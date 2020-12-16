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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 17 гру, 2020 14:34
zРадио написав: hume написав:
В качестве оффтопа
Промониторил жк Галактика, от дешевея мои глаза поднялись в район лба
Итого: аренда в адских термитниках на хулиард квартир пока ниже 14 кгрн не опускается, в среднем 15-16 кгрн.
Продажа однушек с ремонтом крутится в районе 95-100 куе. Это, на секундочку, в районе 2 куе квадрат.
Для интереса глянул. Без ремонта по 55 - полно
! Напомните, не вы ли громко кричали, что в 20к ремонт однухи на продажу вписывается легче легкого?
PS: круть-верть, круть-верть, круть-верть...
Флай на 50ти метрах и в 50кгрн влезет по ремонту.
Главное шоб кто-то горшок б/у с раковиной на свалку выбросил и кухню б/у на ЛОХе тыщщ за пять выставил.
Пусть и перестроечных времён
Сколько та Галактика на котловане была, раз сейчас там от 1100метр?
И почему там по 14+кгрн снимают, если есть отличные квартиры на Печёрске возле метро по 5-6кгрн от презервативно-лижущего монстра?
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барабашов
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Додано: Чет 17 гру, 2020 14:36
zРадио написав:
Для интереса глянул. Без ремонта по 55 - полно
! Напомните, не вы ли громко кричали, что в 20к ремонт однухи на продажу вписывается легче легкого?
PS: круть-верть, круть-верть, круть-верть...
Смотря какой ремонт. В этом году в 25 с трудом влез, сам прорабствуя.
До 55 нашел 3 варианта площадью 43-44 метра в домах, которые сдадутся в следующем году в доме - Феникс. Квартира 47 метров уже 57 тысяч в том же доме. А сданный дом уже 64 тысячи уе. Вы опять не разобравшись пытаетесь умничать, но к этому мы все привыкли.
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hume
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Додано: Чет 17 гру, 2020 14:40
барабашов написав: zРадио написав:
Для интереса глянул. Без ремонта по 55 - полно
! Напомните, не вы ли громко кричали, что в 20к ремонт однухи на продажу вписывается легче легкого?
PS: круть-верть, круть-верть, круть-верть...
Флай на 50ти метрах и в 50кгрн влезет по ремонту.
Главное шоб кто-то горшок б/у с раковиной на свалку выбросил и кухню б/у на ЛОХе тыщщ за пять выставил.
Пусть и перестроечные времён
Сколько та Галактика на котловане была, раз сейчас там от 1100метр?
И почему там по 14+кгрн снимают, если есть отличные квартиры на Печёрске возле метро по 5-6кгрн от презервативно-лижущего монстра?
В том-то и дело: Флай не смог вписаться в 300 баксов на метре. Более того, там, как я понимаю, где-то 2/3 ремонта в лучшем случае сделано. Короче дай Бог, чтобы в 500 вписался. Флай показывает, что ремонт это таки в самом деле стало очень-очень дорого. Вне зависимости от твоей жадности и наличия/отстутствия дизайн-проекта с модными наворотами типа плинтуса скрытого монтажа.
Востаннє редагувалось airmax78
в Чет 17 гру, 2020 14:40, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 17 гру, 2020 14:40
Sidus написав: hume написав:
В качестве оффтопа
Промониторил жк Галактика, от дешевея мои глаза поднялись в район лба
Итого: аренда в адских термитниках на хулиард квартир пока ниже 14 кгрн не опускается, в среднем 15-16 кгрн.
Продажа однушек с ремонтом крутится в районе 95-100 куе
. Это, на секундочку, в районе 2 куе квадрат.
Продолжаем лететь вниз, а я продолжаю ждать свою видовую однушечку в лимитированном доме на Маланюка 101 за 40 куе.
Хотеть не вредно, поэтому и называется это хотелочка
Ну так мы же Сомали четвёртого мира с медианной зарплатой по Зраде 7500кгрн
И себестоимость монолита па300, уже не раз писали тут.
Сколько ж тогда та однушечка стоить должна в стране которая вымирает и дефицит бюджета в которой %50-70 ?
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барабашов
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Додано: Чет 17 гру, 2020 14:57
барабашов написав: zРадио написав: hume написав:
В качестве оффтопа
Промониторил жк Галактика, от дешевея мои глаза поднялись в район лба
Итого: аренда в адских термитниках на хулиард квартир пока ниже 14 кгрн не опускается, в среднем 15-16 кгрн.
Продажа однушек с ремонтом крутится в районе 95-100 куе. Это, на секундочку, в районе 2 куе квадрат.
Для интереса глянул. Без ремонта по 55 - полно
! Напомните, не вы ли громко кричали, что в 20к ремонт однухи на продажу вписывается легче легкого?
PS: круть-верть, круть-верть, круть-верть...
Флай на 50ти метрах и в 50кгрн влезет по ремонту.
Главное шоб кто-то горшок б/у с раковиной на свалку выбросил и кухню б/у на ЛОХе тыщщ за пять выставил.
Пусть и перестроечных времён
Сколько та Галактика на котловане была, раз сейчас там от 1100метр?
И почему там по 14+кгрн снимают, если есть отличные квартиры на Печёрске возле метро по 5-6кгрн от презервативно-лижущего монстра?
