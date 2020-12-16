Додано: Чет 17 гру, 2020 16:11

zРадио написав: В следующем году - гордо сказал hume 17-го декабря Речь не о Фениксе - я смотрел Персей, сдающийся в 1-м квартале.



Закончатся уже ваши манипуляции, когда вы берете самые безумные хотелки на сейчас, и сравниваете их с самыми низкими ценами квартар на 2-х этажах размером в футбольные поля на этапе котлована? Здесь нет аудитории, которая такое проглотит - хватит держать форумчан за дураков В следующем году - гордо сказал17-го декабряРечь не о Фениксе - я смотрел Персей, сдающийся в 1-м квартале.Закончатся уже ваши манипуляции, когда вы берете самые безумные хотелки на сейчас, и сравниваете их с самыми низкими ценами квартар на 2-х этажах размером в футбольные поля на этапе котлована? Здесь нет аудитории, которая такое проглотит - хватит держать форумчан за дураков

Ты себя как чувствуешь? Второй этаж в стену в жк Стенфорд, по цене луна, брал ты. А потом сравнивал с 17ым этажем котлована Диаданса и кричал, что манипуляции и котлован не дорожает. Сейчас ты берешь квартиру в 40 метров, в не сданном доме и сравниваешь с готовым объектом заходи и живи.А больше всего не понятно нах ты вообще сравниваешь несравнимое. Ну ладно бы открыл олх и помнезно заявил, что мол оказывается в этих домах полно квартир с ремонтом по 70 куе, но нетЛадно, я продолжу ждать свою видовую однушку за 40куе. Правда когда минимальное предложение в таком треше как Галактика стартует с 55 куе, боюсь однушка в 31 доме на Маланюка вылезет во все 75 куе на выходе.ИТОГО по инфо от самого ззззеда цена самого дна Галактики без ремонта в ещё не сданном доме = 1375 уеНакрыл дешевей, взял на вооружение график закладки новых домов в сша, буду им шмагать продаванов