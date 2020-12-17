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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5944594559465947>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 58
1. Зросли більш, як на 30%
34%
20
2. Зросли на 20 - 30%
5%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
21%
12
6. Впали менш ніж на 10%
3%
2
7. Впали на 10 - 20%
5%
3
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
24%
14
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 19:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

как то сами себе противоречите... почему оттягивает девал гривны, не потому ли, что к нам заходит больше долларов? выпустить очередной коин это пара кликов, в отличаи от построить тот же бетон
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 19:30

  DmitryK написав:как то сами себе противоречите... почему оттягивает девал гривны, не потому ли, что к нам заходит больше долларов? выпустить очередной коин это пара кликов, в отличаи от построить тот же бетон


Нет, не потому. А потому что от нас медленнее бежит валюта, чем могла бы. А за ней - и пересичный в обменку. Откройте сводный баланс и поищите там "больше заходящей валюты"
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 19:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Пока тут споры идут о дорожае-дешевее, ушлые инвесторы сметают Дубровку под чистую, страждущие плачут о нехватке однушечек.
Из форума домика:
Luda_M это правда, все что по цене меньше тысячи долларов за метр, да еще и в ЖК возле метро, выкупают еще до старта продаж. Процентов 50 квартир были проданы еще до начала продаж (вернее забронированы и предупреждены инвесторы заранее). Очень выгодная цена, сметают все ликвидные маленькие метражи за месяц.
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Комментируем граждане инвесторы этот пир среди чумы)
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
remark
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 19:47

  remark написав:Пока тут споры идут о дорожае-дешевее, ушлые инвесторы сметают Дубровку под чистую, страждущие плачут о нехватке однушечек.
Из форума домика:
Luda_M это правда, все что по цене меньше тысячи долларов за метр, да еще и в ЖК возле метро, выкупают еще до старта продаж. Процентов 50 квартир были проданы еще до начала продаж (вернее забронированы и предупреждены инвесторы заранее). Очень выгодная цена, сметают все ликвидные маленькие метражи за месяц.
Зображення

Комментируем граждане инвесторы этот пир среди чумы)

Надувают ценник перед обвалом через 12-18 месяцев.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 19:48

  airmax78 написав:Комментируем граждане инвесторы этот пир среди чумы)

Надувают ценник перед обвалом через 12-18 месяцев.[/quote]

Макс, блин, теплее комментария я от Вас ранее не слышал, обнадеживающЭ.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
remark
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 19:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  remark написав:Очень выгодная цена

Выгодная цена или нет будет понятно только поле фиксирования прибыли или лося.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 19:51

  BIGor написав:
  remark написав:Очень выгодная цена

Выгодная цена или нет будет понятно только поле фиксирования прибыли или лося.


Вы же не новичек здесь и знаете, сколько уже было здесь зафиксино прибылей нашими форумчанами(по выгодным ценам). Думаете этот раз будет по другому?
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
remark
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 19:58

  remark написав:
  BIGor написав:
  remark написав:Очень выгодная цена

Выгодная цена или нет будет понятно только поле фиксирования прибыли или лося.


Вы же не новичек здесь и знаете, сколько уже было здесь зафиксино прибылей нашими форумчанами(по выгодным ценам). Думаете этот раз будет по другому?


А это 4-я очередь из скольки? Если из 4-х/5-и, то очень стремно - аркадовцы попали именно так, в том числе ушлые перекупы. Вспоминаем, как работает рынок - текущие продажи финансируют ранее взяты обязательства.

Что касается историй о фиксации прибылей - типичная ошибка выжившего. Об успехах человек делится, даже хвастает. О провалах молчит (по крайней мере на форумах, тем же аркадовцам хватает и митингов, чтобы еще здесь на ветке слезы лить
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 20:02

  zРадио написав:
А это 4-я очередь из скольки? Если из 4-х/5-и, то очень стремно - аркадовцы попали именно так, в том числе ушлые перекупы. Вспоминаем, как работает рынок - текущие продажи финансируют ранее взяты обязательства.

Что касается историй о фиксации прибылей - типичная ошибка выжившего. Об успехах человек делится, даже хвастает. О провалах молчит (по крайней мере на форумах, тем же аркадовцам хватает и митингов, чтобы еще здесь на ветке слезы лить

Из 10-ти домов, это четвертый дом по счету, первая очередь два дома, потом третий приклеили и вот через два месяца продают 4-й дом, гонят к открытию метро в 2021 году.
https://dibrovapark.com.ua/
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
remark
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 20:14

  DmitryK написав:как то сами себе противоречите... почему оттягивает девал гривны, не потому ли, что к нам заходит больше долларов? выпустить очередной коин это пара кликов, в отличаи от построить тот же бетон

це про фіантні гроші, в пару кліків.

підвищуйте фінанову освіченість, бо будете я к Долярчик "бетон івно, але нічого кращого нема"
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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