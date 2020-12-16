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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5942594359445945>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 58
1. Зросли більш, як на 30%
34%
20
2. Зросли на 20 - 30%
5%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
21%
12
6. Впали менш ніж на 10%
3%
2
7. Впали на 10 - 20%
5%
3
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
24%
14
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 14:34

  zРадио написав:
  hume написав:В качестве оффтопа
Промониторил жк Галактика, от дешевея мои глаза поднялись в район лба
Итого: аренда в адских термитниках на хулиард квартир пока ниже 14 кгрн не опускается, в среднем 15-16 кгрн.
Продажа однушек с ремонтом крутится в районе 95-100 куе. Это, на секундочку, в районе 2 куе квадрат.


Для интереса глянул. Без ремонта по 55 - полно! Напомните, не вы ли громко кричали, что в 20к ремонт однухи на продажу вписывается легче легкого?

PS: круть-верть, круть-верть, круть-верть...

Флай на 50ти метрах и в 50кгрн влезет по ремонту.
Главное шоб кто-то горшок б/у с раковиной на свалку выбросил и кухню б/у на ЛОХе тыщщ за пять выставил.
Пусть и перестроечных времён
Сколько та Галактика на котловане была, раз сейчас там от 1100метр?
И почему там по 14+кгрн снимают, если есть отличные квартиры на Печёрске возле метро по 5-6кгрн от презервативно-лижущего монстра?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 14:36

  zРадио написав:Для интереса глянул. Без ремонта по 55 - полно! Напомните, не вы ли громко кричали, что в 20к ремонт однухи на продажу вписывается легче легкого?

PS: круть-верть, круть-верть, круть-верть...

Смотря какой ремонт. В этом году в 25 с трудом влез, сам прорабствуя.
До 55 нашел 3 варианта площадью 43-44 метра в домах, которые сдадутся в следующем году в доме - Феникс. Квартира 47 метров уже 57 тысяч в том же доме. А сданный дом уже 64 тысячи уе. Вы опять не разобравшись пытаетесь умничать, но к этому мы все привыкли.
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 14:40

  барабашов написав:
  zРадио написав:
Для интереса глянул. Без ремонта по 55 - полно! Напомните, не вы ли громко кричали, что в 20к ремонт однухи на продажу вписывается легче легкого?

PS: круть-верть, круть-верть, круть-верть...

Флай на 50ти метрах и в 50кгрн влезет по ремонту.
Главное шоб кто-то горшок б/у с раковиной на свалку выбросил и кухню б/у на ЛОХе тыщщ за пять выставил.
Пусть и перестроечные времён
Сколько та Галактика на котловане была, раз сейчас там от 1100метр?
И почему там по 14+кгрн снимают, если есть отличные квартиры на Печёрске возле метро по 5-6кгрн от презервативно-лижущего монстра?

В том-то и дело: Флай не смог вписаться в 300 баксов на метре. Более того, там, как я понимаю, где-то 2/3 ремонта в лучшем случае сделано. Короче дай Бог, чтобы в 500 вписался. Флай показывает, что ремонт это таки в самом деле стало очень-очень дорого. Вне зависимости от твоей жадности и наличия/отстутствия дизайн-проекта с модными наворотами типа плинтуса скрытого монтажа.
Востаннє редагувалось airmax78 в Чет 17 гру, 2020 14:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 14:40

  Sidus написав:
  hume написав:В качестве оффтопа
Промониторил жк Галактика, от дешевея мои глаза поднялись в район лба
Итого: аренда в адских термитниках на хулиард квартир пока ниже 14 кгрн не опускается, в среднем 15-16 кгрн.
Продажа однушек с ремонтом крутится в районе 95-100 куе. Это, на секундочку, в районе 2 куе квадрат.
Продолжаем лететь вниз, а я продолжаю ждать свою видовую однушечку в лимитированном доме на Маланюка 101 за 40 куе.


Хотеть не вредно, поэтому и называется это хотелочка

Ну так мы же Сомали четвёртого мира с медианной зарплатой по Зраде 7500кгрн
И себестоимость монолита па300, уже не раз писали тут.
Сколько ж тогда та однушечка стоить должна в стране которая вымирает и дефицит бюджета в которой %50-70 ?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 14:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

барабашов написав:
  zРадио написав:
  hume написав:В качестве оффтопа
Промониторил жк Галактика, от дешевея мои глаза поднялись в район лба
Итого: аренда в адских термитниках на хулиард квартир пока ниже 14 кгрн не опускается, в среднем 15-16 кгрн.
Продажа однушек с ремонтом крутится в районе 95-100 куе. Это, на секундочку, в районе 2 куе квадрат.


Для интереса глянул. Без ремонта по 55 - полно! Напомните, не вы ли громко кричали, что в 20к ремонт однухи на продажу вписывается легче легкого?

PS: круть-верть, круть-верть, круть-верть...

