Додано: Сер 16 гру, 2020 18:26

Vlad442 написав: airmax78 написав: Писал же: 100% мастеров, которым мне рекомендовали поставщики материалов, или которых я находил сам - обосрались. 100% - я не преувеличиваю. Хорошо делают свою работу только мастера прораба. Писал же: 100% мастеров, которым мне рекомендовали поставщики материалов, или которых я находил сам - обосрались. 100% - я не преувеличиваю. Хорошо делают свою работу только мастера прораба.

Может дело в том, что в просчеты чужих мастеров он вас тыкает, а косяки своих скрывает?



Я считаю правильно, что вы делаете первый и к тому же сложный технический ремонт с прорабом. Свои шишки нужно набивать на простых ремонтах под аренду. Ваш кейс привлек внимание, когда вы озвучили, мягко говоря, завышенные цифры за некоторые работы. Может дело в том, что в просчеты чужих мастеров он вас тыкает, а косяки своих скрывает?Я считаю правильно, что вы делаете первый и к тому же сложный технический ремонт с прорабом. Свои шишки нужно набивать на простых ремонтах под аренду. Ваш кейс привлек внимание, когда вы озвучили, мягко говоря, завышенные цифры за некоторые работы.

Нет, его работу проверяли те, кто собирался мне стелить паркет. Пытались придраться. Были вынуждены признать свои ошибки. Мебельщик от штукатурки был в восторге, при том, что она была не доделана - сказал, что больше ничего не нужно - он готов на это клеить панели (под них нужна такая же ровная поверхность как под паркет). А вот стяжку от несостоявшихся паркетчиков посмотрел и подтвердил - г0вно. Кондиционерщиков забраковал прораб, но мягко. Пришли нормальные ребята - забраковали в грубой форме. Переделали. Мастера по плинтусам забраковал я сам - там много опыта или наметанный глаз были не нужны.Цифры только кажутся завышенными. То, что здесь озвучивалось по электрике - это, честно говоря, даже не смешно было.