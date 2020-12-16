Додано: Чет 17 гру, 2020 10:09

rjkz написав: promyshlennik написав: sequence написав: чего именно Мариуполь? Вечный чемпион по загрязнению атмосферы выбросами металлургии с хреновой розой ветров, даже Кривой Рог не такой суровый, как наш азовский Челябинск чего именно Мариуполь? Вечный чемпион по загрязнению атмосферы выбросами металлургии с хреновой розой ветров, даже Кривой Рог не такой суровый, как наш азовский Челябинск

Второй Донецк отстраивают. Реально, город заливают деньгами. Американские, канадские, европейские инвестфонды дают гранты, гранты. За три года из дыры сделали конфетку и дальше продолжают делать. Темпы бешенные. Все, кто приезжают в город - не узнают. Такие инфраструктурные проекты реализуются, что мама не горюй. На ближайшие три года всё расписано, что будут делать. Плюс, город у моря.

Часто бываю в Киеве. По-моему, в Киеве, вообще ничего не делается, кроме дорог. Второй Донецк отстраивают. Реально, город заливают деньгами. Американские, канадские, европейские инвестфонды дают гранты, гранты. За три года из дыры сделали конфетку и дальше продолжают делать. Темпы бешенные. Все, кто приезжают в город - не узнают. Такие инфраструктурные проекты реализуются, что мама не горюй. На ближайшие три года всё расписано, что будут делать. Плюс, город у моря.Часто бываю в Киеве. По-моему, в Киеве, вообще ничего не делается, кроме дорог.





ахмет проипал СВОЙ Донецк, теперь за чужой счет делает ему замену.

В Мариуполе ботанический сад есть? Если есть, татарин там себе уже дворец отгрохал как в Донецком ботсаду?

Я-бы не переехал в эту "деревню крепостных" этого упыря.

Хотя куда ни ткнись в Украине, везде платишь дань "патриотудамбаса".

Чего ждать, если у него карманный премьер? Впрочем...не сейчас это началось. ахмет проипал СВОЙ Донецк, теперь за чужой счет делает ему замену.В Мариуполе ботанический сад есть? Если есть, татарин там себе уже дворец отгрохал как в Донецком ботсаду?Я-бы не переехал в эту "деревню крепостных" этого упыря.Хотя куда ни ткнись в Украине, везде платишь дань "патриотудамбаса".Чего ждать, если у него карманный премьер? Впрочем...не сейчас это началось.

До 2014 года, вся область работала на Донецк, деньги со всех городов области стекались туда, практически или вообще ничего не делалось в других городах. Но так сложились события в 2015 года, (когда танки стояли под городом колонами вдоль дороги, а город был полностью пустой (последние кто оставались в городе - это америкосы в аэропорту))что Мариуполь не перешёл под власть непризнанных республик. Договорились америкосы с россиянами и Ахметов был в курсе, что город останется под украинским флагом без боёв. Ахметов привёз из Донецка свою команду управленцев. Перевёл из других городов и зарегистрировал в городе свои предпрпиятия, вместе с Новинским и Колесниковым.Я ж не говорю, что рабочих мест стало больше, хотя и должны были открывать пять новых сборочных линий в этом году, просто в инфраструктуру и внешний вид города стали вкладывать большие деньги и эффект видят все, кто приезжает в город.