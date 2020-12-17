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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 17 гру, 2020 19:25
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
как то сами себе противоречите... почему оттягивает девал гривны, не потому ли, что к нам заходит больше долларов? выпустить очередной коин это пара кликов, в отличаи от построить тот же бетон
Додано: Чет 17 гру, 2020 19:30
Нет, не потому. А потому что от нас медленнее бежит валюта, чем могла бы. А за ней - и пересичный в обменку. Откройте сводный баланс и поищите там "больше заходящей валюты"
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