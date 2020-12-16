Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Шансы продать эту трёшку в эврике за 95000 стремятся к нулю
А Кардинал, купленный за 27кгрн в 17м, сейчас по 50-60кгрн/метр тоже выставляют на ЛОХе и прочих рылосайтах чисто из спортивного интереса? Тетрис, что па1600 был 4 года назад, сейчас если вы видите продажу чего то там по зверской цене и после строителей, это чисто засол неликвида от ОП КАНа и категорически вообще не продаётся? Что ещё вспомним намного лучше и ближе к Крещатику чем аркадовский трэш?
rjkz написав: ахмет проипал СВОЙ Донецк, теперь за чужой счет делает ему замену. В Мариуполе ботанический сад есть? Если есть, татарин там себе уже дворец отгрохал как в Донецком ботсаду? Я-бы не переехал в эту "деревню крепостных" этого упыря. Хотя куда ни ткнись в Украине, везде платишь дань "патриотудамбаса". Чего ждать, если у него карманный премьер? Впрочем...не сейчас это началось.
А накуя йому в Маріуполі?
Там нехай промисловці дихають вихлопами від ммк Ілліча і пишуть, що з Києва переїхали в Маріуполь. Він в плютах на 50 га забабахав палац.
Зи. Та й решта вищого менеджменту рижого таракану не в Маріуполі, а в кийові або за кордоном:-)
Востаннє редагувалось Первый в Сер 16 гру, 2020 22:26, всього редагувалось 2 разів.
BIGor написав:Мои запросы - тихий район в черте города, 4-5 этажная комплексная новая застройка. Двор без автомобиля (совсем). Уютные незастекленные балконы с выходом на зеленую зону двора. Это минимум.
BIGor написав:Мои запросы - тихий район в черте города, 4-5 этажная комплексная новая застройка. Двор без автомобиля (совсем). Уютные незастекленные балконы с выходом на зеленую зону двора. Это минимум.
BIGor написав:Мои запросы - тихий район в черте города, 4-5 этажная комплексная новая застройка. Двор без автомобиля (совсем). Уютные незастекленные балконы с выходом на зеленую зону двора. Это минимум.
rjkz написав: ахмет проипал СВОЙ Донецк, теперь за чужой счет делает ему замену. В Мариуполе ботанический сад есть? Если есть, татарин там себе уже дворец отгрохал как в Донецком ботсаду? Я-бы не переехал в эту "деревню крепостных" этого упыря. Хотя куда ни ткнись в Украине, везде платишь дань "патриотудамбаса". Чего ждать, если у него карманный премьер? Впрочем...не сейчас это началось.
А накуя йому в Маріуполі?
Там нехай промисловці дихають вихлопами від ммк Ілліча і пишуть, що з Києва переїхали в Маріуполь. Він в плютах на 50 га забабахав палац.
Зи. Та й решта вищого менеджменту рижого таракану не в Маріуполі, а в кийові або за кордоном:-)
И тем не менее в Жданове хата в центре в советском доме с потолками под карликов с ремонтом 2000года в стиле колхоз-порно стоит почти как в центре Днепра в приличном новострое(монолите) Парадокс Вроде в январе 2015 не в Днепре массив с Градов расхерачили И не в Днепре ватное большинство баррикады против украинских солдат строили с криком "Рассия приди!!!"
rjkz написав: ахмет проипал СВОЙ Донецк, теперь за чужой счет делает ему замену. В Мариуполе ботанический сад есть? Если есть, татарин там себе уже дворец отгрохал как в Донецком ботсаду? Я-бы не переехал в эту "деревню крепостных" этого упыря. Хотя куда ни ткнись в Украине, везде платишь дань "патриотудамбаса". Чего ждать, если у него карманный премьер? Впрочем...не сейчас это началось.
А накуя йому в Маріуполі?
Там нехай промисловці дихають вихлопами від ммк Ілліча і пишуть, що з Києва переїхали в Маріуполь. Він в плютах на 50 га забабахав палац.
Зи. Та й решта вищого менеджменту рижого таракану не в Маріуполі, а в кийові або за кордоном:-)
это "его собственный" город. поинтересуйтесь вопросом. впрочем, в определенной мере, Украина - "его собственная" страна.
BIGor написав:Мои запросы - тихий район в черте города, 4-5 этажная комплексная новая застройка. Двор без автомобиля (совсем). Уютные незастекленные балконы с выходом на зеленую зону двора. Это минимум.
hume написав:То есть вы хотите продать спадщину на малой родине, предположительно выданую в 70х-80х, добавить до 100 куе и открыть с ноги дверь в столичный многокомнатный новострой.
Как вариант можно купить квартиру в обычном доме, приблизительно тех же годов выпуска, в не самом дальнем спальник Киева.
Это был гипотетически вариант, где я писал - что на 100 куе хорошего жилья в Киеве не купишь. Считаю бредом за 100 куе покупать старый шлак. Ну честно. Да и Еврика тоже не годится. Мои запросы - тихий район в черте города, 4-5 этажная комплексная новая застройка. Двор без автомобиля (совсем). Уютные незастекленные балконы с выходом на зеленую зону двора. Это минимум.
Я дико извиняюсь, а в пределах административных границ Киева такое вообще существует? Липинка с авто во дворе, в тени монстра Кристера и на берегу гаражного яра. Файна Таун по этажности не подходит, да и не ясно ещё, что там на территории будет, возможны сюрпризы. Республика - аналогично. Больше ничего и не могу вспомнить хоть приблизительно похожего.
hume написав:То есть вы хотите продать спадщину на малой родине, предположительно выданую в 70х-80х, добавить до 100 куе и открыть с ноги дверь в столичный многокомнатный новострой.
Как вариант можно купить квартиру в обычном доме, приблизительно тех же годов выпуска, в не самом дальнем спальник Киева.
Это был гипотетически вариант, где я писал - что на 100 куе хорошего жилья в Киеве не купишь. Считаю бредом за 100 куе покупать старый шлак. Ну честно. Да и Еврика тоже не годится. Мои запросы - тихий район в черте города, 4-5 этажная комплексная новая застройка. Двор без автомобиля (совсем). Уютные незастекленные балконы с выходом на зеленую зону двора. Это минимум.
Я дико извиняюсь, а в пределах административных границ Киева такое вообще существует? Липинка с авто во дворе, в тени монстра Кристера и на берегу гаражного яра. Файна Таун по этажности не подходит, да и не ясно ещё, что там на территории будет, возможны сюрпризы. Республика - аналогично. Больше ничего и не могу вспомнить хоть приблизительно похожего.
У меня такое чувство, что если дать застройщикам волю, то они застроят каждый квадратный сантиметр города. В НЙ такое прокатило, но там население как пол-Украины. Разве что и в Киеве будет жить ПОЛ-Украины.