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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5936593759385939

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 58
1. Зросли більш, як на 30%
34%
20
2. Зросли на 20 - 30%
5%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
21%
12
6. Впали менш ніж на 10%
3%
2
7. Впали на 10 - 20%
5%
3
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
24%
14
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 17:23

  airmax78 написав:Я считаю, что ты правильно поступил. Но вспоминается мне как тут меня возили за прораба и его новый Бентли, купленный на мои деньги. На самом деле вопрос даже не в стоимости часа твоей работы. Вопрос в том, что с прорабом (хорошим) косяков будет на порядок меньше. И нервов будет потрачено несравнимо меньше. Писал же: 100% мастеров, которым мне рекомендовали поставщики материалов, или которых я находил сам - обосрались. 100% - я не преувеличиваю. Хорошо делают свою работу только мастера прораба.

Такі поради навряд чи я давав.
Прорабу дав картінку і каже хочу відносно дешиво і сердитое, далі передаєш дєньгу і дивишся звіт по тратам та фотки ремонта. Сімейна рада рекомендує прораба. Я довіряю сімейні раді, вона довіряє прорабу. А він вже відповідає за якість робіт. А де він бере майстрів, то не моя головна біль. Думаю, що з крупніших своїх об"єктів займає роботою майстрів, щоб не простоювали.

Думаю, що МБА теж каже, що в тебе має бути "сінг контакт пойнт", яка несе "респонсібіліті". І нею в даному випадку є прораб (рівнем вище - стейкхолдери, тобіш сімейна рада).
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 17:28

  airmax78 написав:
  flyman написав:
  airmax78 написав:Тааак... Никто не хочет рассказать Флаю, как его имеет прораб? И где нужно искать мастеров?

майстри всі зайняті до Нового Року.
хіба на Привокзальної площі
По кошторису ремонту, сімейни совєт каже, що в Тернополі не дешевше.

Не может такого быть! Электрики за 3 копейки на кабанчике, там же сантехники, на ОЛХ вообще поле непаханное.
PS В теории все легко и просто, как многоуровневая система контроля качества (с). На практике оказывается, что каждый пук стоит денег. Ну или готовься к сюрпризам ("пожелтеет и отвалится"(с))


можете продублировать видос насчет основных колхозных ошибок в дизайне?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 17:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:Хороший пример, 100 куе в Киеве хватает только что бы жить в эконом-жилье с частичным жлобремонтом, естественно без мебели.

это хорошо или плохо?
https://rieltor.ua/flats-sale/view/9752188/
https://rieltor.ua/flats-sale/view/9747650/
https://rieltor.ua/flats-sale/view/9628106/
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 17:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Писал же: 100% мастеров, которым мне рекомендовали поставщики материалов, или которых я находил сам - обосрались. 100% - я не преувеличиваю. Хорошо делают свою работу только мастера прораба.

Может дело в том, что в просчеты чужих мастеров он вас тыкает, а косяки своих скрывает?

Я считаю правильно, что вы делаете первый и к тому же сложный технический ремонт с прорабом. Свои шишки нужно набивать на простых ремонтах под аренду. Ваш кейс привлек внимание, когда вы озвучили, мягко говоря, завышенные цифры за некоторые работы.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 17:34

  Serg-ik написав:
  BIGor написав:Хороший пример, 100 куе в Киеве хватает только что бы жить в эконом-жилье с частичным жлобремонтом, естественно без мебели.

это хорошо или плохо?
https://rieltor.ua/flats-sale/view/9752188/
https://rieltor.ua/flats-sale/view/9747650/
https://rieltor.ua/flats-sale/view/9628106/

Варшавський ще не зданий і там тре робити ремонт, думаю в бюджет 100куе не впишитеся (квартира від забудовників + ремонт), і там ще ремонти будуть іти кілька років.
Нах нах.
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flyman
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