипотеке, стимулируемой государством. Государство будет стимулировать только ту ипотеку, которая стимулирует экономику. Экономику стимулирует новое строительство. Поэтому льготной ипотеки на вторичку не будет. По крайней мере не за счет бюджета.
почему последние 3-5 лет не стимулирует? по 10% иоптеку, где рокета?
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
airmax78 написав:Тааак... Никто не хочет рассказать Флаю, как его имеет прораб? И где нужно искать мастеров?
майстри всі зайняті до Нового Року. хіба на Привокзальної площі По кошторису ремонту, сімейни совєт каже, що в Тернополі не дешевше.
Не может такого быть! Электрики за 3 копейки на кабанчике, там же сантехники, на ОЛХ вообще поле непаханное. PS В теории все легко и просто, как многоуровневая система контроля качества (с). На практике оказывается, что каждый пук стоит денег. Ну или готовься к сюрпризам ("пожелтеет и отвалится"(с))
airmax78 написав:На практике оказывается, что каждый пук стоит денег.
Разделяй и властвуй и здесь работает. Как то хозяева прислали своего электрика в ответ на мою жалобу с неполадками в электрощите. Через три минуты отсутствия он взял 400 грн ( деньги хозяев). Это никак не значит, что человек рубит по 133 грн за минуту работы в течение 8 час, Ничего нового: надо нанимать не на точечные работы, а на комплекс.