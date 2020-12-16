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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5939594059415942

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 58
1. Зросли більш, як на 30%
34%
20
2. Зросли на 20 - 30%
5%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
21%
12
6. Впали менш ніж на 10%
3%
2
7. Впали на 10 - 20%
5%
3
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
24%
14
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 20:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:Считаю бредом за 100 куе покупать старый шлак. Ну честно. Да и Еврика тоже не годится. Мои запросы - тихий район в черте города, 4-5 этажная комплексная новая застройка. Двор без автомобиля (совсем). Уютные незастекленные балконы с выходом на зеленую зону двора. Это минимум.

Я так понимаю вы именно так сейчас и живете на малой родине?)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 21:12

  Kostia написав:
  Vlad442 написав:
  BIGor написав:Ну раз так не понимаете, обьясню на примере.
На что может рассчитывать в Киеве средняя семья понаехов, которая продала спадщину и "батькивську хату" на родине и наскирдовала 100 куе?

Покопался в Избранном.

https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/kvarti ... JMeIZ.html
5000 хватит на ремонт в одном санузле и минимальную мебель. В апреле аналогичную можно было взять за 87.

Шансы продать эту трёшку в эврике за 95000 стремятся к нулю

А Кардинал, купленный за 27кгрн в 17м, сейчас по 50-60кгрн/метр тоже выставляют на ЛОХе и прочих рылосайтах чисто из спортивного интереса?
Тетрис, что па1600 был 4 года назад, сейчас если вы видите продажу чего то там по зверской цене и после строителей, это чисто засол неликвида от ОП КАНа и категорически вообще не продаётся?
Что ещё вспомним намного лучше и ближе к Крещатику чем аркадовский трэш?
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 21:13

  Прохожий написав:
  Sidus написав:
  Vlad442 написав:Мы, после событий 14-ого на дне (только начали вылазить), но так будет не всегда. Украина ничем не хуже Польши или Чехии. Со временем мы подтянемся к их уровню доходов, пройдут реформы, будет ипотека. Украинец 25-30-ого года будет вспоминать 14-20, как украинец середины нулевых 90-ые.


Я слышу эти мантры 30 лет....я рад что еще есть люди, которые верят в это :) вера - великая сила, но ее одной мало

реально?
извиняюсь но сколько вам лет?
в начале 90х поляки как дикие люди покупали у челноков все что те привозили)


И не только поляки, а так же румыны, болгары, югославы. Вот за чехов как то не отложилось Нормальная тяга продержалась по некоторым направлениям до конца 1995. Кстати, тогда же последний раз брал кредит-ставка 10%, ну вы помните условия :mrgreen: Вот по чём квартиры стояли в те года не интересовался, но в 1999 двушку в шлачке на Святошино хозяева отдали за 9,5.
По мрачковскому лутше не провоцируйте, а то молодые и целеустремлённые, чего доброго, воспримут как руководство к действию.
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 21:23

  Прохожий написав:
  Sidus написав:
  Vlad442 написав:Мы, после событий 14-ого на дне (только начали вылазить), но так будет не всегда. Украина ничем не хуже Польши или Чехии. Со временем мы подтянемся к их уровню доходов, пройдут реформы, будет ипотека. Украинец 25-30-ого года будет вспоминать 14-20, как украинец середины нулевых 90-ые.


Я слышу эти мантры 30 лет....я рад что еще есть люди, которые верят в это :) вера - великая сила, но ее одной мало

реально?
извиняюсь но сколько вам лет?
в начале 90х поляки как дикие люди покупали у челноков все что те привозили)

Да, но поляки после 90ых тупо работали и вкалывали, как и их власть...а у нас все это время дерибанили, потом майданили, потом снова дерибанили и так по кругу...
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 21:26

  zРадио написав:
Эт как - по щучьему велению? :lol: С позиции экономики мы ХУЖЕ Польши и Чехии, причем сильно. Более того, экономический разрыв с каждым годом увеличивается, а не уменьшается

Зображення

Прекрасно видно, коли Польща + Чехія приєднались до ЄС і пішло фінансування всього.

Україні варто прописати курс віагри пропити, може якийсь стрибок дохлої кішки тоді вийде :?:
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 21:51

  change_pm написав:
  zРадио написав:
Эт как - по щучьему велению? :lol: С позиции экономики мы ХУЖЕ Польши и Чехии, причем сильно. Более того, экономический разрыв с каждым годом увеличивается, а не уменьшается

Зображення

Прекрасно видно, коли Польща + Чехія приєднались до ЄС і пішло фінансування всього.

Україні варто прописати курс віагри пропити, може якийсь стрибок дохлої кішки тоді вийде :?:

Не від фінансування залежить
https://www.unian.net/world/757408-samy ... orbes.html
Самый богатый житель Польши в 4 раза беднее Ахметова - Forbes

Дані хоч і застарівші, але відображають реальну картину.
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 21:52

  change_pm написав:
  zРадио написав:
Эт как - по щучьему велению? :lol: С позиции экономики мы ХУЖЕ Польши и Чехии, причем сильно. Более того, экономический разрыв с каждым годом увеличивается, а не уменьшается

Зображення

Прекрасно видно, коли Польща + Чехія приєднались до ЄС і пішло фінансування всього.

Україні варто прописати курс віагри пропити, може якийсь стрибок дохлої кішки тоді вийде :?:

там у еліт і пересічених була одна ціль - НАТО та ЄС,
а вна Україні одні хто в СРСР, хто в РФ, хто в ЄС, а хто за феодальну неньку.



а віз і нині там
https://fi202x.blogspot.com/
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