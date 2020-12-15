Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hume написав:То есть вы хотите продать спадщину на малой родине, предположительно выданую в 70х-80х, добавить до 100 куе и открыть с ноги дверь в столичный многокомнатный новострой.
Как вариант можно купить квартиру в обычном доме, приблизительно тех же годов выпуска, в не самом дальнем спальник Киева.
Это был гипотетически вариант, где я писал - что на 100 куе хорошего жилья в Киеве не купишь. Считаю бредом за 100 куе покупать старый шлак. Ну честно. Да и Еврика тоже не годится. Мои запросы - тихий район в черте города, 4-5 этажная комплексная новая застройка. Двор без автомобиля (совсем). Уютные незастекленные балконы с выходом на зеленую зону двора. Это минимум.
Первые две, ремонт на продажу, всё самое дешевое и с качеством тоже вряд ли заморачивались. Варшавский+ вариант на любителя, муравейник в 25 этажей, от будущего метро далековато да и стены газоблок (ну вы в курсе), ну и не готов. Тогда уж лучше смотреть что то в просто Варшавском-метро под боком, переменная этажность, готов; либо Диброве-не готова, но цены ниже, межквартирные стены из кирпича, метро под боком. Ну или если уж смотрите за такую цену, я бы заглянул в Креатор: https://creatorcity.com.ua/ua/kvartiry/ ... artiry/3c/ или Поэтику, знакомый говорил, что на трёшки там давали хорошую скидку (сам не проверял).
zРадио написав:Попробуйте постулировать нечто столь же фундаментальное в пользу роста цены киевского бетона.
Мы, после событий 14-ого на дне (только начали вылазить), но так будет не всегда
Во-первых, события 14-го легко могут повториться. Об этом не принято говорить, потому что крамола, но ведь замалчивание никак не умаляет риски.
Во-вторых, и до событий 14-го недвижимость стагнировала после обрушения пузыря.
В-третьих, вы противоречите себе (и всем растишкам ветки), заявляя, что сейчас - дно, поскольку все ваши комментарии насквозь пропитаны лейтмотивом о дорожае 2016-2020 гг как факторе инвестиционной привлекательности КРЖН
Vlad442 написав:Украина ничем не хуже Польши или Чехии. Со временем мы подтянемся к их уровню доходов, пройдут реформы, будет ипотека. Украинец 25-30-ого года будет вспоминать 14-20, как украинец середины нулевых 90-ые.
Эт как - по щучьему велению? С позиции экономики мы ХУЖЕ Польши и Чехии, причем сильно. Более того, экономический разрыв с каждым годом увеличивается, а не уменьшается
шатуни що шатали у 2013-2014 зараз знову шатають, а корисні ідіоти (ФОПи долярчики) помогають
BIGor написав:Я думаю было дело так: продавец думает "Не взяли за 87 - возьмут за 95"
Как-то так. Покупателей мало и все они хотят поторговаться. Продаван ставит 87 в надежде продать за 85, но торгуются до 80. Значит, думает, нужно ставить 95, чтоб сторговаться до 85. Что ж - пусть пробует, флаг в руки
drevlyanin написав:Интересно только, будут ли от него в восторге те, у кого пока нет собственного угла?
Как вляпавшиеся ипотечники, или как сторонние наблюдатели? В широком смысле на ипотеке зарабатывают лишь получатели бетона в наследство, застройщики и банки с консервативными подходами к оценке рисков
flyman написав:шатуни що шатали у 2013-2014 зараз знову шатають, а корисні ідіоти (ФОПи долярчики) помогають
Это уже повод для политсрача - предлагаю не начинать ))