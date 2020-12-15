Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Я считаю, что ты правильно поступил. Но вспоминается мне как тут меня возили за прораба и его новый Бентли, купленный на мои деньги. На самом деле вопрос даже не в стоимости часа твоей работы. Вопрос в том, что с прорабом (хорошим) косяков будет на порядок меньше. И нервов будет потрачено несравнимо меньше. Писал же: 100% мастеров, которым мне рекомендовали поставщики материалов, или которых я находил сам - обосрались. 100% - я не преувеличиваю. Хорошо делают свою работу только мастера прораба.
Такі поради навряд чи я давав. Прорабу дав картінку і каже хочу відносно дешиво і сердитое, далі передаєш дєньгу і дивишся звіт по тратам та фотки ремонта. Сімейна рада рекомендує прораба. Я довіряю сімейні раді, вона довіряє прорабу. А він вже відповідає за якість робіт. А де він бере майстрів, то не моя головна біль. Думаю, що з крупніших своїх об"єктів займає роботою майстрів, щоб не простоювали.
Думаю, що МБА теж каже, що в тебе має бути "сінг контакт пойнт", яка несе "респонсібіліті". І нею в даному випадку є прораб (рівнем вище - стейкхолдери, тобіш сімейна рада).
airmax78 написав:Тааак... Никто не хочет рассказать Флаю, как его имеет прораб? И где нужно искать мастеров?
майстри всі зайняті до Нового Року. хіба на Привокзальної площі По кошторису ремонту, сімейни совєт каже, що в Тернополі не дешевше.
Не может такого быть! Электрики за 3 копейки на кабанчике, там же сантехники, на ОЛХ вообще поле непаханное. PS В теории все легко и просто, как многоуровневая система контроля качества (с). На практике оказывается, что каждый пук стоит денег. Ну или готовься к сюрпризам ("пожелтеет и отвалится"(с))
можете продублировать видос насчет основных колхозных ошибок в дизайне?
airmax78 написав:Писал же: 100% мастеров, которым мне рекомендовали поставщики материалов, или которых я находил сам - обосрались. 100% - я не преувеличиваю. Хорошо делают свою работу только мастера прораба.
Может дело в том, что в просчеты чужих мастеров он вас тыкает, а косяки своих скрывает?
Я считаю правильно, что вы делаете первый и к тому же сложный технический ремонт с прорабом. Свои шишки нужно набивать на простых ремонтах под аренду. Ваш кейс привлек внимание, когда вы озвучили, мягко говоря, завышенные цифры за некоторые работы.
Хороший пример, 100 куе в Киеве хватает только что бы жить в эконом-жилье с частичным жлобремонтом, естественно без мебели. Кстати заметил на фото, что балконная дверь с окном выломана - это тоже порядок денег сейчас.
Этот эконом это вполне современный новострой, расположенный в нормальном месте с точки зрения транспорта, экологии, зон отдыха. Лучше, чем 70-80% существующего жилья в Киеве. 100 куе это немалые деньги, но это не все деньги мира за которые можно рассчитывать на пятикомнатный пентхауз в центре европейской столицы. Учтите еще, когда будете сравнивать, что это цена без риелторов и их наценки. Наверняка чистые документы от первого хозяина.
Балконный блок выломан потому что люди начали вынос кухни на лоджию. За оставшиеся 5 куе вы вполне сможете обставить квартиру мебелью из Эпика, сделав простой ремонт в санузле.
BIGor написав:.. На 100 куе в Мариуполе человек может купить очень приличный частный дом-дворец. ..
чего именно Мариуполь? Вечный чемпион по загрязнению атмосферы выбросами металлургии с хреновой розой ветров, даже Кривой Рог не такой суровый, как наш азовский Челябинск
Второй Донецк отстраивают. Реально, город заливают деньгами. Американские, канадские, европейские инвестфонды дают гранты, гранты. За три года из дыры сделали конфетку и дальше продолжают делать. Темпы бешенные. Все, кто приезжают в город - не узнают. Такие инфраструктурные проекты реализуются, что мама не горюй. На ближайшие три года всё расписано, что будут делать. Плюс, город у моря. Часто бываю в Киеве. По-моему, в Киеве, вообще ничего не делается, кроме дорог.
ахмет проипал СВОЙ Донецк, теперь за чужой счет делает ему замену. В Мариуполе ботанический сад есть? Если есть, татарин там себе уже дворец отгрохал как в Донецком ботсаду? Я-бы не переехал в эту "деревню крепостных" этого упыря. Хотя куда ни ткнись в Украине, везде платишь дань "патриотудамбаса". Чего ждать, если у него карманный премьер? Впрочем...не сейчас это началось.
airmax78 написав:Неудержимый рост недвиги в отстутствие ипотеки чреват социальными потрясениями. Все-таки квартира - это не новый айфон или даже четырехколесный друг. Если вчера она стоила 50куе, сегодня 70куе, а завтра 100куе - то за неимением источника финансирования такой покупки у широких слоев населения, возникает социальная напряженность. Поэтому откладываем безудержный рост на момент начала массовой доступной ипотеки. BudCapital - чекаємо на доступну іпотеку!(с)
Вот с вашей любимой ипотекой, такой рост и случится. Интересно только, будут ли от него в восторге те, у кого пока нет собственного угла? Посмотрите кстати разбор нескольких ситуаций из жизни со льготной ипотекой за поребриком от "жлоба" Смирнова: https://youtu.be/jUkveqIpJ_M?t=43
zРадио написав:Итак, имеем нисходящий тренд КРЖН в отношении доллара, евро, золота, фондового рынка США и фьючерсов на пшеницу. Кто-нибудь может вообще предложить актив, который киевское жилье смогло бы обыграть в средне-срочном периоде? Гривну и другие слабые валюты не предлагать - инвестиционным потенциалом они не обладают...
На рынках присутствует цикличность. Вы же понимаете, что не может быть все время вниз, потом ноль и минус. Будет разворот тренда и, вполне возможно, такой же длительный период роста.
Может, конечно. Но точно не с дуру, или потому что кому-то одному (небольшой группе интересантов) так хочется. На то должны быть предпосылки. Например, укрепление цены пшеницы логично - население мира растет, а климат ухудшается. Попробуйте постулировать нечто столь же фундаментальное в пользу роста цены киевского бетона. С удовольствием послушаю, особенно сейчас, когда депопуляция добралась и до самого Киева, а в городские владения передали новые территории
zРадио написав:Попробуйте постулировать нечто столь же фундаментальное в пользу роста цены киевского бетона.
Мы, после событий 14-ого на дне (только начали вылазить), но так будет не всегда. Украина ничем не хуже Польши или Чехии. Со временем мы подтянемся к их уровню доходов, пройдут реформы, будет ипотека. Украинец 25-30-ого года будет вспоминать 14-20, как украинец середины нулевых 90-ые.