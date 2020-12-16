Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
BIGor написав:Мои запросы - тихий район в черте города, 4-5 этажная комплексная новая застройка. Двор без автомобиля (совсем). Уютные незастекленные балконы с выходом на зеленую зону двора. Это минимум.
В Киеве есть такие варианты?
Жуляни
Очень тихий район, рядом редко и совершенно бесшумно взлетают и садятся всякие литаки
BIGor написав:Мои запросы - тихий район в черте города, 4-5 этажная комплексная новая застройка. Двор без автомобиля (совсем). Уютные незастекленные балконы с выходом на зеленую зону двора. Это минимум.
Жуляни
Очень тихий район, рядом редко и совершенно бесшумно взлетают и садятся всякие литаки
Для Флая сплошные плюсы, есть где расправить крылья и пожужжать тоже есть с кем.
sequence написав: чего именно Мариуполь? Вечный чемпион по загрязнению атмосферы выбросами металлургии с хреновой розой ветров, даже Кривой Рог не такой суровый, как наш азовский Челябинск
Второй Донецк отстраивают. Реально, город заливают деньгами. Американские, канадские, европейские инвестфонды дают гранты, гранты. За три года из дыры сделали конфетку и дальше продолжают делать. Темпы бешенные. Все, кто приезжают в город - не узнают. Такие инфраструктурные проекты реализуются, что мама не горюй. На ближайшие три года всё расписано, что будут делать. Плюс, город у моря. Часто бываю в Киеве. По-моему, в Киеве, вообще ничего не делается, кроме дорог.
ахмет проипал СВОЙ Донецк, теперь за чужой счет делает ему замену. В Мариуполе ботанический сад есть? Если есть, татарин там себе уже дворец отгрохал как в Донецком ботсаду? Я-бы не переехал в эту "деревню крепостных" этого упыря. Хотя куда ни ткнись в Украине, везде платишь дань "патриотудамбаса". Чего ждать, если у него карманный премьер? Впрочем...не сейчас это началось.
До 2014 года, вся область работала на Донецк, деньги со всех городов области стекались туда, практически или вообще ничего не делалось в других городах. Но так сложились события в 2015 года, (когда танки стояли под городом колонами вдоль дороги, а город был полностью пустой (последние кто оставались в городе - это америкосы в аэропорту))что Мариуполь не перешёл под власть непризнанных республик. Договорились америкосы с россиянами и Ахметов был в курсе, что город останется под украинским флагом без боёв. Ахметов привёз из Донецка свою команду управленцев. Перевёл из других городов и зарегистрировал в городе свои предпрпиятия, вместе с Новинским и Колесниковым. Я ж не говорю, что рабочих мест стало больше, хотя и должны были открывать пять новых сборочных линий в этом году, просто в инфраструктуру и внешний вид города стали вкладывать большие деньги и эффект видят все, кто приезжает в город.
flyman написав:Такі поради навряд чи я давав. Прорабу дав картінку і каже хочу відносно дешиво і сердитое, далі передаєш дєньгу і дивишся звіт по тратам та фотки ремонта. Сімейна рада рекомендує прораба. Я довіряю сімейні раді, вона довіряє прорабу. А він вже відповідає за якість робіт. А де він бере майстрів, то не моя головна біль. Думаю, що з крупніших своїх об"єктів займає роботою майстрів, щоб не простоювали.
airmax78 написав:Я считаю, что ты правильно поступил. Но вспоминается мне как тут меня возили за прораба и его новый Бентли, купленный на мои деньги. На самом деле вопрос даже не в стоимости часа твоей работы. Вопрос в том, что с прорабом (хорошим) косяков будет на порядок меньше. И нервов будет потрачено несравнимо меньше. Писал же: 100% мастеров, которым мне рекомендовали поставщики материалов, или которых я находил сам - обосрались. 100% - я не преувеличиваю. Хорошо делают свою работу только мастера прораба.
