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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5939594059415942

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 58
1. Зросли більш, як на 30%
34%
20
2. Зросли на 20 - 30%
5%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
21%
12
6. Впали менш ніж на 10%
3%
2
7. Впали на 10 - 20%
5%
3
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
24%
14
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 01:12

  барабашов написав:А Кардинал, купленный за 27кгрн в 17м, сейчас по 50-60кгрн/метр тоже выставляют на ЛОХе и прочих рылосайтах чисто из спортивного интереса?
Тетрис, что па1600 был 4 года назад, сейчас если вы видите продажу чего то там по зверской цене и после строителей, это чисто засол неликвида от ОП КАНа и категорически вообще не продаётся?
Что ещё вспомним намного лучше и ближе к Крещатику чем аркадовский трэш?


Ну что ты со своих чигирей днепровских уже купил в киеве заветную однуху под аренду или дальше сублимируешь?

Кстате, петросяны, там курс биткоина побил АТХ, уже больше 21000$. Так что скоро масовка понесет денежки не в безпонтовый бетон, а в цифровые активы... А другие в земельку.. так что рылы и риелторы вам нужно переквалифицироватся пока не позно.
xio13
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 01:24

xio13
Ты продай хоть один за 21, а потом хвастайся
Побольше б бакланов в эту крипту влезло, потом будут жалобы в СпортЛото писать, когда во флешках у них вместо мильЁнов в двоичном коде яйцы комара остануться.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 01:45

  барабашов написав:xio13
Ты продай хоть один за 21, а потом хвастайся
Побольше б бакланов в эту крипту влезло, потом будут жалобы в СпортЛото писать, когда во флешках у них вместо мильЁнов в двоичном коде яйцы комара остануться.


УкрНафта подородала с 110 стабильный до 170 в течении 2 недель.

https://ru.investing.com/equities/ukrnafta

вместо, этого мы на ЛОХе как лохи будем 3 года "тупить" с бетоном? Не говоря о том что продать его можно будет в течении 3 лет, так как сейчас никто не купил и не купит
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Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 02:20

Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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  #<1 ... 5939594059415942
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