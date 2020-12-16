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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 17 гру, 2020 13:55
Faceless написав:
Это маркетинговая контора, они не проводят достоверных социологических исследований, а тупо обзванивают хз кого и на этом основании делают свою "аналитику".
С тем же успехом можно опираться на опрос в шапке темы. Более, чем у половины - доходы не упали, у трети - выросли более, чем на 30%.
Методом CATI проводятся и серьезные социологические исследования. Не стоит наговаривать. Выборка конкретно этого опроса - 1800 человек. Репрезентативна и, наверняка, качественно рандомизирована - посмотрите 5-й слайд
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zРадио
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Додано: Чет 17 гру, 2020 13:58
Faceless написав:
Большинству населения таки есть, где жить.
при это оно не осознаёт, что надо немало откладывать на капремонт или покупку нового, потому что построенное в 60-80 годах-не вечно
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Додано: Чет 17 гру, 2020 14:00
zРадио написав: Faceless написав:
Это маркетинговая контора, они не проводят достоверных социологических исследований, а тупо обзванивают хз кого и на этом основании делают свою "аналитику".
С тем же успехом можно опираться на опрос в шапке темы. Более, чем у половины - доходы не упали, у трети - выросли более, чем на 30%.
Методом CATI проводятся и серьезные социологические исследования. Не стоит наговаривать. Выборка конкретно этого опроса - 1800 человек. Репрезентативна и, наверняка, качественно рандомизирована - посмотрите 5-й слайд
Проводит ли какая-то маркетинговая контора "серьезные социологические исследования" - большой вопрос, вряд ли. Да и собственно, до какого места опрос якобы по всей Украине, к реалиям КРЖН?
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Faceless
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Додано: Чет 17 гру, 2020 14:06
В качестве оффтопа
Промониторил жк Галактика, от дешевея мои глаза поднялись в район лба
Итого: аренда в адских термитниках на хулиард квартир пока ниже 14 кгрн не опускается, в среднем 15-16 кгрн.
Продажа однушек с ремонтом крутится в районе 95-100 куе. Это, на секундочку, в районе 2 куе квадрат.
Продолжаем лететь вниз, а я продолжаю ждать свою видовую однушечку в лимитированном доме на Маланюка 101 за 40 куе.
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hume
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Додано: Чет 17 гру, 2020 14:08
Faceless написав: zРадио написав: Faceless написав:
Это маркетинговая контора, они не проводят достоверных социологических исследований, а тупо обзванивают хз кого и на этом основании делают свою "аналитику".
С тем же успехом можно опираться на опрос в шапке темы. Более, чем у половины - доходы не упали, у трети - выросли более, чем на 30%.
Методом CATI проводятся и серьезные социологические исследования. Не стоит наговаривать. Выборка конкретно этого опроса - 1800 человек. Репрезентативна и, наверняка, качественно рандомизирована - посмотрите 5-й слайд
Проводит ли какая-то маркетинговая контора "серьезные социологические исследования" - большой вопрос, вряд ли. Да и собственно, до какого места опрос якобы по всей Украине, к реалиям КРЖН?
Во-первых, потому что в Киеве жилье покупают не только киевляне (а возможно и не столько киевляне).
Во-вторых, в опросе есть кластеризация по регионам и типам населенных пунктов. Запросы областного центра, например, "аж" на 13% выше запросов по стране в целом
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zРадио
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Додано: Чет 17 гру, 2020 14:16
hume написав:
В качестве оффтопа
Промониторил жк Галактика, от дешевея мои глаза поднялись в район лба
Итого: аренда в адских термитниках на хулиард квартир пока ниже 14 кгрн не опускается, в среднем 15-16 кгрн.
Продажа однушек с ремонтом крутится в районе 95-100 куе. Это, на секундочку, в районе 2 куе квадрат.
Для интереса глянул. Без ремонта по 55 - полно
! Напомните, не вы ли громко кричали, что в 20к ремонт однухи на продажу вписывается легче легкого?
PS: круть-верть, круть-верть, круть-верть...
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Додано: Чет 17 гру, 2020 14:21
hume написав:
В качестве оффтопа
Промониторил жк Галактика, от дешевея мои глаза поднялись в район лба
Итого: аренда в адских термитниках на хулиард квартир пока ниже 14 кгрн не опускается, в среднем 15-16 кгрн.
Продажа однушек с ремонтом крутится в районе 95-100 куе
. Это, на секундочку, в районе 2 куе квадрат.
Продолжаем лететь вниз, а я продолжаю ждать свою видовую однушечку в лимитированном доме на Маланюка 101 за 40 куе.
Хотеть не вредно, поэтому и называется это хотелочка
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Додано: Чет 17 гру, 2020 14:25
hume написав:В качестве оффтопа
Промониторил жк Галактика, от дешевея мои глаза поднялись в район лба
Итого: аренда в адских термитниках на хулиард квартир пока ниже 14 кгрн не опускается, в среднем 15-16 кгрн.
Продажа однушек с ремонтом крутится в районе 95-100 куе. Это, на секундочку, в районе 2 куе квадрат.
Продолжаем лететь вниз, а я продолжаю ждать свою видовую однушечку в лимитированном доме на Маланюка 101 за 40 куе.
Ну по правде говоря, там ещё далеко не адские термитники, не мордор и не патриотика. Но да, дешевей в разгаре, каждый месяц бешеные скидки, продавцы стоят у входа в Новус и умоляют купить их бетон, бо нечего и кушать
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Faceless
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Додано: Чет 17 гру, 2020 14:26
hume написав:
аренда в адских термитниках на хулиард квартир пока ниже 14 кгрн не опускается, в среднем 15-16 кгрн.
Продажа однушек с ремонтом крутится в районе 95-100 куе. Это, на секундочку, в районе 2 куе квадрат.
как говорили опытные дядьки, "наш народ любит авно и страдать"
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Serg-ik
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Додано: Чет 17 гру, 2020 14:28
zРадио написав: hume написав:
В качестве оффтопа
Промониторил жк Галактика, от дешевея мои глаза поднялись в район лба
Итого: аренда в адских термитниках на хулиард квартир пока ниже 14 кгрн не опускается, в среднем 15-16 кгрн.
Продажа однушек с ремонтом крутится в районе 95-100 куе. Это, на секундочку, в районе 2 куе квадрат.
Для интереса глянул. Без ремонта по 55 - полно
! Напомните, не вы ли громко кричали, что в 20к ремонт однухи на продажу вписывается легче легкого?
PS: круть-верть, круть-верть, круть-верть...
Без ремонта там от 70к и выше за 2к в сданных домах, однушек в комплексе мало. Где вы там "полно по 50к" нашли непонятно
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Faceless
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