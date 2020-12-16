RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5939594059415942

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 58
1. Зросли більш, як на 30%
34%
20
2. Зросли на 20 - 30%
5%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
21%
12
6. Впали менш ніж на 10%
3%
2
7. Впали на 10 - 20%
5%
3
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
24%
14
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 09:25

  flyman написав:
  Faceless написав:
  BIGor написав:Мои запросы - тихий район в черте города, 4-5 этажная комплексная новая застройка. Двор без автомобиля (совсем). Уютные незастекленные балконы с выходом на зеленую зону двора. Это минимум.

В Киеве есть такие варианты?

Жуляни

Очень тихий район, рядом редко и совершенно бесшумно взлетают и садятся всякие литаки
sequence
 
Повідомлень: 4286
З нами з: 29.12.15
Подякував: 927 раз.
Подякували: 1123 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 09:42

  sequence написав:
  flyman написав:
  BIGor написав:Мои запросы - тихий район в черте города, 4-5 этажная комплексная новая застройка. Двор без автомобиля (совсем). Уютные незастекленные балконы с выходом на зеленую зону двора. Это минимум.


Жуляни

Очень тихий район, рядом редко и совершенно бесшумно взлетают и садятся всякие литаки

Для Флая сплошные плюсы, есть где расправить крылья и пожужжать тоже есть с кем.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 10267
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1257 раз.
Подякували: 2906 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 10:09

  rjkz написав:
  promyshlennik написав:
  sequence написав: чего именно Мариуполь? Вечный чемпион по загрязнению атмосферы выбросами металлургии с хреновой розой ветров, даже Кривой Рог не такой суровый, как наш азовский Челябинск

Второй Донецк отстраивают. Реально, город заливают деньгами. Американские, канадские, европейские инвестфонды дают гранты, гранты. За три года из дыры сделали конфетку и дальше продолжают делать. Темпы бешенные. Все, кто приезжают в город - не узнают. Такие инфраструктурные проекты реализуются, что мама не горюй. На ближайшие три года всё расписано, что будут делать. Плюс, город у моря.
Часто бываю в Киеве. По-моему, в Киеве, вообще ничего не делается, кроме дорог.



ахмет проипал СВОЙ Донецк, теперь за чужой счет делает ему замену.
В Мариуполе ботанический сад есть? Если есть, татарин там себе уже дворец отгрохал как в Донецком ботсаду?
Я-бы не переехал в эту "деревню крепостных" этого упыря.
Хотя куда ни ткнись в Украине, везде платишь дань "патриотудамбаса".
Чего ждать, если у него карманный премьер? Впрочем...не сейчас это началось.

До 2014 года, вся область работала на Донецк, деньги со всех городов области стекались туда, практически или вообще ничего не делалось в других городах. Но так сложились события в 2015 года, (когда танки стояли под городом колонами вдоль дороги, а город был полностью пустой (последние кто оставались в городе - это америкосы в аэропорту))что Мариуполь не перешёл под власть непризнанных республик. Договорились америкосы с россиянами и Ахметов был в курсе, что город останется под украинским флагом без боёв. Ахметов привёз из Донецка свою команду управленцев. Перевёл из других городов и зарегистрировал в городе свои предпрпиятия, вместе с Новинским и Колесниковым.
Я ж не говорю, что рабочих мест стало больше, хотя и должны были открывать пять новых сборочных линий в этом году, просто в инфраструктуру и внешний вид города стали вкладывать большие деньги и эффект видят все, кто приезжает в город.
promyshlennik
 
Повідомлень: 66
З нами з: 27.02.20
Подякував: 7 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 11:54

  flyman написав:Такі поради навряд чи я давав.
Прорабу дав картінку і каже хочу відносно дешиво і сердитое, далі передаєш дєньгу і дивишся звіт по тратам та фотки ремонта. Сімейна рада рекомендує прораба. Я довіряю сімейні раді, вона довіряє прорабу. А він вже відповідає за якість робіт. А де він бере майстрів, то не моя головна біль. Думаю, що з крупніших своїх об"єктів займає роботою майстрів, щоб не простоювали.


  airmax78 написав:Я считаю, что ты правильно поступил. Но вспоминается мне как тут меня возили за прораба и его новый Бентли, купленный на мои деньги. На самом деле вопрос даже не в стоимости часа твоей работы. Вопрос в том, что с прорабом (хорошим) косяков будет на порядок меньше. И нервов будет потрачено несравнимо меньше. Писал же: 100% мастеров, которым мне рекомендовали поставщики материалов, или которых я находил сам - обосрались. 100% - я не преувеличиваю. Хорошо делают свою работу только мастера прораба.


