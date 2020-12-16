Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
BIGor написав:Считаю бредом за 100 куе покупать старый шлак. Ну честно. Да и Еврика тоже не годится. Мои запросы - тихий район в черте города, 4-5 этажная комплексная новая застройка. Двор без автомобиля (совсем). Уютные незастекленные балконы с выходом на зеленую зону двора. Это минимум.
Я так понимаю вы именно так сейчас и живете на малой родине?)
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Шансы продать эту трёшку в эврике за 95000 стремятся к нулю
А Кардинал, купленный за 27кгрн в 17м, сейчас по 50-60кгрн/метр тоже выставляют на ЛОХе и прочих рылосайтах чисто из спортивного интереса? Тетрис, что па1600 был 4 года назад, сейчас если вы видите продажу чего то там по зверской цене и после строителей, это чисто засол неликвида от ОП КАНа и категорически вообще не продаётся? Что ещё вспомним намного лучше и ближе к Крещатику чем аркадовский трэш?
Vlad442 написав:Мы, после событий 14-ого на дне (только начали вылазить), но так будет не всегда. Украина ничем не хуже Польши или Чехии. Со временем мы подтянемся к их уровню доходов, пройдут реформы, будет ипотека. Украинец 25-30-ого года будет вспоминать 14-20, как украинец середины нулевых 90-ые.
Я слышу эти мантры 30 лет....я рад что еще есть люди, которые верят в это вера - великая сила, но ее одной мало
реально? извиняюсь но сколько вам лет? в начале 90х поляки как дикие люди покупали у челноков все что те привозили)
И не только поляки, а так же румыны, болгары, югославы. Вот за чехов как то не отложилось Нормальная тяга продержалась по некоторым направлениям до конца 1995. Кстати, тогда же последний раз брал кредит-ставка 10%, ну вы помните условия Вот по чём квартиры стояли в те года не интересовался, но в 1999 двушку в шлачке на Святошино хозяева отдали за 9,5. По мрачковскому лутше не провоцируйте, а то молодые и целеустремлённые, чего доброго, воспримут как руководство к действию.
Vlad442 написав:Мы, после событий 14-ого на дне (только начали вылазить), но так будет не всегда. Украина ничем не хуже Польши или Чехии. Со временем мы подтянемся к их уровню доходов, пройдут реформы, будет ипотека. Украинец 25-30-ого года будет вспоминать 14-20, как украинец середины нулевых 90-ые.
Я слышу эти мантры 30 лет....я рад что еще есть люди, которые верят в это вера - великая сила, но ее одной мало
реально? извиняюсь но сколько вам лет? в начале 90х поляки как дикие люди покупали у челноков все что те привозили)
Да, но поляки после 90ых тупо работали и вкалывали, как и их власть...а у нас все это время дерибанили, потом майданили, потом снова дерибанили и так по кругу...