Флай на 50ти метрах и в 50кгрн влезет по ремонту.
Главное шоб кто-то горшок б/у с раковиной на свалку выбросил и кухню б/у на ЛОХе тыщщ за пять выставил.
Пусть и перестроечных времён
Сколько та Галактика на котловане была, раз сейчас там от 1100метр?
И почему там по 14+кгрн снимают, если есть отличные квартиры на Печёрске возле метро по 5-6кгрн от презервативно-лижущего монстра?
На котловане 2к метров 70 была около 50к в первом доме
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 15:14

  airmax78 написав:
  барабашов написав:
  zРадио написав:
Для интереса глянул. Без ремонта по 55 - полно! Напомните, не вы ли громко кричали, что в 20к ремонт однухи на продажу вписывается легче легкого?

PS: круть-верть, круть-верть, круть-верть...

Флай на 50ти метрах и в 50кгрн влезет по ремонту.
Главное шоб кто-то горшок б/у с раковиной на свалку выбросил и кухню б/у на ЛОХе тыщщ за пять выставил.
Пусть и перестроечные времён
Сколько та Галактика на котловане была, раз сейчас там от 1100метр?
И почему там по 14+кгрн снимают, если есть отличные квартиры на Печёрске возле метро по 5-6кгрн от презервативно-лижущего монстра?

В том-то и дело: Флай не смог вписаться в 300 баксов на метре. Более того, там, как я понимаю, где-то 2/3 ремонта в лучшем случае сделано. Короче дай Бог, чтобы в 500 вписался. Флай показывает, что ремонт это таки в самом деле стало очень-очень дорого. Вне зависимости от твоей жадности и наличия/отстутствия дизайн-проекта с модными наворотами типа плинтуса скрытого монтажа.

залишилось підвісну стелю зробити, закупити та інсталювати сантехніку в санвузлі, та мебель. Але мебель я не рахуватиму в ціні ремонта.
Надіюсь вийти на $350 на м2, але чуйка підказує, що може бути вище трохи, в залежності від ціни сантехніки. Прораб пропонує чешські змішувачі за $100. В той час як в цоколь я брав за $10 .. $20 з олх. В цоколі вся сантехніка вийшла в $300 (з доставкою, установкою і т.п. + мій час, а не прораба та майстрів).
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 15:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Прораб пропонує чешські змішувачі за $100

подсекает сладкого лоха)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 15:33

  flyman написав:залишилось підвісну стелю зробити, закупити та інсталювати сантехніку в санвузлі, та мебель.

навіщо така розкіш????
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Frant
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 15:48

  hume написав:Смотря какой ремонт. В этом году в 25 с трудом влез, сам прорабствуя.


Ага, уже "смотря какой" :mrgreen: Что ж это, если вы в этом году в 25 трудом влезли, всего пару недель назад помпезно убеждали нас в "до 20-и"? :roll:

  hume написав:До 55 нашел 3 варианта площадью 43-44 метра в домах, которые сдадутся в следующем году в доме - Феникс. Квартира 47 метров уже 57 тысяч в том же доме. А сданный дом уже 64 тысячи уе. Вы опять не разобравшись пытаетесь умничать, но к этому мы все привыкли.


В следующем году - гордо сказал hume 17-го декабря :mrgreen: Речь не о Фениксе - я смотрел Персей, сдающийся в 1-м квартале.

Закончатся уже ваши манипуляции, когда вы берете самые безумные хотелки на сейчас, и сравниваете их с самыми низкими ценами квартар на 2-х этажах размером в футбольные поля на этапе котлована? Здесь нет аудитории, которая такое проглотит - хватит держать форумчан за дураков
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 17 гру, 2020 15:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 15:49

  Serg-ik написав:
  Diego написав:
  flyman написав:Квартира хай 3 млн грн. (100 Куе),.....

Скільки Сержиків пройде "кваліфікацію"?


реальный кейс, приватбанк, запрос на ипотеку 2млн.
их условия: первый платеж 800к, срок кредита 10лет(можно досрочно), при заявленной ЗП 60к, рассчитанный платеж по ипотеке до 11-12к/мес по моему.. (приличную однуху можно снимать на эти деньги)
куча ненужных проплат в первый год(порядка 50к) - страховки/проверки/юристы.
Эффективная ставка - 17-18%. Заявленная в промо - 12%.
дом в кот квартира должнен быть сдан, детей прописать нельзя, собственник будет один - заемщик. Ничего в квартире что будет уменьшать ее стоимость делать нельзя (ломать стены/делать ремонты)
Нужно быть самоубийцей чтоб вписываться в такое если под матрасом не лежит вся сумма ипотеки, и матрасы на разных локациях. И учтите что уч ставка сейчас на уровне дна...


Вчера обсудили мы вроде уже
нет хаты приличной за сотку куе
учётная ставка на уровне дна-
Приват кредитует покупку *овна
Должна быть зарплата боле двух косарей
Жить можешь с женою, но без детей
Их можно родить, но нельзя прописать
Простая реакция: ".. .... мать!"
Вторичку купить и не делать ремонт?
Скажите-ка мне, нафига этот понт?
И банкстера ждать на проверку майна?
Кредит-не конфета, а куча лайна…

Подэрэвянськый ты наш, сколько ж тебе годков шо ты рифмоплётствуешь покруче Юры Хоя?
Ты на пенсию в свою Александрию уйдешь на дачку, купленную на все пять пачек,возможно даже с ландшафтным дизайном, или в папомамину панель с правильными комнатами?
барабашов
 
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