Я прямо поражаюсь, как красиво можно обставить необходимость(на самом деле ненужность) прораба.
Вот при продаже-сдаче в аренду посредник(риелтор), оказывается, лишний. Его допустимо кидать даже. А вот при ремонте посредник-прораб просто позарез нужен, несмотря на то, что он денег в процентном соотношении заберет себе больше, чем риелтор
Damien
 
Повідомлень: 222
З нами з: 28.04.20
Подякував: 145 раз.
Подякували: 144 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 12:39

  airmax78 написав:Я считаю, что ты правильно поступил. Но вспоминается мне как тут меня возили за прораба и его новый Бентли, купленный на мои деньги. На самом деле вопрос даже не в стоимости часа твоей работы. Вопрос в том, что с прорабом (хорошим) косяков будет на порядок меньше. И нервов будет потрачено несравнимо меньше. Писал же: 100% мастеров, которым мне рекомендовали поставщики материалов, или которых я находил сам - обосрались. 100% - я не преувеличиваю. Хорошо делают свою работу только мастера прораба.


Я прямо поражаюсь, как красиво можно обставить необходимость(на самом деле ненужность) прораба.
Вот при продаже-сдаче в аренду посредник(риелтор), оказывается, лишний. Его допустимо кидать даже. А вот при ремонте посредник-прораб просто позарез нужен, несмотря на то, что он денег в процентном соотношении заберет себе больше, чем риелтор


мне иногда кажется, что айрмакс пишет какую-то работу по психологии
baraka
 
Повідомлень: 4767
З нами з: 09.10.12
Подякував: 687 раз.
Подякували: 608 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 13:06

  Damien написав:
  flyman написав:Такі поради навряд чи я давав.
Прорабу дав картінку і каже хочу відносно дешиво і сердитое, далі передаєш дєньгу і дивишся звіт по тратам та фотки ремонта. Сімейна рада рекомендує прораба. Я довіряю сімейні раді, вона довіряє прорабу. А він вже відповідає за якість робіт. А де він бере майстрів, то не моя головна біль. Думаю, що з крупніших своїх об"єктів займає роботою майстрів, щоб не простоювали.


  airmax78 написав:Я считаю, что ты правильно поступил. Но вспоминается мне как тут меня возили за прораба и его новый Бентли, купленный на мои деньги. На самом деле вопрос даже не в стоимости часа твоей работы. Вопрос в том, что с прорабом (хорошим) косяков будет на порядок меньше. И нервов будет потрачено несравнимо меньше. Писал же: 100% мастеров, которым мне рекомендовали поставщики материалов, или которых я находил сам - обосрались. 100% - я не преувеличиваю. Хорошо делают свою работу только мастера прораба.


Я прямо поражаюсь, как красиво можно обставить необходимость(на самом деле ненужность) прораба.
Вот при продаже-сдаче в аренду посредник(риелтор), оказывается, лишний. Его допустимо кидать даже. А вот при ремонте посредник-прораб просто позарез нужен, несмотря на то, что он денег в процентном соотношении заберет себе больше, чем риелтор


тут подібна дилема: робити самому чи наймати майстрів
https://fi202x.blogspot.com/2020/12/blog-post_2.html
є час і натхнення, то прорабиш/майструєш/ріелториш сам,
а якщо нема, то наймаєш "професіонала" і делегуєш йому активність.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22616
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1182 раз.
Подякували: 1676 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 13:09

  Diego написав:
  flyman написав:Квартира хай 3 млн грн. (100 Куе),.....

Скільки Сержиків пройде "кваліфікацію"?


реальный кейс, приватбанк, запрос на ипотеку 2млн.
их условия: первый платеж 800к, срок кредита 10лет(можно досрочно), при заявленной ЗП 60к, рассчитанный платеж по ипотеке до 11-12к/мес по моему.. (приличную однуху можно снимать на эти деньги)
куча ненужных проплат в первый год(порядка 50к) - страховки/проверки/юристы.
Эффективная ставка - 17-18%. Заявленная в промо - 12%.
дом в кот квартира должнен быть сдан, детей прописать нельзя, собственник будет один - заемщик. Ничего в квартире что будет уменьшать ее стоимость делать нельзя (ломать стены/делать ремонты)
Нужно быть самоубийцей чтоб вписываться в такое если под матрасом не лежит вся сумма ипотеки, и матрасы на разных локациях. И учтите что уч ставка сейчас на уровне дна...


Вчера обсудили мы вроде уже
нет хаты приличной за сотку куе
учётная ставка на уровне дна-
Приват кредитует покупку *овна
Должна быть зарплата боле двух косарей
Жить можешь с женою, но без детей
Их можно родить, но нельзя прописать
Простая реакция: ".. .... мать!"
Вторичку купить и не делать ремонт?
Скажите-ка мне, нафига этот понт?
И банкстера ждать на проверку майна?
Кредит-не конфета, а куча лайна…
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 11601
З нами з: 10.06.11
Подякував: 208 раз.
Подякували: 1160 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 5939594059415942
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zРадио і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1963, 1964, 1965
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
19648 3309764
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 гру, 2020 01:35
rjkz
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
8 20427
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 12:12
Долярчик
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 11, 12, 13
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
129 232011
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 вер, 2020 11:45
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (91613)
17.12.2020 13:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.