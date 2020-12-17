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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 17 гру, 2020 15:56
flyman
Haxepa под аренду делать вдесятеро дороже ремонт чем себе?
Ты в бомбогроб свой девон водишь хоть не совсем лёгкого поведения?
Биде у тебя там есть киську тётке перед секасам подмыть по бырому?
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барабашов
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Додано: Чет 17 гру, 2020 15:58
promyshlennik написав: rjkz написав: promyshlennik написав:
Второй Донецк отстраивают. Реально, город заливают деньгами. Американские, канадские, европейские инвестфонды дают гранты, гранты. За три года из дыры сделали конфетку и дальше продолжают делать. Темпы бешенные. Все, кто приезжают в город - не узнают. Такие инфраструктурные проекты реализуются, что мама не горюй. На ближайшие три года всё расписано, что будут делать. Плюс, город у моря.
Часто бываю в Киеве. По-моему, в Киеве, вообще ничего не делается, кроме дорог.
ахмет проипал СВОЙ Донецк, теперь за чужой счет делает ему замену.
В Мариуполе ботанический сад есть? Если есть, татарин там себе уже дворец отгрохал как в Донецком ботсаду?
Я-бы не переехал в эту "деревню крепостных" этого упыря.
Хотя куда ни ткнись в Украине, везде платишь дань "патриотудамбаса".
Чего ждать, если у него карманный премьер? Впрочем...не сейчас это началось.
До 2014 года, вся область работала на Донецк, деньги со всех городов области стекались туда, практически или вообще ничего не делалось в других городах. Но так сложились события в 2015 года, (когда танки стояли под городом колонами вдоль дороги, а город был полностью пустой (последние кто оставались в городе - это америкосы в аэропорту))что Мариуполь не перешёл под власть непризнанных республик. Договорились америкосы с россиянами
и Ахметов был в курсе, что город останется под украинским флагом без боёв. Ахметов привёз из Донецка свою команду управленцев. Перевёл из других городов и зарегистрировал в городе свои предпрпиятия, вместе с Новинским и Колесниковым.
Я ж не говорю, что рабочих мест стало больше, хотя и должны были открывать пять новых сборочных линий в этом году, просто в инфраструктуру и внешний вид города стали вкладывать большие деньги и эффект видят все, кто приезжает в город.
"А ну-ка скажи ПАЛЯНИЦЯ"
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Додано: Чет 17 гру, 2020 16:02
барабашов написав:flyman
Haxepa под аренду делать вдесятеро дороже ремонт чем себе?
Ты в бомбогроб свой девон водишь хоть не совсем лёгкого поведения?
Биде у тебя там есть киську тётке перед секасам подмыть по бырому?
кавалірці це собі,
цоколь це ж плацдарм,
а захват відбувається в Києві біля ШРТ.
Тому в цоколі робився ремонт на #отіпись #абибуло.
А в Києвських кавалірках #побохатому
Є все ж надія, що десь після 2023 про карантини і лохдауни забудуть.
https://fi202x.blogspot.com/
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Додано: Чет 17 гру, 2020 16:11
zРадио написав:
В следующем году - гордо сказал hume
17-го декабря
Речь не о Фениксе - я смотрел Персей, сдающийся в 1-м квартале.
Закончатся уже ваши манипуляции, когда вы берете самые безумные хотелки на сейчас, и сравниваете их с самыми низкими ценами квартар на 2-х этажах размером в футбольные поля на этапе котлована? Здесь нет аудитории, которая такое проглотит - хватит держать форумчан за дураков
Ты себя как чувствуешь? Второй этаж в стену в жк Стенфорд, по цене луна, брал ты. А потом сравнивал с 17ым этажем котлована Диаданса и кричал, что манипуляции и котлован не дорожает. Сейчас ты берешь квартиру в 40 метров, в не сданном доме и сравниваешь с готовым объектом заходи и живи.
А больше всего не понятно нах ты вообще сравниваешь несравнимое. Ну ладно бы открыл олх и помнезно заявил, что мол оказывается в этих домах полно квартир с ремонтом по 70 куе, но нет
Ладно, я продолжу ждать свою видовую однушку за 40куе. Правда когда минимальное предложение в таком треше как Галактика стартует с 55 куе, боюсь однушка в 31 доме на Маланюка вылезет во все 75 куе на выходе.
ИТОГО по инфо от самого ззззеда цена самого дна Галактики без ремонта в ещё не сданном доме = 1375 уе
Накрыл дешевей, взял на вооружение график закладки новых домов в сша, буду им шмагать продаванов
Востаннє редагувалось hume
в Чет 17 гру, 2020 16:16, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 17 гру, 2020 16:56
Frant написав: flyman написав:
залишилось підвісну стелю зробити, закупити та інсталювати сантехніку в санвузлі, та мебель.
навіщо така розкіш????
а как закрыть трубы отопления и канализации под потолком?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Чет 17 гру, 2020 16:57
Прохожий написав: Frant написав: flyman написав:
залишилось підвісну стелю зробити, закупити та інсталювати сантехніку в санвузлі, та мебель.
навіщо така розкіш????
а как закрыть трубы отопления и канализации под потолком?
Навіщо їх закривати????
Хазяїну вони не заважають.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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