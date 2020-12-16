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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5938593959405941

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 58
1. Зросли більш, як на 30%
34%
20
2. Зросли на 20 - 30%
5%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
21%
12
6. Впали менш ніж на 10%
3%
2
7. Впали на 10 - 20%
5%
3
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
24%
14
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 21:12

  Kostia написав:
  Vlad442 написав:
  BIGor написав:Ну раз так не понимаете, обьясню на примере.
На что может рассчитывать в Киеве средняя семья понаехов, которая продала спадщину и "батькивську хату" на родине и наскирдовала 100 куе?

Покопался в Избранном.

https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/kvarti ... JMeIZ.html
5000 хватит на ремонт в одном санузле и минимальную мебель. В апреле аналогичную можно было взять за 87.

Шансы продать эту трёшку в эврике за 95000 стремятся к нулю

А Кардинал, купленный за 27кгрн в 17м, сейчас по 50-60кгрн/метр тоже выставляют на ЛОХе и прочих рылосайтах чисто из спортивного интереса?
Тетрис, что па1600 был 4 года назад, сейчас если вы видите продажу чего то там по зверской цене и после строителей, это чисто засол неликвида от ОП КАНа и категорически вообще не продаётся?
Что ещё вспомним намного лучше и ближе к Крещатику чем аркадовский трэш?
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 22:11

  rjkz написав:
ахмет проипал СВОЙ Донецк, теперь за чужой счет делает ему замену.
В Мариуполе ботанический сад есть? Если есть, татарин там себе уже дворец отгрохал как в Донецком ботсаду?
Я-бы не переехал в эту "деревню крепостных" этого упыря.
Хотя куда ни ткнись в Украине, везде платишь дань "патриотудамбаса".
Чего ждать, если у него карманный премьер? Впрочем...не сейчас это началось.


А накуя йому в Маріуполі?

Там нехай промисловці дихають вихлопами від ммк Ілліча і пишуть, що з Києва переїхали в Маріуполь. Він в плютах на 50 га забабахав палац.

Зи. Та й решта вищого менеджменту рижого таракану не в Маріуполі, а в кийові або за кордоном:-)
Востаннє редагувалось Первый в Сер 16 гру, 2020 22:26, всього редагувалось 2 разів.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 22:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:Мои запросы - тихий район в черте города, 4-5 этажная комплексная новая застройка. Двор без автомобиля (совсем). Уютные незастекленные балконы с выходом на зеленую зону двора. Это минимум.

В Киеве есть такие варианты?
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 22:29

  Faceless написав:
  BIGor написав:Мои запросы - тихий район в черте города, 4-5 этажная комплексная новая застройка. Двор без автомобиля (совсем). Уютные незастекленные балконы с выходом на зеленую зону двора. Это минимум.

В Киеве есть такие варианты?

Ближе всего - ЖК Липинка. Но с допущениями.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 23:05

  Faceless написав:
  BIGor написав:Мои запросы - тихий район в черте города, 4-5 этажная комплексная новая застройка. Двор без автомобиля (совсем). Уютные незастекленные балконы с выходом на зеленую зону двора. Это минимум.

В Киеве есть такие варианты?

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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 23:06

  Первый написав:
  rjkz написав:
ахмет проипал СВОЙ Донецк, теперь за чужой счет делает ему замену.
В Мариуполе ботанический сад есть? Если есть, татарин там себе уже дворец отгрохал как в Донецком ботсаду?
Я-бы не переехал в эту "деревню крепостных" этого упыря.
Хотя куда ни ткнись в Украине, везде платишь дань "патриотудамбаса".
Чего ждать, если у него карманный премьер? Впрочем...не сейчас это началось.


А накуя йому в Маріуполі?

Там нехай промисловці дихають вихлопами від ммк Ілліча і пишуть, що з Києва переїхали в Маріуполь. Він в плютах на 50 га забабахав палац.

Зи. Та й решта вищого менеджменту рижого таракану не в Маріуполі, а в кийові або за кордоном:-)

И тем не менее в Жданове хата в центре в советском доме с потолками под карликов с ремонтом 2000года в стиле колхоз-порно стоит почти как в центре Днепра в приличном новострое(монолите)
Парадокс
Вроде в январе 2015 не в Днепре массив с Градов расхерачили
И не в Днепре ватное большинство баррикады против украинских солдат строили с криком "Рассия приди!!!"
барабашов
 
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