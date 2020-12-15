Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Писал же: 100% мастеров, которым мне рекомендовали поставщики материалов, или которых я находил сам - обосрались. 100% - я не преувеличиваю. Хорошо делают свою работу только мастера прораба.
Может дело в том, что в просчеты чужих мастеров он вас тыкает, а косяки своих скрывает?
Я считаю правильно, что вы делаете первый и к тому же сложный технический ремонт с прорабом. Свои шишки нужно набивать на простых ремонтах под аренду. Ваш кейс привлек внимание, когда вы озвучили, мягко говоря, завышенные цифры за некоторые работы.
Нет, его работу проверяли те, кто собирался мне стелить паркет. Пытались придраться. Были вынуждены признать свои ошибки. Мебельщик от штукатурки был в восторге, при том, что она была не доделана - сказал, что больше ничего не нужно - он готов на это клеить панели (под них нужна такая же ровная поверхность как под паркет). А вот стяжку от несостоявшихся паркетчиков посмотрел и подтвердил - г0вно. Кондиционерщиков забраковал прораб, но мягко. Пришли нормальные ребята - забраковали в грубой форме. Переделали. Мастера по плинтусам забраковал я сам - там много опыта или наметанный глаз были не нужны. Цифры только кажутся завышенными. То, что здесь озвучивалось по электрике - это, честно говоря, даже не смешно было.
Востаннє редагувалось airmax78 в Сер 16 гру, 2020 18:28, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав:Неудержимый рост недвиги в отстутствие ипотеки чреват социальными потрясениями. Все-таки квартира - это не новый айфон или даже четырехколесный друг. Если вчера она стоила 50куе, сегодня 70куе, а завтра 100куе - то за неимением источника финансирования такой покупки у широких слоев населения, возникает социальная напряженность. Поэтому откладываем безудержный рост на момент начала массовой доступной ипотеки. BudCapital - чекаємо на доступну іпотеку!(с)
Вот с вашей любимой ипотекой, такой рост и случится. Интересно только, будут ли от него в восторге те, у кого пока нет собственного угла? Посмотрите кстати разбор нескольких ситуаций из жизни со льготной ипотекой за поребриком от "жлоба" Смирнова: https://youtu.be/jUkveqIpJ_M?t=43
о для Долярчіка відосік, як залізти в жо, тобто іпотеку..
zРадио написав:Попробуйте постулировать нечто столь же фундаментальное в пользу роста цены киевского бетона.
Мы, после событий 14-ого на дне (только начали вылазить), но так будет не всегда. Украина ничем не хуже Польши или Чехии. Со временем мы подтянемся к их уровню доходов, пройдут реформы, будет ипотека. Украинец 25-30-ого года будет вспоминать 14-20, как украинец середины нулевых 90-ые.
zРадио написав:Попробуйте постулировать нечто столь же фундаментальное в пользу роста цены киевского бетона.
Мы, после событий 14-ого на дне (только начали вылазить), но так будет не всегда
Во-первых, события 14-го легко могут повториться. Об этом не принято говорить, потому что крамола, но ведь замалчивание никак не умаляет риски.
Во-вторых, и до событий 14-го недвижимость стагнировала после обрушения пузыря.
В-третьих, вы противоречите себе (и всем растишкам ветки), заявляя, что сейчас - дно, поскольку все ваши комментарии насквозь пропитаны лейтмотивом о дорожае 2016-2020 гг как факторе инвестиционной привлекательности КРЖН
Vlad442 написав:Украина ничем не хуже Польши или Чехии. Со временем мы подтянемся к их уровню доходов, пройдут реформы, будет ипотека. Украинец 25-30-ого года будет вспоминать 14-20, как украинец середины нулевых 90-ые.
Эт как - по щучьему велению? С позиции экономики мы ХУЖЕ Польши и Чехии, причем сильно. Более того, экономический разрыв с каждым годом увеличивается, а не уменьшается
flyman написав:Квартира хай 3 млн грн. (100 Куе), свій внесок 600 т. грн., іпотека 10% на 2,4 млн., це 20 т. грн. в міс. (без страховок і комісій). Білою з.п. тре показати що є 60 тис. грн., бо банк якщо на обслуговування більше 1/3 від з.п., то банк не дасть позику.
Скільки Сержиків пройде "кваліфікацію"?
реальный кейс, приватбанк, запрос на ипотеку 2млн. их условия: первый платеж 800к, срок кредита 10лет(можно досрочно), при заявленной ЗП 60к, рассчитанный платеж по ипотеке до 11-12к/мес по моему.. (приличную однуху можно снимать на эти деньги) куча ненужных проплат в первый год(порядка 50к) - страховки/проверки/юристы. Эффективная ставка - 17-18%. Заявленная в промо - 12%. дом в кот квартира должнен быть сдан, детей прописать нельзя, собственник будет один - заемщик. Ничего в квартире что будет уменьшать ее стоимость делать нельзя (ломать стены/делать ремонты) Нужно быть самоубийцей чтоб вписываться в такое если под матрасом не лежит вся сумма ипотеки, и матрасы на разных локациях. И учтите что уч ставка сейчас на уровне дна...