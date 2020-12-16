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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5941594259435944>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 58
1. Зросли більш, як на 30%
34%
20
2. Зросли на 20 - 30%
5%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
21%
12
6. Впали менш ніж на 10%
3%
2
7. Впали на 10 - 20%
5%
3
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
24%
14
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 13:55

  Faceless написав:Это маркетинговая контора, они не проводят достоверных социологических исследований, а тупо обзванивают хз кого и на этом основании делают свою "аналитику".
С тем же успехом можно опираться на опрос в шапке темы. Более, чем у половины - доходы не упали, у трети - выросли более, чем на 30%.


Методом CATI проводятся и серьезные социологические исследования. Не стоит наговаривать. Выборка конкретно этого опроса - 1800 человек. Репрезентативна и, наверняка, качественно рандомизирована - посмотрите 5-й слайд
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 13:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Большинству населения таки есть, где жить.

при это оно не осознаёт, что надо немало откладывать на капремонт или покупку нового, потому что построенное в 60-80 годах-не вечно
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 14:00

  zРадио написав:
  Faceless написав:Это маркетинговая контора, они не проводят достоверных социологических исследований, а тупо обзванивают хз кого и на этом основании делают свою "аналитику".
С тем же успехом можно опираться на опрос в шапке темы. Более, чем у половины - доходы не упали, у трети - выросли более, чем на 30%.


Методом CATI проводятся и серьезные социологические исследования. Не стоит наговаривать. Выборка конкретно этого опроса - 1800 человек. Репрезентативна и, наверняка, качественно рандомизирована - посмотрите 5-й слайд

Проводит ли какая-то маркетинговая контора "серьезные социологические исследования" - большой вопрос, вряд ли. Да и собственно, до какого места опрос якобы по всей Украине, к реалиям КРЖН?
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 14:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В качестве оффтопа
Промониторил жк Галактика, от дешевея мои глаза поднялись в район лба
Итого: аренда в адских термитниках на хулиард квартир пока ниже 14 кгрн не опускается, в среднем 15-16 кгрн.
Продажа однушек с ремонтом крутится в районе 95-100 куе. Это, на секундочку, в районе 2 куе квадрат.
Продолжаем лететь вниз, а я продолжаю ждать свою видовую однушечку в лимитированном доме на Маланюка 101 за 40 куе.
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 14:08

  Faceless написав:
  zРадио написав:
  Faceless написав:Это маркетинговая контора, они не проводят достоверных социологических исследований, а тупо обзванивают хз кого и на этом основании делают свою "аналитику".
С тем же успехом можно опираться на опрос в шапке темы. Более, чем у половины - доходы не упали, у трети - выросли более, чем на 30%.


Методом CATI проводятся и серьезные социологические исследования. Не стоит наговаривать. Выборка конкретно этого опроса - 1800 человек. Репрезентативна и, наверняка, качественно рандомизирована - посмотрите 5-й слайд

Проводит ли какая-то маркетинговая контора "серьезные социологические исследования" - большой вопрос, вряд ли. Да и собственно, до какого места опрос якобы по всей Украине, к реалиям КРЖН?


Во-первых, потому что в Киеве жилье покупают не только киевляне (а возможно и не столько киевляне).

Во-вторых, в опросе есть кластеризация по регионам и типам населенных пунктов. Запросы областного центра, например, "аж" на 13% выше запросов по стране в целом
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 14:16

  hume написав:В качестве оффтопа
Промониторил жк Галактика, от дешевея мои глаза поднялись в район лба
Итого: аренда в адских термитниках на хулиард квартир пока ниже 14 кгрн не опускается, в среднем 15-16 кгрн.
Продажа однушек с ремонтом крутится в районе 95-100 куе. Это, на секундочку, в районе 2 куе квадрат.


Для интереса глянул. Без ремонта по 55 - полно! Напомните, не вы ли громко кричали, что в 20к ремонт однухи на продажу вписывается легче легкого?

PS: круть-верть, круть-верть, круть-верть...
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 14:21

  hume написав:В качестве оффтопа
Промониторил жк Галактика, от дешевея мои глаза поднялись в район лба
Итого: аренда в адских термитниках на хулиард квартир пока ниже 14 кгрн не опускается, в среднем 15-16 кгрн.
Продажа однушек с ремонтом крутится в районе 95-100 куе. Это, на секундочку, в районе 2 куе квадрат.
Продолжаем лететь вниз, а я продолжаю ждать свою видовую однушечку в лимитированном доме на Маланюка 101 за 40 куе.


Хотеть не вредно, поэтому и называется это хотелочка
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 14:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hume написав:В качестве оффтопа
Промониторил жк Галактика, от дешевея мои глаза поднялись в район лба
Итого: аренда в адских термитниках на хулиард квартир пока ниже 14 кгрн не опускается, в среднем 15-16 кгрн.
Продажа однушек с ремонтом крутится в районе 95-100 куе. Это, на секундочку, в районе 2 куе квадрат.
Продолжаем лететь вниз, а я продолжаю ждать свою видовую однушечку в лимитированном доме на Маланюка 101 за 40 куе.


Ну по правде говоря, там ещё далеко не адские термитники, не мордор и не патриотика. Но да, дешевей в разгаре, каждый месяц бешеные скидки, продавцы стоят у входа в Новус и умоляют купить их бетон, бо нечего и кушать
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 14:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:аренда в адских термитниках на хулиард квартир пока ниже 14 кгрн не опускается, в среднем 15-16 кгрн.
Продажа однушек с ремонтом крутится в районе 95-100 куе. Это, на секундочку, в районе 2 куе квадрат.
как говорили опытные дядьки, "наш народ любит авно и страдать"
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 14:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио написав:
  hume написав:В качестве оффтопа
Промониторил жк Галактика, от дешевея мои глаза поднялись в район лба
Итого: аренда в адских термитниках на хулиард квартир пока ниже 14 кгрн не опускается, в среднем 15-16 кгрн.
Продажа однушек с ремонтом крутится в районе 95-100 куе. Это, на секундочку, в районе 2 куе квадрат.


Для интереса глянул. Без ремонта по 55 - полно! Напомните, не вы ли громко кричали, что в 20к ремонт однухи на продажу вписывается легче легкого?

PS: круть-верть, круть-верть, круть-верть...
Без ремонта там от 70к и выше за 2к в сданных домах, однушек в комплексе мало. Где вы там "полно по 50к" нашли непонятно
Faceless
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