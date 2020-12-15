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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5936593759385939>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 58
1. Зросли більш, як на 30%
34%
20
2. Зросли на 20 - 30%
5%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
21%
12
6. Впали менш ніж на 10%
3%
2
7. Впали на 10 - 20%
5%
3
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
24%
14
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 16:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Итак, имеем нисходящий тренд КРЖН в отношении доллара, евро, золота, фондового рынка США и фьючерсов на пшеницу. Кто-нибудь может вообще предложить актив, который киевское жилье смогло бы обыграть в средне-срочном периоде? Гривну и другие слабые валюты не предлагать - инвестиционным потенциалом они не обладают...

На рынках присутствует цикличность. Вы же понимаете, что не может быть все время вниз, потом ноль и минус. Будет разворот тренда и, вполне возможно, такой же длительный период роста.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 16:43

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Государство будет стимулировать только ту ипотеку, которая стимулирует экономику. Экономику стимулирует новое строительство.

Этот вопрос изучен: жилое строительство как и сельское хозяйство не делает в целом существенного влияние на развитие страны

Ну, как знаете.
В смысле я к вам вернусь когда ипотека запустится. Это будет ваш последний шанс. Готовьтесь.


Банки кредитуют Минфин под UIRD + 6 п.п. Сфига им кредитовать импотечников дешевле, еще и формировать под это резервы, а потом выгребать дерьмо лопатой за неплательщиков, которых нельзя вылесить?

Ты в своем уме? Сам же говорил, что был банкиром. Уход к застройщикам - это точно правильный шаг в карьере? :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 16:48

  airmax78 написав:
  flyman написав:
  airmax78 написав:Тааак... Никто не хочет рассказать Флаю, как его имеет прораб? И где нужно искать мастеров?

майстри всі зайняті до Нового Року.
хіба на Привокзальної площі
По кошторису ремонту, сімейни совєт каже, що в Тернополі не дешевше.

Не может такого быть! Электрики за 3 копейки на кабанчике, там же сантехники, на ОЛХ вообще поле непаханное.
PS В теории все легко и просто, как многоуровневая система контроля качества (с). На практике оказывается, что каждый пук стоит денег. Ну или готовься к сюрпризам ("пожелтеет и отвалится"(с))

макс, все умовно, і від обставин.
в мене 1год. робочого часу дорожче чим в прораба, тому мені вигідніше найняти прораба, чим займатися його діяльністю самому.
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 16:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:В апреле аналогичную можно было взять за 87.

всё обЪяснимо: деньги должны работать :-)
Було 87, стало 95 , 12% годовых, не больше, чем в рискованном банке.
Чел еще год подержит и будет 106 000, а через 2 года 119000. Он на правильном пути
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 17:03

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:На практике оказывается, что каждый пук стоит денег.

Разделяй и властвуй и здесь работает.
Как то хозяева прислали своего электрика в ответ на мою жалобу с неполадками в электрощите. Через три минуты отсутствия он взял 400 грн ( деньги хозяев).
Это никак не значит, что человек рубит по 133 грн за минуту работы в течение 8 час, Ничего нового: надо нанимать не на точечные работы, а на комплекс.

Серж, у вас еще все впереди. Пока с выводами не спешите.
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 17:06

  zРадио написав:
  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:Этот вопрос изучен: жилое строительство как и сельское хозяйство не делает в целом существенного влияние на развитие страны

Ну, как знаете.
В смысле я к вам вернусь когда ипотека запустится. Это будет ваш последний шанс. Готовьтесь.


Банки кредитуют Минфин под UIRD + 6 п.п. Сфига им кредитовать импотечников дешевле, еще и формировать под это резервы, а потом выгребать дерьмо лопатой за неплательщиков, которых нельзя вылесить?

Ты в своем уме? Сам же говорил, что был банкиром. Уход к застройщикам - это точно правильный шаг в карьере? :mrgreen:

Да, очень хотелось в реальный бизнес, пользу людям приносить. А обратно теперь не берут.
Банки целевыми деньгами будут кредитовать те цели, на которые им деньги отгрузят. Дадут им на ипотеку для Сержа - прокредитуют Сержа на покупку в Багговутовском трехи с комнатами правильной формы.
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 17:08

  Vlad442 написав:
  BIGor написав:Ну раз так не понимаете, обьясню на примере.
На что может рассчитывать в Киеве средняя семья понаехов, которая продала спадщину и "батькивську хату" на родине и наскирдовала 100 куе?

Покопался в Избранном.

https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/kvarti ... JMeIZ.html
5000 хватит на ремонт в одном санузле и минимальную мебель. В апреле аналогичную можно было взять за 87.

Хороший пример, 100 куе в Киеве хватает только что бы жить в эконом-жилье с частичным жлобремонтом, естественно без мебели. Кстати заметил на фото, что балконная дверь с окном выломана - это тоже порядок денег сейчас.
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 17:11

  flyman написав:
  airmax78 написав:
  flyman написав:майстри всі зайняті до Нового Року.
хіба на Привокзальної площі
По кошторису ремонту, сімейни совєт каже, що в Тернополі не дешевше.

Не может такого быть! Электрики за 3 копейки на кабанчике, там же сантехники, на ОЛХ вообще поле непаханное.
PS В теории все легко и просто, как многоуровневая система контроля качества (с). На практике оказывается, что каждый пук стоит денег. Ну или готовься к сюрпризам ("пожелтеет и отвалится"(с))

макс, все умовно, і від обставин.
в мене 1год. робочого часу дорожче чим в прораба, тому мені вигідніше найняти прораба, чим займатися його діяльністю самому.

Я считаю, что ты правильно поступил. Но вспоминается мне как тут меня возили за прораба и его новый Бентли, купленный на мои деньги. На самом деле вопрос даже не в стоимости часа твоей работы. Вопрос в том, что с прорабом (хорошим) косяков будет на порядок меньше. И нервов будет потрачено несравнимо меньше. Писал же: 100% мастеров, которым мне рекомендовали поставщики материалов, или которых я находил сам - обосрались. 100% - я не преувеличиваю. Хорошо делают свою работу только мастера прораба.
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 17:14

  BIGor написав:Хороший пример, 100 куе в Киеве хватает только что бы жить в эконом-жилье с частичным жлобремонтом, естественно без мебели. Кстати заметил на фото, что балконная дверь с окном выломана - это тоже порядок денег сейчас.

Она не выломана. Идет процесс присоединения лоджии к комнате. Все по Земскову.
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 17:14

  airmax78 написав:Да, очень хотелось в реальный бизнес, пользу людям приносить. А обратно теперь не берут.
Банки целевыми деньгами будут кредитовать те цели, на которые им деньги отгрузят. Дадут им на ипотеку для Сержа - прокредитуют Сержа на покупку в Багговутовском трехи с комнатами правильной формы.

Квартира хай 3 млн грн. (100 Куе), свій внесок 600 т. грн., іпотека 10% на 2,4 млн., це 20 т. грн. в міс. (без страховок і комісій). Білою з.п. тре показати що є 60 тис. грн., бо банк якщо на обслуговування більше 1/3 від з.п., то банк не дасть позику.

Скільки Сержиків пройде "кваліфікацію"?
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