На котловане 2к метров 70 была около 50к в первом доме
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Додано: Чет 17 гру, 2020 15:14
airmax78 написав: барабашов написав: zРадио написав:
Для интереса глянул. Без ремонта по 55 - полно
! Напомните, не вы ли громко кричали, что в 20к ремонт однухи на продажу вписывается легче легкого?
PS: круть-верть, круть-верть, круть-верть...
Флай на 50ти метрах и в 50кгрн влезет по ремонту.
Главное шоб кто-то горшок б/у с раковиной на свалку выбросил и кухню б/у на ЛОХе тыщщ за пять выставил.
Пусть и перестроечные времён
Сколько та Галактика на котловане была, раз сейчас там от 1100метр?
И почему там по 14+кгрн снимают, если есть отличные квартиры на Печёрске возле метро по 5-6кгрн от презервативно-лижущего монстра?
В том-то и дело: Флай не смог вписаться в 300 баксов на метре. Более того, там, как я понимаю, где-то 2/3 ремонта в лучшем случае сделано. Короче дай Бог, чтобы в 500 вписался. Флай показывает, что ремонт это таки в самом деле стало очень-очень дорого. Вне зависимости от твоей жадности и наличия/отстутствия дизайн-проекта с модными наворотами типа плинтуса скрытого монтажа.
залишилось підвісну стелю зробити, закупити та інсталювати сантехніку в санвузлі, та мебель. Але мебель я не рахуватиму в ціні ремонта.
Надіюсь вийти на $350 на м2, але чуйка підказує, що може бути вище трохи, в залежності від ціни сантехніки. Прораб пропонує чешські змішувачі за $100. В той час як в цоколь я брав за $10 .. $20 з олх. В цоколі вся сантехніка вийшла в $300 (з доставкою, установкою і т.п. + мій час, а не прораба та майстрів).
https://fi202x.blogspot.com/
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Додано: Чет 17 гру, 2020 15:20
flyman написав:
Прораб пропонує чешські змішувачі за $100
подсекает сладкого лоха)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Чет 17 гру, 2020 15:33
flyman написав:
залишилось підвісну стелю зробити, закупити та інсталювати сантехніку в санвузлі, та мебель.
навіщо така розкіш????
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Додано: Чет 17 гру, 2020 15:48
hume написав:
Смотря какой ремонт. В этом году в 25 с трудом влез, сам прорабствуя.
Ага, уже "смотря какой"
Что ж это, если вы в этом году в 25 трудом влезли, всего пару недель назад помпезно убеждали нас в "до 20-и"?
hume написав:
До 55 нашел 3 варианта площадью 43-44 метра в домах, которые сдадутся в следующем году в доме - Феникс. Квартира 47 метров уже 57 тысяч в том же доме. А сданный дом уже 64 тысячи уе. Вы опять не разобравшись пытаетесь умничать, но к этому мы все привыкли.
В следующем году - гордо сказал hume
17-го декабря
Речь не о Фениксе - я смотрел Персей, сдающийся в 1-м квартале.
Закончатся уже ваши манипуляции, когда вы берете самые безумные хотелки на сейчас, и сравниваете их с самыми низкими ценами квартар на 2-х этажах размером в футбольные поля на этапе котлована? Здесь нет аудитории, которая такое проглотит - хватит держать форумчан за дураков
Востаннє редагувалось zРадио
в Чет 17 гру, 2020 15:49, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 17 гру, 2020 15:49
Serg-ik написав: Diego написав: flyman написав:
Квартира хай 3 млн грн. (100 Куе),.....
Скільки Сержиків пройде "кваліфікацію"?
реальный кейс, приватбанк, запрос на ипотеку 2млн.
их условия: первый платеж 800к, срок кредита 10лет(можно досрочно), при заявленной ЗП 60к, рассчитанный платеж по ипотеке до 11-12к/мес по моему.. (приличную однуху можно снимать на эти деньги)
куча ненужных проплат в первый год(порядка 50к) - страховки/проверки/юристы.
Эффективная ставка - 17-18%. Заявленная в промо - 12%.
дом в кот квартира должнен быть сдан, детей прописать нельзя, собственник будет один - заемщик. Ничего в квартире что будет уменьшать ее стоимость делать нельзя (ломать стены/делать ремонты)
Нужно быть самоубийцей чтоб вписываться в такое если под матрасом не лежит вся сумма ипотеки, и матрасы на разных локациях. И учтите что уч ставка сейчас на уровне дна...
Вчера обсудили мы вроде уже
нет хаты приличной за сотку куе
учётная ставка на уровне дна-
Приват кредитует покупку *овна
Должна быть зарплата боле двух косарей
Жить можешь с женою, но без детей
Их можно родить, но нельзя прописать
Простая реакция: ".. .... мать!"
Вторичку купить и не делать ремонт?
Скажите-ка мне, нафига этот понт?
И банкстера ждать на проверку майна?
Кредит-не конфета, а куча лайна…
Подэрэвянськый ты наш, сколько ж тебе годков шо ты рифмоплётствуешь покруче Юры Хоя?
Ты на пенсию в свою Александрию уйдешь на дачку, купленную на все пять пачек,возможно даже с ландшафтным дизайном, или в папомамину панель с правильными комнатами?
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