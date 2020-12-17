flyman
Haxepa под аренду делать вдесятеро дороже ремонт чем себе?
Ты в бомбогроб свой девон водишь хоть не совсем лёгкого поведения?
Биде у тебя там есть киську тётке перед секасам подмыть по бырому?
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Додано: Чет 17 гру, 2020 15:56
flyman
Haxepa под аренду делать вдесятеро дороже ремонт чем себе?
Ты в бомбогроб свой девон водишь хоть не совсем лёгкого поведения?
Биде у тебя там есть киську тётке перед секасам подмыть по бырому?
Додано: Чет 17 гру, 2020 15:58
"А ну-ка скажи ПАЛЯНИЦЯ"
Додано: Чет 17 гру, 2020 16:02
кавалірці це собі,
цоколь це ж плацдарм,
а захват відбувається в Києві біля ШРТ.
Тому в цоколі робився ремонт на #отіпись #абибуло.
А в Києвських кавалірках #побохатому
Є все ж надія, що десь після 2023 про карантини і лохдауни забудуть.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Чет 17 гру, 2020 16:11
Ты себя как чувствуешь? Второй этаж в стену в жк Стенфорд, по цене луна, брал ты. А потом сравнивал с 17ым этажем котлована Диаданса и кричал, что манипуляции и котлован не дорожает. Сейчас ты берешь квартиру в 40 метров, в не сданном доме и сравниваешь с готовым объектом заходи и живи.
А больше всего не понятно нах ты вообще сравниваешь несравнимое. Ну ладно бы открыл олх и помнезно заявил, что мол оказывается в этих домах полно квартир с ремонтом по 70 куе, но нет
Ладно, я продолжу ждать свою видовую однушку за 40куе. Правда когда минимальное предложение в таком треше как Галактика стартует с 55 куе, боюсь однушка в 31 доме на Маланюка вылезет во все 75 куе на выходе.
ИТОГО по инфо от самого ззззеда цена самого дна Галактики без ремонта в ещё не сданном доме = 1375 уе
Накрыл дешевей, взял на вооружение график закладки новых домов в сша, буду им шмагать продаванов
Востаннє редагувалось hume в Чет 17 гру, 2020 16:16, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 17 гру, 2020 16:56
а как закрыть трубы отопления и канализации под потолком?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Чет 17 гру, 2020 16:57
Навіщо їх закривати????
Хазяїну вони не заважають.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Чет 17 гру, 2020 18:17
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
по зрадио, биткоин по 20к это не пузырь (т.к печатают слишком много бакса и он обесцениваться), а вот киевский г@мнострой по 1 куе метр это пузырь (потому что бакса мало)
Додано: Чет 17 гру, 2020 18:27
Ой все Биткоинов 15 млн добытых и не утраченных на все человечество. Ликвидных, свободно перемещаемых и секьюритизируемых. Какая вообще связь с КРЖН? Хоть один доллар из пакетов стимулов США зашел в карманы покупателей бетона в Киеве - опишите механику, если настаиваете? За 10 лет КРЖН просел в цене на 30%, биткоин за тот же период - подорожал на 2000000%. Что нужно иметь в голове, чтобы проводить какие-либо аналогии?
Додано: Чет 17 гру, 2020 18:41
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
те кроме биткоинов, больше ничего нет секьютиризированого и свободно перемещаемого? а как же сотни тысячи других коинов, которые зачастую даже лучше битка, в чем разница? кроме спекуляций функций у него вообще никаких нет
Додано: Чет 17 гру, 2020 18:48
Так я и против альткоинов ничего не имею. Американец получил 1200 баксов - потратил их в Волмарте, или прикупил криптовалют/акций на фондовом рынке. Но КРЖН тут причем? Его покупатели никаких "анаболиков" с американского печатного станка не получили! Единственный плюс - это то, что мягкая политика ФРС оттягивает девальвацию гривну, за которой падают доходы пересичных, а затем и цены на бетон
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