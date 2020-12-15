Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zРадио написав:Итак, имеем нисходящий тренд КРЖН в отношении доллара, евро, золота, фондового рынка США и фьючерсов на пшеницу. Кто-нибудь может вообще предложить актив, который киевское жилье смогло бы обыграть в средне-срочном периоде? Гривну и другие слабые валюты не предлагать - инвестиционным потенциалом они не обладают...
На рынках присутствует цикличность. Вы же понимаете, что не может быть все время вниз, потом ноль и минус. Будет разворот тренда и, вполне возможно, такой же длительный период роста.
airmax78 написав:Тааак... Никто не хочет рассказать Флаю, как его имеет прораб? И где нужно искать мастеров?
майстри всі зайняті до Нового Року. хіба на Привокзальної площі По кошторису ремонту, сімейни совєт каже, що в Тернополі не дешевше.
Не может такого быть! Электрики за 3 копейки на кабанчике, там же сантехники, на ОЛХ вообще поле непаханное. PS В теории все легко и просто, как многоуровневая система контроля качества (с). На практике оказывается, что каждый пук стоит денег. Ну или готовься к сюрпризам ("пожелтеет и отвалится"(с))
макс, все умовно, і від обставин. в мене 1год. робочого часу дорожче чим в прораба, тому мені вигідніше найняти прораба, чим займатися його діяльністю самому.
airmax78 написав:На практике оказывается, что каждый пук стоит денег.
Разделяй и властвуй и здесь работает. Как то хозяева прислали своего электрика в ответ на мою жалобу с неполадками в электрощите. Через три минуты отсутствия он взял 400 грн ( деньги хозяев). Это никак не значит, что человек рубит по 133 грн за минуту работы в течение 8 час, Ничего нового: надо нанимать не на точечные работы, а на комплекс.
Серж, у вас еще все впереди. Пока с выводами не спешите.
Serg-ik написав:Этот вопрос изучен: жилое строительство как и сельское хозяйство не делает в целом существенного влияние на развитие страны
Ну, как знаете. В смысле я к вам вернусь когда ипотека запустится. Это будет ваш последний шанс. Готовьтесь.
Банки кредитуют Минфин под UIRD + 6 п.п. Сфига им кредитовать импотечников дешевле, еще и формировать под это резервы, а потом выгребать дерьмо лопатой за неплательщиков, которых нельзя вылесить?
Ты в своем уме? Сам же говорил, что был банкиром. Уход к застройщикам - это точно правильный шаг в карьере?
Да, очень хотелось в реальный бизнес, пользу людям приносить. А обратно теперь не берут. Банки целевыми деньгами будут кредитовать те цели, на которые им деньги отгрузят. Дадут им на ипотеку для Сержа - прокредитуют Сержа на покупку в Багговутовском трехи с комнатами правильной формы.
Хороший пример, 100 куе в Киеве хватает только что бы жить в эконом-жилье с частичным жлобремонтом, естественно без мебели. Кстати заметил на фото, что балконная дверь с окном выломана - это тоже порядок денег сейчас.
flyman написав:майстри всі зайняті до Нового Року. хіба на Привокзальної площі По кошторису ремонту, сімейни совєт каже, що в Тернополі не дешевше.
Не может такого быть! Электрики за 3 копейки на кабанчике, там же сантехники, на ОЛХ вообще поле непаханное. PS В теории все легко и просто, как многоуровневая система контроля качества (с). На практике оказывается, что каждый пук стоит денег. Ну или готовься к сюрпризам ("пожелтеет и отвалится"(с))
макс, все умовно, і від обставин. в мене 1год. робочого часу дорожче чим в прораба, тому мені вигідніше найняти прораба, чим займатися його діяльністю самому.
Я считаю, что ты правильно поступил. Но вспоминается мне как тут меня возили за прораба и его новый Бентли, купленный на мои деньги. На самом деле вопрос даже не в стоимости часа твоей работы. Вопрос в том, что с прорабом (хорошим) косяков будет на порядок меньше. И нервов будет потрачено несравнимо меньше. Писал же: 100% мастеров, которым мне рекомендовали поставщики материалов, или которых я находил сам - обосрались. 100% - я не преувеличиваю. Хорошо делают свою работу только мастера прораба.
BIGor написав:Хороший пример, 100 куе в Киеве хватает только что бы жить в эконом-жилье с частичным жлобремонтом, естественно без мебели. Кстати заметил на фото, что балконная дверь с окном выломана - это тоже порядок денег сейчас.
Она не выломана. Идет процесс присоединения лоджии к комнате. Все по Земскову.
airmax78 написав:Да, очень хотелось в реальный бизнес, пользу людям приносить. А обратно теперь не берут. Банки целевыми деньгами будут кредитовать те цели, на которые им деньги отгрузят. Дадут им на ипотеку для Сержа - прокредитуют Сержа на покупку в Багговутовском трехи с комнатами правильной формы.
Квартира хай 3 млн грн. (100 Куе), свій внесок 600 т. грн., іпотека 10% на 2,4 млн., це 20 т. грн. в міс. (без страховок і комісій). Білою з.п. тре показати що є 60 тис. грн., бо банк якщо на обслуговування більше 1/3 від з.п., то банк не дасть позику.