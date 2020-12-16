Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
барабашов написав:А Кардинал, купленный за 27кгрн в 17м, сейчас по 50-60кгрн/метр тоже выставляют на ЛОХе и прочих рылосайтах чисто из спортивного интереса? Тетрис, что па1600 был 4 года назад, сейчас если вы видите продажу чего то там по зверской цене и после строителей, это чисто засол неликвида от ОП КАНа и категорически вообще не продаётся? Что ещё вспомним намного лучше и ближе к Крещатику чем аркадовский трэш?
Ну что ты со своих чигирей днепровских уже купил в киеве заветную однуху под аренду или дальше сублимируешь?
Кстате, петросяны, там курс биткоина побил АТХ, уже больше 21000$. Так что скоро масовка понесет денежки не в безпонтовый бетон, а в цифровые активы... А другие в земельку.. так что рылы и риелторы вам нужно переквалифицироватся пока не позно.
xio13 Ты продай хоть один за 21, а потом хвастайся Побольше б бакланов в эту крипту влезло, потом будут жалобы в СпортЛото писать, когда во флешках у них вместо мильЁнов в двоичном коде яйцы комара остануться.
барабашов написав:xio13 Ты продай хоть один за 21, а потом хвастайся Побольше б бакланов в эту крипту влезло, потом будут жалобы в СпортЛото писать, когда во флешках у них вместо мильЁнов в двоичном коде яйцы комара остануться.
УкрНафта подородала с 110 стабильный до 170 в течении 2 недель.