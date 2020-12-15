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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5938593959405941

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 58
1. Зросли більш, як на 30%
34%
20
2. Зросли на 20 - 30%
5%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
21%
12
6. Впали менш ніж на 10%
3%
2
7. Впали на 10 - 20%
5%
3
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
24%
14
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 19:26

  flyman написав:
  drevlyanin написав:Посмотрите кстати разбор нескольких ситуаций из жизни со льготной ипотекой за поребриком от "жлоба" Смирнова:
https://youtu.be/jUkveqIpJ_M?t=43

о для Долярчіка відосік, як залізти в жо, тобто іпотеку..

Тільки хай бере класичний варіант, а не ануітет. Кожен банкір знає, що ануітет невигідний.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 19:30

Для горе инвесторов :lol:

Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 19:31

  hume написав:То есть вы хотите продать спадщину на малой родине, предположительно выданую в 70х-80х, добавить до 100 куе и открыть с ноги дверь в столичный многокомнатный новострой.

Как вариант можно купить квартиру в обычном доме, приблизительно тех же годов выпуска, в не самом дальнем спальник Киева.

Это был гипотетически вариант, где я писал - что на 100 куе хорошего жилья в Киеве не купишь.
Считаю бредом за 100 куе покупать старый шлак. Ну честно. Да и Еврика тоже не годится. Мои запросы - тихий район в черте города, 4-5 этажная комплексная новая застройка. Двор без автомобиля (совсем). Уютные незастекленные балконы с выходом на зеленую зону двора. Это минимум.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 19:39

  Serg-ik написав:
  BIGor написав:Хороший пример, 100 куе в Киеве хватает только что бы жить в эконом-жилье с частичным жлобремонтом, естественно без мебели.

это хорошо или плохо?
https://rieltor.ua/flats-sale/view/9752188/
https://rieltor.ua/flats-sale/view/9747650/
https://rieltor.ua/flats-sale/view/9628106/


Первые две, ремонт на продажу, всё самое дешевое и с качеством тоже вряд ли заморачивались.
Варшавский+ вариант на любителя, муравейник в 25 этажей, от будущего метро далековато да и стены газоблок (ну вы в курсе), ну и не готов. Тогда уж лучше смотреть что то в просто Варшавском-метро под боком, переменная этажность, готов; либо Диброве-не готова, но цены ниже, межквартирные стены из кирпича, метро под боком.
Ну или если уж смотрите за такую цену, я бы заглянул в Креатор:
https://creatorcity.com.ua/ua/kvartiry/ ... artiry/3c/
или Поэтику, знакомый говорил, что на трёшки там давали хорошую скидку (сам не проверял).
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 20:02

  Vlad442 написав:
  BIGor написав:Ну раз так не понимаете, обьясню на примере.
На что может рассчитывать в Киеве средняя семья понаехов, которая продала спадщину и "батькивську хату" на родине и наскирдовала 100 куе?

Покопался в Избранном.

https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/kvarti ... JMeIZ.html
5000 хватит на ремонт в одном санузле и минимальную мебель. В апреле аналогичную можно было взять за 87.

Шансы продать эту трёшку в эврике за 95000 стремятся к нулю
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 20:07

  Kostia написав:
  Vlad442 написав:
  BIGor написав:Ну раз так не понимаете, обьясню на примере.
На что может рассчитывать в Киеве средняя семья понаехов, которая продала спадщину и "батькивську хату" на родине и наскирдовала 100 куе?

Покопался в Избранном.

https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/kvarti ... JMeIZ.html
5000 хватит на ремонт в одном санузле и минимальную мебель. В апреле аналогичную можно было взять за 87.

Шансы продать эту трёшку в эврике за 95000 стремятся к нулю

Я думаю было дело так: продавец думает "Не взяли за 87 - возьмут за 95" :D
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 20:10

  zРадио написав:
  Vlad442 написав:
  zРадио написав:Попробуйте постулировать нечто столь же фундаментальное в пользу роста цены киевского бетона.

Мы, после событий 14-ого на дне (только начали вылазить), но так будет не всегда


Во-первых, события 14-го легко могут повториться. Об этом не принято говорить, потому что крамола, но ведь замалчивание никак не умаляет риски.

Во-вторых, и до событий 14-го недвижимость стагнировала после обрушения пузыря.

В-третьих, вы противоречите себе (и всем растишкам ветки), заявляя, что сейчас - дно, поскольку все ваши комментарии насквозь пропитаны лейтмотивом о дорожае 2016-2020 гг как факторе инвестиционной привлекательности КРЖН

  Vlad442 написав:Украина ничем не хуже Польши или Чехии. Со временем мы подтянемся к их уровню доходов, пройдут реформы, будет ипотека. Украинец 25-30-ого года будет вспоминать 14-20, как украинец середины нулевых 90-ые.


Эт как - по щучьему велению? :lol: С позиции экономики мы ХУЖЕ Польши и Чехии, причем сильно. Более того, экономический разрыв с каждым годом увеличивается, а не уменьшается

Зображення

шатуни що шатали у 2013-2014 зараз знову шатають, а корисні ідіоти (ФОПи долярчики) помогають
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 20:24

  BIGor написав:Я думаю было дело так: продавец думает "Не взяли за 87 - возьмут за 95" :D


Как-то так. Покупателей мало и все они хотят поторговаться. Продаван ставит 87 в надежде продать за 85, но торгуются до 80. Значит, думает, нужно ставить 95, чтоб сторговаться до 85. Что ж - пусть пробует, флаг в руки :mrgreen:

  drevlyanin написав:Интересно только, будут ли от него в восторге те, у кого пока нет собственного угла?


Как вляпавшиеся ипотечники, или как сторонние наблюдатели? В широком смысле на ипотеке зарабатывают лишь получатели бетона в наследство, застройщики и банки с консервативными подходами к оценке рисков

  flyman написав:шатуни що шатали у 2013-2014 зараз знову шатають, а корисні ідіоти (ФОПи долярчики) помогають


Это уже повод для политсрача - предлагаю не начинать ))
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 20:36

  Vlad442 написав:Покопался в Избранном.

https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/kvarti ... JMeIZ.html
5000 хватит на ремонт в одном санузле и минимальную мебель. В апреле аналогичную можно было взять за 87.

кстати может быть отличный кейс для "сильных духом"
по Мрачковскому там можно замутить 4 студии под аренду и иметь от 40кгрн/мес)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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