Я прямо поражаюсь, как красиво можно обставить необходимость(на самом деле ненужность) прораба. Вот при продаже-сдаче в аренду посредник(риелтор), оказывается, лишний. Его допустимо кидать даже. А вот при ремонте посредник-прораб просто позарез нужен, несмотря на то, что он денег в процентном соотношении заберет себе больше, чем риелтор
airmax78 написав:Я считаю, что ты правильно поступил. Но вспоминается мне как тут меня возили за прораба и его новый Бентли, купленный на мои деньги. На самом деле вопрос даже не в стоимости часа твоей работы. Вопрос в том, что с прорабом (хорошим) косяков будет на порядок меньше. И нервов будет потрачено несравнимо меньше. Писал же: 100% мастеров, которым мне рекомендовали поставщики материалов, или которых я находил сам - обосрались. 100% - я не преувеличиваю. Хорошо делают свою работу только мастера прораба.
Я прямо поражаюсь, как красиво можно обставить необходимость(на самом деле ненужность) прораба. Вот при продаже-сдаче в аренду посредник(риелтор), оказывается, лишний. Его допустимо кидать даже. А вот при ремонте посредник-прораб просто позарез нужен, несмотря на то, что он денег в процентном соотношении заберет себе больше, чем риелтор
мне иногда кажется, что айрмакс пишет какую-то работу по психологии
flyman написав:Такі поради навряд чи я давав. Прорабу дав картінку і каже хочу відносно дешиво і сердитое, далі передаєш дєньгу і дивишся звіт по тратам та фотки ремонта. Сімейна рада рекомендує прораба. Я довіряю сімейні раді, вона довіряє прорабу. А він вже відповідає за якість робіт. А де він бере майстрів, то не моя головна біль. Думаю, що з крупніших своїх об"єктів займає роботою майстрів, щоб не простоювали.
airmax78 написав:Я считаю, что ты правильно поступил. Но вспоминается мне как тут меня возили за прораба и его новый Бентли, купленный на мои деньги. На самом деле вопрос даже не в стоимости часа твоей работы. Вопрос в том, что с прорабом (хорошим) косяков будет на порядок меньше. И нервов будет потрачено несравнимо меньше. Писал же: 100% мастеров, которым мне рекомендовали поставщики материалов, или которых я находил сам - обосрались. 100% - я не преувеличиваю. Хорошо делают свою работу только мастера прораба.
Я прямо поражаюсь, как красиво можно обставить необходимость(на самом деле ненужность) прораба. Вот при продаже-сдаче в аренду посредник(риелтор), оказывается, лишний. Его допустимо кидать даже. А вот при ремонте посредник-прораб просто позарез нужен, несмотря на то, что он денег в процентном соотношении заберет себе больше, чем риелтор
flyman написав:Квартира хай 3 млн грн. (100 Куе),.....
Скільки Сержиків пройде "кваліфікацію"?
реальный кейс, приватбанк, запрос на ипотеку 2млн. их условия: первый платеж 800к, срок кредита 10лет(можно досрочно), при заявленной ЗП 60к, рассчитанный платеж по ипотеке до 11-12к/мес по моему.. (приличную однуху можно снимать на эти деньги) куча ненужных проплат в первый год(порядка 50к) - страховки/проверки/юристы. Эффективная ставка - 17-18%. Заявленная в промо - 12%. дом в кот квартира должнен быть сдан, детей прописать нельзя, собственник будет один - заемщик. Ничего в квартире что будет уменьшать ее стоимость делать нельзя (ломать стены/делать ремонты) Нужно быть самоубийцей чтоб вписываться в такое если под матрасом не лежит вся сумма ипотеки, и матрасы на разных локациях. И учтите что уч ставка сейчас на уровне дна...
Вчера обсудили мы вроде уже нет хаты приличной за сотку куе учётная ставка на уровне дна- Приват кредитует покупку *овна Должна быть зарплата боле двух косарей Жить можешь с женою, но без детей Их можно родить, но нельзя прописать Простая реакция: ".. .... мать!" Вторичку купить и не делать ремонт? Скажите-ка мне, нафига этот понт? И банкстера ждать на проверку майна? Кредит-не конфета, а куча лайна…