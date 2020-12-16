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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5941594259435944

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 58
1. Зросли більш, як на 30%
34%
20
2. Зросли на 20 - 30%
5%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
21%
12
6. Впали менш ніж на 10%
3%
2
7. Впали на 10 - 20%
5%
3
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
24%
14
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 14:34

  zРадио написав:
  hume написав:В качестве оффтопа
Промониторил жк Галактика, от дешевея мои глаза поднялись в район лба
Итого: аренда в адских термитниках на хулиард квартир пока ниже 14 кгрн не опускается, в среднем 15-16 кгрн.
Продажа однушек с ремонтом крутится в районе 95-100 куе. Это, на секундочку, в районе 2 куе квадрат.


Для интереса глянул. Без ремонта по 55 - полно! Напомните, не вы ли громко кричали, что в 20к ремонт однухи на продажу вписывается легче легкого?

PS: круть-верть, круть-верть, круть-верть...

Флай на 50ти метрах и в 50кгрн влезет по ремонту.
Главное шоб кто-то горшок б/у с раковиной на свалку выбросил и кухню б/у на ЛОХе тыщщ за пять выставил.
Пусть и перестроечных времён
Сколько та Галактика на котловане была, раз сейчас там от 1100метр?
И почему там по 14+кгрн снимают, если есть отличные квартиры на Печёрске возле метро по 5-6кгрн от презервативно-лижущего монстра?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 14:36

  zРадио написав:Для интереса глянул. Без ремонта по 55 - полно! Напомните, не вы ли громко кричали, что в 20к ремонт однухи на продажу вписывается легче легкого?

PS: круть-верть, круть-верть, круть-верть...

Смотря какой ремонт. В этом году в 25 с трудом влез, сам прорабствуя.
До 55 нашел 3 варианта площадью 43-44 метра в домах, которые сдадутся в следующем году в доме - Феникс. Квартира 47 метров уже 57 тысяч в том же доме. А сданный дом уже 64 тысячи уе. Вы опять не разобравшись пытаетесь умничать, но к этому мы все привыкли.
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 14:40

  барабашов написав:
  zРадио написав:
Для интереса глянул. Без ремонта по 55 - полно! Напомните, не вы ли громко кричали, что в 20к ремонт однухи на продажу вписывается легче легкого?

PS: круть-верть, круть-верть, круть-верть...

Флай на 50ти метрах и в 50кгрн влезет по ремонту.
Главное шоб кто-то горшок б/у с раковиной на свалку выбросил и кухню б/у на ЛОХе тыщщ за пять выставил.
Пусть и перестроечные времён
Сколько та Галактика на котловане была, раз сейчас там от 1100метр?
И почему там по 14+кгрн снимают, если есть отличные квартиры на Печёрске возле метро по 5-6кгрн от презервативно-лижущего монстра?

В том-то и дело: Флай не смог вписаться в 300 баксов на метре. Более того, там, как я понимаю, где-то 2/3 ремонта в лучшем случае сделано. Короче дай Бог, чтобы в 500 вписался. Флай показывает, что ремонт это таки в самом деле стало очень-очень дорого. Вне зависимости от твоей жадности и наличия/отстутствия дизайн-проекта с модными наворотами типа плинтуса скрытого монтажа.
Востаннє редагувалось airmax78 в Чет 17 гру, 2020 14:40, всього редагувалось 1 раз.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 14:40

  Sidus написав:
  hume написав:В качестве оффтопа
Промониторил жк Галактика, от дешевея мои глаза поднялись в район лба
Итого: аренда в адских термитниках на хулиард квартир пока ниже 14 кгрн не опускается, в среднем 15-16 кгрн.
Продажа однушек с ремонтом крутится в районе 95-100 куе. Это, на секундочку, в районе 2 куе квадрат.
Продолжаем лететь вниз, а я продолжаю ждать свою видовую однушечку в лимитированном доме на Маланюка 101 за 40 куе.


Хотеть не вредно, поэтому и называется это хотелочка

Ну так мы же Сомали четвёртого мира с медианной зарплатой по Зраде 7500кгрн
И себестоимость монолита па300, уже не раз писали тут.
Сколько ж тогда та однушечка стоить должна в стране которая вымирает и дефицит бюджета в которой %50-70 ?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 14:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

барабашов написав:
  zРадио написав:
  hume написав:В качестве оффтопа
Промониторил жк Галактика, от дешевея мои глаза поднялись в район лба
Итого: аренда в адских термитниках на хулиард квартир пока ниже 14 кгрн не опускается, в среднем 15-16 кгрн.
Продажа однушек с ремонтом крутится в районе 95-100 куе. Это, на секундочку, в районе 2 куе квадрат.


Для интереса глянул. Без ремонта по 55 - полно! Напомните, не вы ли громко кричали, что в 20к ремонт однухи на продажу вписывается легче легкого?

PS: круть-верть, круть-верть, круть-верть...

Флай на 50ти метрах и в 50кгрн влезет по ремонту.
Главное шоб кто-то горшок б/у с раковиной на свалку выбросил и кухню б/у на ЛОХе тыщщ за пять выставил.
Пусть и перестроечных времён
Сколько та Галактика на котловане была, раз сейчас там от 1100метр?
И почему там по 14+кгрн снимают, если есть отличные квартиры на Печёрске возле метро по 5-6кгрн от презервативно-лижущего монстра?
На котловане 2к метров 70 была около 50к в первом доме
Faceless
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  #<1 ... 5941594259435944
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