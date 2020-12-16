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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 17 гру, 2020 14:34
zРадио написав: hume написав:
В качестве оффтопа
Промониторил жк Галактика, от дешевея мои глаза поднялись в район лба
Итого: аренда в адских термитниках на хулиард квартир пока ниже 14 кгрн не опускается, в среднем 15-16 кгрн.
Продажа однушек с ремонтом крутится в районе 95-100 куе. Это, на секундочку, в районе 2 куе квадрат.
Для интереса глянул. Без ремонта по 55 - полно
! Напомните, не вы ли громко кричали, что в 20к ремонт однухи на продажу вписывается легче легкого?
PS: круть-верть, круть-верть, круть-верть...
Флай на 50ти метрах и в 50кгрн влезет по ремонту.
Главное шоб кто-то горшок б/у с раковиной на свалку выбросил и кухню б/у на ЛОХе тыщщ за пять выставил.
Пусть и перестроечных времён
Сколько та Галактика на котловане была, раз сейчас там от 1100метр?
И почему там по 14+кгрн снимают, если есть отличные квартиры на Печёрске возле метро по 5-6кгрн от презервативно-лижущего монстра?
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барабашов
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Додано: Чет 17 гру, 2020 14:36
zРадио написав:
Для интереса глянул. Без ремонта по 55 - полно
! Напомните, не вы ли громко кричали, что в 20к ремонт однухи на продажу вписывается легче легкого?
PS: круть-верть, круть-верть, круть-верть...
Смотря какой ремонт. В этом году в 25 с трудом влез, сам прорабствуя.
До 55 нашел 3 варианта площадью 43-44 метра в домах, которые сдадутся в следующем году в доме - Феникс. Квартира 47 метров уже 57 тысяч в том же доме. А сданный дом уже 64 тысячи уе. Вы опять не разобравшись пытаетесь умничать, но к этому мы все привыкли.
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hume
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Додано: Чет 17 гру, 2020 14:40
барабашов написав: zРадио написав:
Для интереса глянул. Без ремонта по 55 - полно
! Напомните, не вы ли громко кричали, что в 20к ремонт однухи на продажу вписывается легче легкого?
PS: круть-верть, круть-верть, круть-верть...
Флай на 50ти метрах и в 50кгрн влезет по ремонту.
Главное шоб кто-то горшок б/у с раковиной на свалку выбросил и кухню б/у на ЛОХе тыщщ за пять выставил.
Пусть и перестроечные времён
Сколько та Галактика на котловане была, раз сейчас там от 1100метр?
И почему там по 14+кгрн снимают, если есть отличные квартиры на Печёрске возле метро по 5-6кгрн от презервативно-лижущего монстра?
В том-то и дело: Флай не смог вписаться в 300 баксов на метре. Более того, там, как я понимаю, где-то 2/3 ремонта в лучшем случае сделано. Короче дай Бог, чтобы в 500 вписался. Флай показывает, что ремонт это таки в самом деле стало очень-очень дорого. Вне зависимости от твоей жадности и наличия/отстутствия дизайн-проекта с модными наворотами типа плинтуса скрытого монтажа.
Востаннє редагувалось airmax78
в Чет 17 гру, 2020 14:40, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 17 гру, 2020 14:40
Sidus написав: hume написав:
В качестве оффтопа
Промониторил жк Галактика, от дешевея мои глаза поднялись в район лба
Итого: аренда в адских термитниках на хулиард квартир пока ниже 14 кгрн не опускается, в среднем 15-16 кгрн.
Продажа однушек с ремонтом крутится в районе 95-100 куе
. Это, на секундочку, в районе 2 куе квадрат.
Продолжаем лететь вниз, а я продолжаю ждать свою видовую однушечку в лимитированном доме на Маланюка 101 за 40 куе.
Хотеть не вредно, поэтому и называется это хотелочка
Ну так мы же Сомали четвёртого мира с медианной зарплатой по Зраде 7500кгрн
И себестоимость монолита па300, уже не раз писали тут.
Сколько ж тогда та однушечка стоить должна в стране которая вымирает и дефицит бюджета в которой %50-70 ?
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барабашов
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Додано: Чет 17 гру, 2020 14:57
барабашов написав: zРадио написав: hume написав:
В качестве оффтопа
Промониторил жк Галактика, от дешевея мои глаза поднялись в район лба
Итого: аренда в адских термитниках на хулиард квартир пока ниже 14 кгрн не опускается, в среднем 15-16 кгрн.
Продажа однушек с ремонтом крутится в районе 95-100 куе. Это, на секундочку, в районе 2 куе квадрат.
Для интереса глянул. Без ремонта по 55 - полно
! Напомните, не вы ли громко кричали, что в 20к ремонт однухи на продажу вписывается легче легкого?
PS: круть-верть, круть-верть, круть-верть...
Флай на 50ти метрах и в 50кгрн влезет по ремонту.
Главное шоб кто-то горшок б/у с раковиной на свалку выбросил и кухню б/у на ЛОХе тыщщ за пять выставил.
Пусть и перестроечных времён
Сколько та Галактика на котловане была, раз сейчас там от 1100метр?
И почему там по 14+кгрн снимают, если есть отличные квартиры на Печёрске возле метро по 5-6кгрн от презервативно-лижущего монстра?
На котловане 2к метров 70 была около 50к в первом доме
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